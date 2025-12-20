Thận được ví như "nhà máy lọc dầu" tinh vi của cơ thể, chịu trách nhiệm lọc máu, đào thải độc tố và cân bằng điện giải. Đối với nam giới, thận còn được coi là "gốc rễ" của sinh lực và sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, thận là cơ quan chịu đựng rất giỏi, thường âm thầm suy yếu mà không phát ra tín hiệu đau đớn rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải độc tố bị đình trệ. Các chất thải độc hại (như urê, creatinine) và các sắc tố không được loại bỏ sẽ tích tụ trong máu, sau đó lắng đọng dưới da, gây ra những thay đổi màu sắc bất thường.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu 4 vùng sau đây trên cơ thể nam giới ngày càng trở nên đen sạm, đây là hồi chuông báo động đỏ cho thấy thận đang "ngập" trong độc tố.

1. Quầng mắt thâm đen bất thường

Nhiều quý ông lầm tưởng quầng thâm mắt chỉ là do thức khuya hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, nếu bạn đã nghỉ ngơi đầy đủ mà vùng da quanh mắt vẫn ngày càng thâm đen, trũng sâu và khô ráp, hãy cảnh giác cao độ.

Ảnh minh họa

Theo y học cổ truyền, "thận chủ thủy", quản lý việc bài tiết nước. Khi thận yếu, chức năng điều hòa nước và máu kém đi, gây ứ trệ tuần hoàn. Vùng da quanh mắt rất mỏng, nên sự ứ trệ này dễ dàng biểu hiện thành các quầng thâm đậm màu, khó tan. Đây là dấu hiệu kinh điển cho thấy thận đang bị quá tải.

2. Vành tai xỉn màu, ngả đen

Trong Đông y, tai được xem là "cửa ngõ" thông ra bên ngoài của thận. Một người có chức năng thận khỏe mạnh thường sở hữu vành tai hồng hào, đầy đặn và nhuận sắc.

Ngược lại, khi thận tích tụ quá nhiều độc tố, tinh khí của thận không thể nuôi dưỡng được tai. Điều này khiến vành tai trở nên xỉn màu, khô héo, mất đi độ bóng. Trong trường hợp nghiêm trọng, vành tai có thể chuyển sang màu nâu đen hoặc tím tái, kèm theo cảm giác lạnh tai.

3. Môi và vùng quanh miệng thâm, tím hoặc đen

Bờ môi hồng hào là biểu hiện của khí huyết lưu thông tốt và cơ thể khỏe mạnh. Khi "nhà máy lọc" là thận gặp trục trặc, các chất độc hại tích tụ trong máu sẽ làm cản trở quá trình tuần hoàn.

Sự ứ trệ độc tố này khiến niêm mạc môi mất đi sắc hồng tự nhiên, chuyển sang màu thâm tím, xỉn màu. Viền môi cũng có thể trở nên đen sạm rõ rệt. Kèm theo đó, người bệnh có thể cảm thấy khô miệng thường xuyên hoặc hơi thở có mùi hôi do độc tố bài tiết qua đường hô hấp.

Ảnh minh họa

4. Sắc mặt và vùng trán sạm đen

Đây là dấu hiệu toàn diện và dễ nhận thấy nhất nhưng lại thường bị nhầm lẫn với việc cháy nắng. Khi suy thận tiến triển, các sắc tố và chất thải không được đào thải qua nước tiểu sẽ lắng đọng ngay dưới lớp da mặt.

Làn da của người bị nhiễm độc thận thường không đen bóng khỏe mạnh mà có màu xám xịt, tối sầm, ám khói và rất thiếu sức sống, đặc biệt tập trung ở vùng trán và hai bên má. Tình trạng này y học gọi là "sạm da do urê huyết cao".

Lời khuyên: Làn da là tấm gương phản chiếu sức khỏe bên trong. Nam giới không nên chủ quan trước những thay đổi màu sắc bất thường trên cơ thể. Nếu nhận thấy một hoặc nhiều dấu hiệu trên, hãy nhanh chóng đi khám chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm đánh giá chức năng thận để có biện pháp can thiệp kịp thời.