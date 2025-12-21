Người phụ nữ 35 tuổi tử vong vì uống nước theo cách "lạ đời"

Uống nước là nhu cầu thiết yếu của con người. Tuy nhiên, việc uống nước không chỉ đơn thuần là uống đủ mà còn cần đúng cách để bảo đảm sức khỏe. Thời gian qua đã ghi nhận những trường hợp tử vong do uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể.

Trước đó, một bi kịch từng xảy ra tại Mỹ khi một phụ nữ 35 tuổi tử vong do uống quá nhiều nước. Năm 2023, Ashley Miller Summers được cho là đã rơi vào tình trạng “ngộ độc nước”.

Trong bài viết tưởng niệm đăng trên Facebook, anh trai nạn nhân, Deven Miller, cho biết sau khi tham gia hoạt động chèo thuyền, Summers cảm thấy cơ thể mất nước nghiêm trọng và đã uống 4 chai nước trong chưa đầy 30 phút.

Việc nạp lượng nước lớn trong thời gian ngắn khiến cơ thể bị rối loạn điện giải, dẫn đến phù não, làm cản trở lưu thông máu lên não và gây tử vong.

Chia sẻ với kênh WRTV, Miller nói rằng em gái mình đã nạp một lượng nước bằng với nhu cầu của cả ngày chỉ trong vòng 20 phút. Sau khi trở về nhà từ chuyến đi chơi với gia đình, cô đã ngất xỉu ngay trong gara và tử vong.

Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ kết luận rằng cô tử vong do ngộ độc nước.

Qúa đau lòng trước cái chết của chị gái, Miller đã đăng tải thêm một bài viết có nội dung cảnh báo nguy cơ bị ngộ độc nước.

"Hãy thường xuyên theo dõi lượng nước bạn uống. Nếu vẫn cảm thấy háo nước, hãy thử dùng nước uống thể thao Gatorade hoặc các đồ uống khác bổ sung chất diện giải cho cơ thể," Miller viết.

Nước rất cần thiết với cơ thể, các chuyên gia cho biết việc uống nhiều nước rất cần thiết cho quá trình điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, đào thải độc tố và cải thiện nhu động ruột. Tuy nhiên, uống bao nhiêu nước là đủ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cường độ vận động, sức khỏe, nhiệt độ và độ ẩm của cơ thể mỗi người.

Ngộ độc nước có thể khiến nồng độ natri trong máu hạ thấp, biểu hiện qua các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, huyết áp thấp, đau đầu, mất phương hướng, lú lẫn, mệt mỏi và chuột rút.

Uống nước đúng cách, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

Nhu cầu uống nước hàng ngày bao nhiêu là đủ?

Các nhà dinh dưỡng ước tính như sau:

Từ 18 tuổi trở lên

V nước uống = Trọng lượng cơ thể (kg) x 40 (ml).

Ví dụ: Một người lớn nặng 50 kg thì người đó cần uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, chia ra 5 - 6 lần.

Từ 2 đến 18 tuổi

V nước uống = 1.5 x Trọng lượng cơ thể (kg) x 40 (ml)

Ví dụ: Một em bé nặng nặng 10 kg thì cần uống ít nhất khoảng 600 ml (0,6 lít) nước mỗi ngày, chia ra các lần nhỏ.

Cách uống nước sao cho đúng và khoa học

- Nên uống nước ngay cả khi không khát: Khát là tín hiệu cơ thể đã bị mất nước nhẹ 2 - 5%. Do đó, để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước, không bị rơi vào trạng thái stress hay ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của các cơ quan trong cơ thể thì bạn nên uống nước ngay cả những khi không cảm thấy khát.

- Uống từ từ: Nên uống nước từng ngụm nhỏ, mỗi lần không nên quá 150-200ml. Uống quá nhiều nước một lúc khiến nước hấp thu nhanh làm máu bị loãng, thận bị kích thích tăng bài tiết nước và làm mất đi một số khoáng chất.

- Không vội uống nhiều nước ngay sau vận động mạnh: Dù hoạt động mạnh như tập thể dục chơi thể thao, cơ thể bị mất nước và muối khoáng khá nhiều, cần phải bổ sung thích hợp, nhưng uống quá nhiều nước ngay sau khi vận động mạnh lại không tốt cho sức khỏe. Vì khi cơ thể vẫn chưa trở về trạng thái nghỉ ngơi bình thường (cooling down), tim còn đập nhanh, thở còn gấp, uống nước ngay sẽ tạo thêm áp lực cho tim và các bộ phận khác.

- Không nên uống nước trong lúc ăn: Uống nước khi ăn sẽ làm căng dạ dày và buộc dịch vị phải tiết ra nhiều hơn để tiêu hóa thức ăn.

- Không uống nước quá lạnh hay quá nóng: Nước khoảng 15-30°C là phù hợp. Nước quá lạnh làm co thắt các vi mạch máu dạ dày, ruột và giảm chức năng tiêu hoá. Nước nóng quá có thể khiến bị tổn thương niêm mạc miệng, thực quản...

- Không nên uống nước đun lại nhiều lần: Nước đun sôi nhiều lần sẽ khiến những kết tủa lắng đọng. Những kết tủa này thường là các kim loại nặng có trong nước.

- Không uống quá nhiều nước cần thiết: Uống nước vừa đủ tốt cho cơ thể nhưng khi uống thừa nước cũng gây hại sức khỏe. Khi cơ thể phải tiếp nhận nước quá nhiều, quá nhanh thận lọc làm việc không kịp sẽ làm cho lượng ước tính lại nhiều, chất khoáng trong máu bị pha loãng, con người nhẹ sẽ bị thừa nước, nặng hơn sẽ ngộ độc nước.

Uống nước lúc nào trong ngày

- Uống khi vừa thức giấc.

- Uống trước khi ăn 30 phút.

- Uống trước khi đi ngủ 30 phút.

- Uống nước trong khi làm việc, sau khi vận động.

