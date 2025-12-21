Ung thư ruột tránh xa vì những món ăn này

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu vừa được công bố bởi Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ) cho thấy tiêu thụ đủ lượng magie (magnesium - Mg) có thể giúp phòng ngừa ung thư đại trực tràng, hay còn được gọi là ung thư ruột.

Tác dụng này là nhờ magie giúp hệ vi sinh vật đường ruột phát triển khỏe mạnh hơn, từ đó ngăn chặn các yếu tố có thể kích hoạt ung thư.

Bổ sung magie có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Trong thí nghiệm, những người tham gia được chia thành 2 nhóm: Một nhóm dùng viên bổ sung magie hàng ngày, nhóm còn lại dùng giả dược.

Hệ vi sinh vật đường ruột của họ được phân tích chi tiết, từ đó chỉ ra những khác biệt.

Việc bổ sung magie làm tăng "quân số" vi khuẩn Carnobacterium maltaromaticum và Faecalibacterium prausnitzii. Những vi khuẩn này giúp cơ thể tự tổng hợp vitamin D bên trong đường ruột. Vitamin D này giúp ức chế của tế bào ung thư tại chỗ.

Đáng chú ý, hiệu ứng này tốt hơn ở nữ giới, có thể liên quan đến hormone giới tính estrogen.

Nhìn chung, bằng chứng này cho thấy việc "nạp" lượng magie vừa đủ sẽ giúp phòng ngừa loại ung thư nguy hiểm này rất tốt. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư ruột đứng thứ 3 về số ca mắc và thứ 2 về số ca tử vong do ung thư toàn cầu.

Cách an toàn nhất vẫn là bổ sung qua việc tiêu thụ thực phẩm đa dạng.

Theo Healthline và Medical News Today, các món ăn giàu magie bao gồm: Ca cao và sản phẩm từ nó là chocolate đen, quả bơ, chuối, các loại hạt (hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ, hạt bí, hạt chia...), các loại đậu (đậu lăng, đậu nành và đậu phụ, đậu đen...), ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch...), các loại cá béo (tức cá dầu, như cá thu, cá mòi, cá trích...), ức gà, động vật có vỏ, rau màu xanh lá đậm (đặc biệt là cải bó xôi và cải kale).

Ngoài ra, bạn có thể bổ sung dưới dạng viên uống, nhưng cần tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng và nên hỏi ý kiến bác sĩ.