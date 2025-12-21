Bệnh nhân nghiện thuốc lá bàng hoàng khi bác sĩ thông báo bị… hoại tử xương

Ngày 20/12, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp hoại tử chỏm xương đùi hai bên, có tiền sử nghiện thuốc lá nhiều năm. Người bệnh là ông N.T.P. (55 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng háng và đùi, mức độ đau tăng nhanh theo thời gian, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Người thân mô tả dáng đi của anh “khập khiễng”, mỗi bước di chuyển đều như “lê chân” vì đau.

Người bệnh được bác sĩ chẩn đoán bị hoại tử chỏm xương đùi cả hai bên

Theo lời kể, các cơn đau xuất hiện từ trước đó khá lâu nhưng ban đầu còn nhẹ, không liên tục nên người bệnh chủ quan, nghĩ chỉ là đau nhức cơ xương thông thường. Chỉ đến khi việc đi lại bị hạn chế rõ rệt, sinh hoạt hàng ngày đảo lộn, ông P. mới đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh như X-quang và MRI, các bác sĩ xác định người bệnh bị hoại tử chỏm xương đùi hai bên, trong đó khớp háng bên trái đã tổn thương nặng hơn. Kết quả chẩn đoán của bác sĩ khiến người bệnh bàng hoàng.

BS-CKII Hồ Trương Đăng Triều, khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện cho biết, đây là bệnh lý xảy ra khi nguồn máu nuôi chỏm xương đùi bị suy giảm hoặc tắc nghẽn, khiến tế bào xương chết dần, cấu trúc xương yếu đi và dễ xẹp lún. “Khi phần xương nâng đỡ bị hoại tử, bề mặt khớp rất dễ biến dạng, gây đau kéo dài, hạn chế vận động và có thể dẫn đến mất khả năng đi lại nếu không điều trị kịp thời” - BS Triều phân tích.

Bệnh nhân được bác sĩ thực hiện thành công cuộc phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên trái

Với trường hợp này, khớp háng trái đã tiến triển đến giai đoạn nặng, không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải chỉ định thay khớp háng toàn phần nhằm giảm đau, phục hồi chức năng vận động và tránh nguy cơ tàn phế cho người bệnh. Trong khi đó, khớp háng bên phải vẫn còn khả năng bảo tồn nên các bác sĩ lựa chọn phương pháp phẫu thuật giảm áp cổ xương đùi để cải thiện tuần hoàn, làm chậm quá trình hư khớp.

Ca phẫu thuật thay khớp háng bên trái được thực hiện thành công. Chỉ sau một ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy, co duỗi háng và tập phục hồi chức năng. Sau 48 giờ, ông P. đi lại được mà không cần trợ giúp, mức độ đau giảm rõ rệt. Ba tuần sau, khi khớp háng bên trái đã ổn định, người bệnh tiếp tục được phẫu thuật giảm áp cổ xương đùi bên phải. Nhờ can thiệp đúng thời điểm, khớp háng còn lại được bảo tồn giúp ông P. đi lại bình thường, không còn tình trạng dáng đi khập khiễng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe và khả năng vận động của bệnh nhân đã bình phục tốt

Theo BS-CKII Đăng Triều, hoại tử chỏm xương đùi là bệnh lý tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ sót ở giai đoạn sớm. Các triệu chứng ban đầu như đau nhẹ vùng mông – háng – đùi, đau khi xoay chân, lên xuống cầu thang hoặc khi làm việc nặng rất dễ nhầm lẫn với đau cơ thông thường. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, tăng nhanh hoặc gây thay đổi dáng đi, người bệnh cần đi khám chuyên khoa sớm.