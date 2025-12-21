3 công thức nấu món rau "đáng ăn vào mùa đông": Nhanh ngon khiến cả nhà ai cũng khen lại chứa axit folic gấp 8 lần táo

Vào những ngày đông lạnh giá, sau những ngày ăn nhiều thịt, cá..., bạn sẽ thèm một thứ gì đó tươi mát và nhẹ nhàng. Vào những lúc như thế này, đừng quên "ông vua thầm lặng" của các loại rau ở chợ - xà lách romaine (rau xà lách) ! Loại rau xanh tươi và giòn này không chỉ có giá cả phải chăng (thường khoảng 60-70 nghìn đồng/kg), mà giá trị dinh dưỡng cũng rất đáng chú ý. Đặc biệt, hàm lượng axit folic của nó cao gấp 6 lần so với táo! Đối với phụ nữ mang thai cần bổ sung dinh dưỡng, hoặc những người quan tâm đến sức khỏe, đây thực sự là một kho báu của mùa đông. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 3 cách đơn giản và ngon miệng để chế biến xà lách romaine mà tôi đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại rau xanh tươi này!

1. Rau xà lách romaine trộn: Món ăn tươi mát và ngon miệng

Món này chế biến nhanh chóng, dễ dàng, hương vị thơm ngon và rất thích hợp để khắc phục tình trạng chán ăn vào mùa đông.

Nguyên liệu: 2-3 cây xà lách romaine, 4 tép tỏi băm, dầu oiliu, muối, sốt mè rang, 2 thìa canh nước ấm, nước mắm, giấm, đường.

Cách làm món rau xà lách romaine trộn

Bước 1: Rửa sạch rau xà lách romaine, để ráo nước rồi cắt thành từng khúc khoảng 2.5 cm. Đun sôi một nồi nước, cho vài giọt dầu ăn và một thìa nhỏ muối, sau đó chần nhanh rau xà lách romaine khoảng 30 giây, hoặc cho đến khi lá mềm. Ngay sau khi chần, hãy rửa lại bằng nước sôi để nguội để giữ được độ giòn và màu xanh tươi. Nếu muốn giữ vị tươi giòn nguyên bản bạn có thể không cần chần rau cũng được. Sau đó, để ráo nước và cho vào một cái bát lớn.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát để làm nước sốt trộn. Thêm tỏi băm và ớt băm nhỏ vào, đun một chút dầu oliu cho nóng rồi đổ vào bát để kích thích mùi thơm. Sau đó thêm 1.5 thìa canh canh nước mắm, 1 thìa canh giấm, nửa thìa canh đường, sốt mè rang, 2 thìa nước ấm rồi khuấy đều. Sau đó bạn rưới nước sốt đã chuẩn bị lên rau xà lách romaine và trộn nhẹ nhàng bằng đũa.

Thành phẩm món rau xà lách romaine trộn

Món ăn này giữ được tối đa hương thơm và độ giòn ban đầu của rau xà lách romaine. Hương thơm của tỏi và vị cay nhẹ của ớt, kết hợp với nước sốt bùi thơm - chua - mặn - ngọt, tạo nên cảm giác tươi mát và thanh khiết. Nó giống như một làn gió xuân thổi qua mùa đông ảm đạm, rất thích hợp làm món khai vị hoặc món chay nhẹ.

2. Rau xà lách romaine xào tép biển: Món ăn nhanh chóng và ngon đến ngạc nhiên

Nếu bạn đang thèm một món ăn đậm đà hương vị, món xào 5 phút này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Vị mặn đậm đà của tép biển và vị ngọt của rau xà lách romaine là sự kết hợp hoàn hảo.

Nguyên liệu: 3 cây xà lách romaine, 1 nắm tép biển khô, 3 tép tỏi,

Cách làm món rau xà lách romaine xào tép biển

Bước 1: Rửa sạch và cắt rau xà lách romaine thành từng khúc, để riêng phần có cuống lá dày. Rửa sạch tép biển rồi để ráo. Tỏi đập dập, băm nhỏ và để riêng. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho tép biển vào xào trên lửa vừa cho đến khi tôm ráo nước chuyển màu vàng nâu và giòn, tỏa mùi thơm hấp dẫn.

Bước 2: Tiếp đó chỉnh lửa lớn rồi cho phần cuống dầy vào trước, xào sơ trong khoảng 10 giây. Sau đó cho nốt phần lá vào, xào đều. Khi toàn bộ đã mềm, bạn nêm chút muối, dầu hào rồi xào đều để tăng hương vị (vì tép biển đã mặn nên chỉ cần cho rất ít hoặc không cho muối), xào nhanh và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món rau xà lách romaine xào tép biển

Tép biển trong món ăn này giống như một loại "bột ngọt" tự nhiên, ngay lập tức làm tăng hương vị của rau. Xà lách hấp thụ mùi thơm mặn mà của tôm khô, trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn. Màu vàng và xanh tươi tắn của món ăn rất bắt mắt, và hàm lượng canxi cao khiến nó trở thành một món ăn bổ dưỡng và ngon miệng, hoàn hảo cho những người nội trợ bận rộn.

3. Canh rau xà lách romaine, nghêu và trứng: Món ăn ngon và ấm áp

Vào mùa đông, một bát canh nóng hổi là điều tuyệt vời nhất. Món canh này kết hợp vị tươi ngon của hải sản, hương thơm của trứng và vị ngọt của rau xanh. Cách làm rất đơn giản nhưng hương vị lại vô cùng đậm đà.

Nguyên liệu: 1 cây xà lách romaine, một ít gừng thái sợi, 300g nghêu, 1 quả trứng gà, gia vị, bột nêm (tinh chất cốt gà).

Cách làm món canh xà lách romaine, nghêu và trứng

Bước 1: Ngâm nghêu trong nước muối loãng trước để loại bỏ cát, sau đó rửa sạch. Rửa sạch và thái nhỏ rau xà lách romaine. Đánh tan trứng và để riêng. Cho một ít dầu ăn vào nồi, phi thơm gừng, cho nghêu vào, rưới một thìa rượu nấu ăn, rồi đảo nhanh cho đến khi hầu hết nghêu mở miệng. Ngay lập tức đổ đủ nước sôi vào, đun sôi ở lửa lớn và dùng muỗng hớt bọt.

Bước 2: Giữ lửa vừa và đun nhỏ lửa trong 2-3 phút cho đến khi nước dùng chuyển sang màu trắng. Hạ nhỏ lửa và khuấy tròn nước trong nồi rồi đổ trứng đã đánh vào thành từng dòng mỏng để tạo vân hoa trứng đẹp mắt. Sau đó cho xà lách romaine đã thái nhỏ vào. Khi rau xà lách romaine đã mềm, thêm muối và tiêu trắng cho vừa ăn, rưới vài giọt dầu mè, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, rồi tắt bếp.

Thành phẩm món canh xà lách romaine, nghêu và trứng

Điều kỳ diệu của món canh này nằm ở các lớp hương vị umami. Vị umami của nghêu được hòa hoàn toàn vào nước dùng, tạo nên một nền tảng đậm đà, trứng mịn màng tạo thêm độ sánh và xà lách romaine được thêm vào cuối cùng không chỉ mang lại màu xanh tươi mát mà vị ngọt nhẹ của nó còn cân bằng hoàn hảo hương vị của canh hải sản. Một bát canh này sẽ làm ấm bạn từ cổ họng đến dạ dày, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

(T/h)