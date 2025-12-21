Lưu Hiểu Khánh 75 tuổi trông như 55 tuổi nhờ 5 mẹo trẻ lâu không tốn kém, phụ nữ trung niên học theo sẽ có sức sống không tuổi nổi bật

Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sức trẻ, vóc dáng khỏe khoắn và phong thái rạng rỡ. Không chỉ là ngôi sao nổi tiếng với vai Võ Tắc Thiên, bà còn là hình mẫu về sống khỏe, sống đẹp ở tuổi xế chiều. Bí quyết của mỹ nhân này là gì?

1. Duy trì vận động thường xuyên

Một trong những điều khiến Lưu Hiểu Khánh luôn tràn đầy năng lượng là thói quen vận động đều đặn: Bà chạy bộ 8.000 bước mỗi sáng, bơi 50 vòng đều đặn trong nhiều năm và thậm chí lập kỷ lục plank 5 phút 25 giây ở tuổi ngoài 70.

Tại sao điều này giúp trẻ lâu?

Nghiên cứu cho thấy tập thể dục đều đặn cải thiện lưu thông máu, tăng dưỡng ẩm cho da và hỗ trợ cấu trúc da, góp phần làm da sáng khỏe và ít lão hóa hơn theo thời gian.

Ngoài ra, hoạt động thể chất còn giúp giảm viêm, duy trì khối cơ – yếu tố cực quan trọng để giữ vóc dáng và chức năng cơ thể khi lớn tuổi.

2. Chế độ ăn giàu protein

Lưu Hiểu Khánh từng chia sẻ rằng bà ưu tiên ăn thịt vào buổi trưa, ăn cá buổi tối và bổ sung protein tự nhiên thay vì ăn chay thuần túy.

Protein có vai trò gì trong chống già?

Protein là khối xây cơ chính và giúp sản sinh collagen, thành phần cấu trúc quan trọng của da, tóc và móng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng protein đầy đủ giúp duy trì cơ bắp và giảm nguy cơ sarcopenia (mất cơ do tuổi tác), đồng thời hỗ trợ phục hồi tế bào nhanh hơn.

Lời khuyên dinh dưỡng:

Một chế độ ăn cân bằng với đủ protein, rau xanh, trái cây giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào da khỏi stress oxy hóa, nguyên nhân chính của lão hóa da.

3. Tinh thần lạc quan

Không chỉ chăm sóc cơ thể, Lưu Hiểu Khánh luôn giữ tinh thần tích cực, yêu đời, không để suy nghĩ tiêu cực chi phối bản thân.

Nghiên cứu y khoa cho thấy stress kéo dài làm tăng căng thẳng oxy hóa và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tổng thể, từ da cho tới chức năng não bộ. Quản lý stress và duy trì tâm lý tích cực giúp giảm những phản ứng viêm mạn tính, một trong những nguyên nhân của lão hóa sớm.

4. Thử thách bản thân

Điều đáng ngưỡng mộ ở Lưu Hiểu Khánh là bà không sợ thử thách: từ leo núi, trượt zipline đến diễn sân khấu suốt 186 buổi.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Ngoài thể chất, việc tham gia hoạt động kích thích trí não và thay đổi môi trường giúp não bộ linh hoạt hơn, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút nhận thức, một yếu tố quan trọng trong sống lâu khỏe mạnh.

5. Chú trọng chăm sóc da

Bên cạnh lối sống, Lưu Hiểu Khánh cũng quan tâm chăm sóc da vùng mắt và toàn bộ gương mặt bằng các biện pháp thiên nhiên như: Đắp bã chè xanh quanh mắt để làm dịu vùng này, nơi dễ xuất hiện dấu hiệu tuổi tác.

Vì sao cần tập trung vùng mắt?

Da quanh mắt mỏng và dễ mất độ đàn hồi hơn các vùng khác. Chăm sóc nhẹ nhàng giúp giảm quầng thâm và nếp nhăn, mang lại vẻ tươi trẻ hơn. Theo chuyên gia da liễu, dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi tia UV là bước thiết yếu để giảm tốc độ lão hóa ngoài da.

Các bí quyết của Lưu Hiểu Khánh, từ vận động, dinh dưỡng, tinh thần tích cực đến chăm sóc da, đều phản ánh một lối sống toàn diện và khoa học. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì cộng đồng nghiên cứu toàn cầu khẳng định: chế độ dinh dưỡng tốt, vận động đều đặn, tinh thần lạc quan và chăm sóc cơ thể đúng cách là chìa khóa sống khỏe - sống trẻ lâu.