Hà thủ ô có thật sự giúp đen tóc?

Hỏi: Vậy hà thủ ô có thực sự giúp đen tóc như dân gian truyền miệng? Việc sử dụng loại dược liệu này có an toàn và phù hợp cho mọi người hay không?

Chị Trần Phương Anh (Hà Nội)

Đáp: Quan niệm dùng hà thủ ô để làm đen tóc chủ yếu xuất phát từ y học cổ truyền. Trong Tây y, không có thuốc nào được bào chế từ hà thủ ô, cũng không có chỉ định điều trị tóc bạc sớm bằng loại dược liệu này. Hà thủ ô được xem là dược liệu có tác dụng hỗ trợ tình trạng tóc trong y học cổ truyền, nhưng các nghiên cứu hiện đại về liều lượng, hiệu quả cũng như độ an toàn dài hạn vẫn chưa đầy đủ.

Hà thủ ô đỏ.

Vì vậy, trong thực hành lâm sàng, bác sĩ có thể tư vấn cho bệnh nhân dùng hà thủ ô nếu họ có nhu cầu, nhưng luôn nhấn mạnh rằng đây không phải là thuốc Tây y và không thể sử dụng một cách tùy tiện.

Việc uống hà thủ ô phải có sự thăm khám của bác sĩ chuyên môn y học cổ truyền. Mỗi người có cơ địa, thể trạng và bệnh lý nền khác nhau; nếu tự ý mua hà thủ ô về uống theo quảng cáo hoặc truyền miệng, người dùng có thể gặp tác dụng phụ, thậm chí phản tác dụng do không hiểu rõ dược tính và cách bào chế đúng.

Theo y học cổ truyền, hà thủ ô là vị thuốc tốt, được ông cha ta sử dụng từ lâu để dưỡng huyết, bổ can thận, hỗ trợ làm đen tóc. Tuy nhiên, muốn phát huy hiệu quả, hà thủ ô không thể dùng đơn lẻ. Bác sĩ y học cổ truyền sẽ cần phối hợp với nhiều vị thuốc khác trong một bài thuốc hoàn chỉnh, tùy theo thể trạng từng người. Việc tự ý uống một mình hà thủ ô không chỉ kém hiệu quả mà còn có thể gây hại, đặc biệt khi dùng hà thủ ô sống hoặc sử dụng sai liều.

Người dân không nên thấy tóc bạc sớm rồi tự mua hà thủ ô về uống. Người dân nên đi khám để được đánh giá tình trạng tóc, nguyên nhân bạc tóc và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Chăm sóc tóc bạc sớm cần dựa trên cơ chế bệnh sinh, thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng và sự hướng dẫn đúng chuyên môn, tránh chạy theo lời đồn hoặc tự điều trị.

TS.BS Nguyễn Thị Hà Vinh, Phó trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Phụ trách Phòng khám bệnh rụng tóc thể mảng và Bệnh lý về tóc, Bệnh viện Da liễu Trung ương