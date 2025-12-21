Loại củ được ví như "nhân sâm trắng", ngoài chợ rẻ bèo bỏ qua quá phí

Loại củ giá rẻ được xem như "nhân sâm trắng" nhắc đến ở đây là củ cải thuộc họ cải, cùng nhóm với bông cải xanh, cải Brussels và súp lơ, nổi tiếng với lượng sulforaphane và glucosinolate dồi dào. Đây là các hợp chất thực vật có khả năng trung hòa gốc tự do và giảm tổn thương tế bào.



Theo chuyên gia dinh dưỡng Aviv Joshua tại Đại học North Carolina, Hoa Kỳ, "các hợp chất chống oxy hóa trong củ cải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2 và một số dạng ung thư do stress oxy hóa gây ra".

Không chỉ vậy, việc duy trì thói quen ăn củ cải thường xuyên còn hỗ trợ ngăn ngừa các rối loạn thoái hóa thần kinh như Parkinson, nhờ khả năng bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), củ cải được xếp vào nhóm rau củ giàu dinh dưỡng nhất (PFV), khi chỉ 100 calo đã cung cấp hơn 10% nhu cầu của 17 loại dưỡng chất thiết yếu.

Đặc biệt trong một khẩu phần 130g củ cải tươi chứa khoảng 36 calo, 27mg vitamin C, 2,3g chất xơ, 39mg canxi và nhiều khoáng chất khác. Với lượng carbohydrate thấp hơn nhiều so với khoai tây, củ cải là lựa chọn lý tưởng cho người kiểm soát cân nặng hoặc cần điều chỉnh đường huyết.

Chuyên gia Joshua khuyến nghị: "Nên dùng củ cải luộc, nghiền hoặc nướng để thay thế khoai tây trong thực đơn, vừa giảm lượng tinh bột, vừa bổ sung thêm chất chống oxy hóa tự nhiên".

Củ cải giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Củ cải là loại thực phẩm có hàm lượng nitrat cao - đây là thành phần rất tốt đối với huyết áp. Đây là loại củ giàu vitamin A, C, canxi, acid folic và các chất chống oxy hóa... mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: Ngăn ngừa ung thư, cải thiện hệ tiêu hóa, bảo vệ gan, tốt cho não bộ, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, ngăn ngừa lão hóa cho làn da, kháng viêm và phòng ngừa các bệnh về tim mạch.

Cách làm củ cải nhồi thịt hấp thơm ngon bắt mắt

Chuẩn bị nguyên liệu: củ cải trắng, thịt heo bằm, hành lá, gừng, muối, nước tương, rượu nấu ăn, ngũ vị hương hoặc tiêu trắng (dùng để ướp thịt bằm), bột năng. Ngoài ra, có thể chuẩn bị thêm tôm khô, bông cải xanh để trang trí và tăng hương vị cho món ăn.

1. Cho thịt heo bằm vào bát, thêm hành lá băm nhỏ, gừng băm nhỏ, muối, nước nương, rượu nấu ăn và ngũ vị hương hoặc tiêu trắng vào, trộn đều theo một chiều, ướp khoảng 10 - 15 phút cho thịt ngấm đều gia vị.

2. Củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành những khúc có độ dày bằng nhau. Có thể dùng khuôn để tạo hình cho củ cải thêm đẹp mắt như hình bông hoa mai hoặc hình dạng khác tùy thích. Sau đó, dùng thìa nhỏ khoét một lỗ tròn ở giữa miếng củ cải, lưu ý không khoét xuyên qua đáy để tránh thịt bị lọt ra ngoài.

3. Rắc một lớp mỏng bột năng khô xung quanh thành lỗ củ cải để thịt bám dính tốt hơn. Sau đó, cho thịt bằm đã ướp vào lỗ củ cải, nén nhẹ cho thịt đầy và phẳng mặt.

4. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi, sau đó cho củ cải đã nhồi thịt vào xửng hấp, hấp ở lửa vừa khoảng 20 - 25 phút cho đến khi củ cải chín mềm và thịt chín hoàn toàn.

5. Củ cải hấp xong, gắp ra đĩa. Lấy phần nước hấp củ cải đổ ra nồi, nêm thêm muối, hạt nêm cho vừa ăn, thêm một ít bột năng pha loãng để tạo độ sánh cho nước sốt.

- Người bị tiêu chảy không nên ăn củ cải sống: Người tì vị hư nhược, người bị tiêu chảy cần hạn chế ăn củ cải trắng. Ngoài ra, khi sử dụng các loại thuốc bổ có nhân sâm, cần dừng ăn củ cải để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

- Không nên ăn quá nhiều: Nên ăn mỗi lần khoảng 100 – 150g củ cải trắng, ăn mỗi ngày một ít hoặc cách ngày chứ không được ăn liên tục trong thời gian dài. Lưu ý sau khi ăn củ cải sống, trong vòng nửa tiếng không nên ăn thức ăn khác để tránh các chất chống ung thư bị hòa tan hoặc mất tác dụng.

- Người cơ thể đang yếu: Người đang sử dụng thuốc và người cơ thể yếu ớt, chân tay dễ bị lạnh tốt nhất không nên ăn, hoặc phải nấu chín kỹ củ cải.

- Phụ nữ có thai không nên ăn củ cải sống: Phụ nữ mang thai mỗi tuần chỉ ăn 1-2 bữa củ cải nấu chín, tuyệt đối không ăn củ cải sống vì có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong thai kỳ. Do đó nên tránh tiêu thụ những món như nộm làm từ củ cải sống hay củ cải muối dưa chua vì chúng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.