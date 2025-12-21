Bất ngờ cuộc sống hiện tại của em bé bị vùi lấp ở vườn cao su

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/12, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh cho bé gái bị vùi trong vườn cao su, đồng thời đang xác minh điều kiện của gia đình xin nhận cháu làm con nuôi.

Ông Trần Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết sau thời gian phát thông báo rộng rãi nhưng không có người thân đến nhận, địa phương đã làm giấy khai sinh cho bé gái theo đúng quy định.

Bác bác sĩ đang thay phiên chăm sóc bé gái bị bỏ rơi ở vườn cao su (Ảnh: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai).

Hiện có một gia đình hiếm muộn tại Gia Lai bày tỏ nguyện vọng xin nhận bé gái làm con nuôi, UBND xã Ia Mơ đang xác minh gia cảnh để hoàn tất thủ tục.

"Khi nắm được thông tin bé gái bị vùi lấp, gia đình này đã lên bệnh viện thăm hỏi, chăm sóc nhiều ngày nay. Chúng tôi thấy thủ tục, điều kiện kinh tế của gia đình này đều đảm bảo. Tuy nhiên, địa phương sẽ trực tiếp xuống nhà để nắm tình hình rồi mới quyết định việc cho nhận con nuôi", ông Đạo cho hay.

Cũng theo VNExpress, bé được làm giấy khai sinh với tên Nguyễn Thiện An.