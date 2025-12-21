Bí quyết giúp Mỹ Tâm "đánh bay" mỡ thừa, tuổi 44 khoe vóc dáng đẹp mãn nhãn

Mới đây, nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn Mai Tài Phến gây sốt khi chính thức giới thiệu bộ phim điện ảnh đầu tay mang tên "Tài" được ra mắt vào năm 2026. Trên trang cá nhân, "Họa mi tóc nâu" giới thiệu: " Như lời hẹn với khán giả, Tâm xin giới thiệu dự án phim điện ảnh mà Tâm trở lại với vai trò nhà sản xuất, cùng thực hiện với người bạn Mai Tài Phến ". Dự án mới của Mỹ Tâm nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Ở tuổi 44, Mỹ Tâm ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Cô sở hữu nhan sắc "lão hóa ngược" cùng với vóc dáng thon gọn mãn nhãn. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gây ấn tượng khi ngoại hình ngày càng rạng rỡ, cùng phong cách ăn mặc trẻ trung hơn so với tuổi. Ở đời thường, cô thường xuất hiện với hình ảnh giản dị nhưng vẫn ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Bí quyết giữ eo thon của Mỹ Tâm: Tập nhảy cường độ cao kết hợp ăn uống khoa học

Mỹ Tâm chia sẻ, cô lựa chọn bơi lội và đạp xe để rèn luyện sức khỏe, dù không duy trì đều đặn. Khi bước vào giai đoạn thực hiện các dự án âm nhạc, nữ ca sĩ dành khoảng 6 tiếng mỗi ngày để tập luyện vũ đạo.

Cường độ vận động cao trong thời gian này giúp cô tiêu hao năng lượng và giảm mỡ hiệu quả. Bên cạnh việc tập luyện, vóc dáng thon gọn của Mỹ Tâm chủ yếu đến từ chế độ ăn uống khoa học: Ăn vừa đủ, hạn chế ăn khuya, tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ và đồ ngọt, đồng thời tăng cường rau xanh trong bữa ăn hằng ngày.

Giọng ca "Họa mi tóc nâu" cho biết bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, cô còn duy trì tập luyện để kiểm soát cân nặng.

Trước đó, đã có giai đoạn Mỹ Tâm vướng nghi vấn tăng cân, thậm chí bị đồn đoán mang thai. Không lên tiếng giải thích dài dòng, nữ ca sĩ lựa chọn thay đổi bằng hành động khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng với vòng eo gọn gàng, bụng phẳng. Chia sẻ với báo chí, giọng ca "Họa mi tóc nâu" cho biết bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, cô còn duy trì tập luyện để kiểm soát cân nặng.

Mỹ Tâm đặc biệt ưu tiên tập nhảy - bộ môn vừa giúp giảm mỡ hiệu quả trong thời gian ngắn, vừa phục vụ trực tiếp cho công việc biểu diễn. Nhờ duy trì lịch tập nghiêm túc, chỉ sau khoảng hai tuần, vóc dáng của Mỹ Tâm đã có sự thay đổi rõ rệt: vòng eo thon gọn hơn, vùng bụng săn chắc và tổng thể cơ thể trở nên cân đối hơn hẳn.

Tập nhảy không chỉ giữ dáng mà còn cải thiện trí nhớ và tinh thần

Giảm căng thẳng: Nhiều nghiên cứu cho thấy khiêu vũ có tác dụng tích cực trong việc giải tỏa áp lực tinh thần. Khi cơ thể vận động theo nhịp nhạc, các hormone tạo cảm giác dễ chịu như endorphin được giải phóng, kết hợp cùng adrenaline giúp tinh thần trở nên thư giãn và thoải mái hơn. Vì vậy, nhảy múa được xem là cách đơn giản để xua tan căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Cải thiện khả năng giữ thăng bằng và độ dẻo dai: Các động tác nhảy yêu cầu sự kiểm soát tư thế và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận cơ thể. Nhờ đó, hệ cơ xương được rèn luyện hiệu quả, giúp cơ thể giữ thăng bằng tốt hơn, đồng thời tăng sự linh hoạt và mềm mại.

Tập nhảy giúp Mỹ Tâm có sức khỏe dẻo dai và vóc dáng thon gọn.

Tăng cường trí nhớ: Theo các nghiên cứu y khoa, khiêu vũ có thể hỗ trợ cải thiện chức năng não bộ, đặc biệt là vùng liên quan đến trí nhớ. Việc ghi nhớ động tác và nhịp điệu giúp kích thích hoạt động não, từ đó góp phần làm chậm nguy cơ suy giảm trí nhớ khi lớn tuổi.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Nhảy múa là một hình thức vận động tim mạch hiệu quả, giúp tăng cường hoạt động của tim, phổi và hệ tuần hoàn. Một số nghiên cứu cho thấy người tập khiêu vũ thường xuyên có thể cải thiện nhịp thở, sức bền và chất lượng cuộc sống.

Gia tăng độ linh hoạt của cơ thể: Việc thực hiện các động tác kéo giãn và chuyển động liên tục trong khi nhảy giúp cơ bắp dẻo dai hơn, giảm cảm giác đau nhức sau khi vận động, đồng thời hạn chế tình trạng cứng khớp.

Hỗ trợ cải thiện tinh thần, chống trầm cảm: Nhảy múa giúp kích thích cơ thể sản sinh các chất dẫn truyền thần kinh có lợi cho tâm trạng, từ đó góp phần giảm cảm giác buồn bã, lo âu và hỗ trợ phòng ngừa trầm cảm.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng: Khiêu vũ là bài tập toàn thân, buộc nhiều nhóm cơ cùng hoạt động, giúp đốt cháy năng lượng hiệu quả. Trung bình, một buổi nhảy kéo dài 30 phút có thể tiêu hao từ 130 đến 250 kcal, hỗ trợ giảm mỡ và tăng sức mạnh cơ bắp.

Tăng cường năng lượng: Sau mỗi buổi nhảy, quá trình lưu thông máu trong cơ thể diễn ra mạnh mẽ hơn, giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, tràn đầy năng lượng và giảm cảm giác mệt mỏi.







