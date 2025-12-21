Ngộ độc bánh mì Hồng Vân khiến 203 người nhập viện, Sở Y tế tỉnh công bố nguyên nhân

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 20/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại các điểm kinh doanh mang bảng hiệu Bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 13 đến 16/12/2025, các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và một số cơ sở y tế khác ở tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 203 ca ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều sử dụng bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng.

Qua khai báo của bệnh nhân, trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 11/12 đến 8 giờ ngày 13/12/2025, nhiều người đã mua và ăn bánh mì Hồng Vân tại phường Cẩm Thành và một số xã, phường lân cận. Đến khoảng 17 giờ ngày 11/12, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt cao, đau đầu. Sau đó, nhiều trường hợp khác có biểu hiện tương tự và phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Đến ngày 20/12, đa số bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, còn 11 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chờ xuất viện.

Cũng trong tối 20/12, chia sẻ với báo Lao động, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, dựa trên kết quả phân tích từ Viện Pasteur Nha Trang, cơ quan chức năng phát hiện khuẩn Salmonella spp trong các mẫu chả bò, chả heo, bơ và ớt rim. Riêng mẫu rau ngò nhiễm đồng thời hai loại vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus là nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi sử dụng bánh mì Hồng Vân tại Quảng Ngãi.

Hàng trăm người đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi. Ảnh: Viên Nguyễn

Kết luận này được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy 17 mẫu thực phẩm tại cơ sở chính số 280 Nguyễn Nghiêm cùng các điểm bán lẻ để kiểm nghiệm. Đối chiếu với mẫu bệnh phẩm, cơ quan chuyên môn ghi nhận sự tương đồng khi 4 mẫu phân của bệnh nhân dương tính với Salmonella, trong đó một trường hợp nhiễm thêm tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Làm việc với đoàn thanh tra, ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở, thừa nhận cung cấp toàn bộ nguyên liệu gồm chả, xíu mại, bơ, rau và bánh mì cho các điểm bán. Tuy nhiên, ông Hồng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc thực phẩm, thiếu giấy khám sức khỏe và chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh cho nhân viên.

Tại địa chỉ sản xuất 280 Nguyễn Nghiêm, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở hoạt động không phép khi chưa có giấy đăng ký kinh doanh lẫn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Quy trình chế biến tại đây vi phạm nguyên tắc một chiều - yếu tố bắt buộc để ngăn ngừa lây nhiễm chéo từ nguyên liệu đầu vào sang thành phẩm cuối cùng.

Trước hàng loạt sai phạm, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ tang vật, đình chỉ hoạt động hệ thống kinh doanh này. Sở Y tế Quảng Ngãi kiến nghị chính quyền địa phương xử lý nghiêm hành vi sản xuất thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cung cấp hồ sơ để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cơ sở trên.

(t/h)