Không phải mê tín, 3 thứ này tuyệt đối ĐỪNG đặt lên bếp nấu, nguy hiểm nhất là cái số 1

Trong nhịp sống bận rộn hằng ngày, căn bếp là nơi cả gia đình quây quần nấu nướng và chuẩn bị những bữa ăn ấm cúng. Thế nhưng, trong quá trình nấu nướng, không ít người lại hình thành những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng thực tế có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Có ba loại đồ vật tuyệt đối không nên đặt trên bếp nấu. Đây không phải chuyện mê tín, mà là vấn đề an toàn thực tế, tiếc rằng rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ.

Thứ nhất là bật lửa. Nhiều gia đình gặp tình trạng bếp gas dùng lâu ngày khó đánh lửa, vì vậy có người tiện tay dùng bật lửa để châm bếp. Tuy nhiên, khi bếp đã cháy, nhiệt độ khu vực này tăng lên rất cao. Phần lớn bật lửa được làm từ nhựa, khả năng chịu nhiệt kém. Khi đặt trên bếp hoặc quá gần nguồn nhiệt, bật lửa rất dễ bị nóng chảy, bén lửa, thậm chí phát nổ.

Dù kích thước nhỏ, nhưng nếu xảy ra cháy nổ, mức độ nguy hiểm là không thể xem thường. Vì vậy, tuyệt đối không để bật lửa trên bếp, đặc biệt là trong lúc đang nấu ăn.

Thứ hai là bột mì. Bột mì có cấu trúc hạt rất mịn, trong môi trường kín và gặp nhiệt độ cao có thể bốc cháy nhanh chóng. Nếu để lượng lớn bột mì gần bếp, nhất là khi đang nấu nướng, nguy cơ xảy ra hiện tượng cháy bùng hoặc nổ bụi là hoàn toàn có thể. Trong trường hợp này, mức độ nguy hiểm của bột mì thậm chí còn lớn hơn bật lửa.

Nếu trong bếp có người, tai nạn có thể gây bỏng nặng hoặc chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy, bột mì cần được cất giữ ở nơi khô ráo, tránh xa bếp và nguồn lửa.

Thứ ba là các thiết bị điện tử. Nhiều người có thói quen vừa nấu ăn vừa xem công thức trên điện thoại. Tuy nhiên, đây là hành động tiềm ẩn rủi ro. Khu vực bếp có nhiệt độ cao, dầu mỡ, nước sôi rất dễ bắn ra trong quá trình nấu.

Những chất này có thể rơi vào điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác, gây hỏng hóc, chập mạch, thậm chí tạo nguy cơ mất an toàn điện. Ngoài ra, nhiệt độ cao cũng làm giảm tuổi thọ linh kiện bên trong thiết bị.

Tóm lại, bật lửa, bột mì và thiết bị điện tử là ba thứ không nên đặt trên bếp nấu. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi vào bếp, điều quan trọng nhất không chỉ là nấu ăn ngon mà còn phải đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Nhắc nhở người thân chú ý những chi tiết nhỏ này chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giữ cho căn bếp luôn an toàn, ấm áp và đáng tin cậy.

