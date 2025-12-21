7 nơi trong bếp "lúc nhúc" vi khuẩn nhưng rất dễ bị bỏ quên dù chăm dọn mỗi ngày

Nhiều người nghĩ rằng nhà bếp của họ sạch sẽ chỉ vì đã lau bề mặt nơi nấu ăn và rửa bát. Nhưng thực tế, có những nơi trong bếp chứa lượng vi khuẩn nhiều đến khó tin mà bạn thường xuyên bỏ qua. Trong khi chúng có thể là nguồn lây nhiễm chéo nguy hiểm nhất cho sức khỏe cả nhà.

Vì vậy hãy cảnh giác cao độ với 7 vị trí "lúc nhúc" vi khuẩn nhưng rất dễ bị bỏ qua sau đây trong bếp nhé:

1. Lọ đựng gia vị

Trong một nghiên cứu năm 2022 đăng trên tạp chí Journal of Food Protection, các nhà khoa học phát hiện lọ gia vị là một trong những bề mặt bẩn nhất sau khi chế biến gà tây sống, với 48% mẫu thử chứa vi khuẩn. Chúng có lượng vi khuẩn cao gấp đôi so với các bề mặt khác như thớt hay tay cầm vòi nước.

Giải pháp là nên lau chùi bên ngoài lọ gia vị bằng xà phòng và nước nóng sau mỗi lần chế biến thực phẩm sống. Rửa lọ và phơi khô mỗi khi thay đợt gia vị mới.

2. Tay cầm vòi nước

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sau khi xử lý thịt sống, tay người thường tiếp xúc ngay với tay cầm vòi nước, khiến đây trở thành nơi dễ bị nhiễm khuẩn nhất trong bếp. Một nghiên cứu năm 2013 của NSF International (Tổ chức chuyên kiểm tra và chứng nhận thực phẩm, nước và các sản phẩm tiêu dùng) cho thấy 14% tay cầm vòi có chứa vi khuẩn coliform - nhóm vi khuẩn chỉ điểm cho ô nhiễm phân. Trong một nghiên cứu của USDA, hơn 75% người tham gia đã làm nhiễm bẩn vòi nước khi chuẩn bị thịt sống.

Cách làm sạch tốt nhất là chà tay cầm bằng xà phòng và nước nóng hàng ngày hoặc dùng dung dịch tẩy rửa có tính diệt khuẩn ít nhất mỗi tuần.

3. Máy hút mùi

Máy hút mùi là nơi hầu hết mọi người quên lau dọn trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Một báo cáo của Viện Vệ sinh Quốc gia Phần Lan cảnh báo rằng thiết bị này nếu không được vệ sinh định kỳ có thể tích tụ vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí là mầm bệnh kháng kháng sinh.

Bạn nên thường xuyên lau chùi bề mặt máy hút mùi bằng nước nóng và xà phòng, đồng thời vệ sinh toàn bộ thiết bị định kỳ - nhất là tấm lọc.

4. Ngăn kéo đựng rau củ trong tủ lạnh

Nghiên cứu từ NSF năm 2013 phát hiện ngăn rau là một trong hai nơi bẩn nhất trong nhà bếp. Cụ thể, 36% ngăn rau chứa vi khuẩn salmonella, listeria, nấm men hoặc nấm mốc. Lý do là vì đây là nơi ẩm ướt, dễ đọng nước và thường chứa rau quả không bọc kỹ.

Hãy tháo ngăn ra, rửa bằng nước ấm và xà phòng mỗi tháng một lần. Đảm bảo tủ lạnh luôn duy trì nhiệt độ dưới 5 độ C để kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật.

5. Bên trong lò vi sóng

Bạn có thể không ngờ rằng lò vi sóng cũng là nơi tích tụ vi khuẩn nếu không được vệ sinh định kỳ. Theo thương hiệu lò vi sóng nổi tiếng tại Mỹ - Whirlpool, nên vệ sinh lò vi sóng hàng tuần. Các mảnh thức ăn bắn ra và hơi nước tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển.

Một cách đơn giản là làm nóng một cốc nước có vài lát chanh trong lò để tạo hơi nước, rồi lau sạch bằng khăn mềm và xà phòng.

6. Tay nắm tủ lạnh và tay nắm cửa bếp

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Control năm 2021 ghi nhận rằng tay nắm tủ lạnh có thể chứa tới 7 loại vi sinh vật gây bệnh như E.coli, Staphylococcus aureus và liên cầu khuẩn mitis - do tay người tiếp xúc trực tiếp sau khi chế biến thực phẩm sống.

Hãy vệ sinh tay nắm của cửa, tủ lạnh bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất mỗi tuần, đặc biệt là sau khi nấu nướng.

7. Bên dưới lò nướng

Ngăn chứa đồ phía dưới lò hoặc sàn nhà bên dưới lò thường là nơi rơi vãi vụn thức ăn và bụi bẩn. Một khảo sát của NSF cho thấy 27% người không bao giờ vệ sinh khu vực này. Vi khuẩn và nấm mốc từ thức ăn cũ có thể phát triển mạnh mẽ tại đây nếu không làm sạch.

Hãy định kỳ tháo ngăn kéo, chà rửa bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ và hút bụi khu vực bên dưới lò nướng ít nhất 1 lần/tháng.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Healthline