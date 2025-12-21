Cô gái 19 tuổi nhiễm cùng lúc 8 chủng HPV: Khi sự chủ quan của tuổi trẻ có thể phải trả giá bằng sức khỏe sinh sản

Cô gái tìm đến tư vấn chỉ vì một nỗi lo rất "đời": vùng kín xuất hiện vài dấu hiệu lạ, trông giống sùi mào gà. Điều khiến cô yên tâm phần nào là kết quả xét nghiệm trước đó không phát hiện các chủng HPV nguy cơ thấp thường gây sùi. Cô nghĩ đơn giản: chắc không sao, mình còn trẻ, cơ thể khỏe, làm gì đến mức nghiêm trọng.

Nhưng khi toàn bộ kết quả xét nghiệm được xem kỹ hơn, sự thật lại khiến người nghe không khỏi giật mình: Cô đang nhiễm cùng lúc 8 chủng HPV, trong đó đa phần là HPV nguy cơ cao - nhóm virus có liên quan trực tiếp đến tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là cô gái mới 19 tuổi, và từng khẳng định mình "chỉ có một bạn trai". Bác sĩ giải thích rằng hệ miễn dịch yếu có thể khiến virus tồn tại dai dẳng hơn trong cơ thể, nhưng bản thân cô vẫn khá thờ ơ. Cô chưa từng làm các xét nghiệm tầm soát cần thiết, bởi trong suy nghĩ của cô, ung thư cổ tử cung là câu chuyện "của người lớn tuổi", còn mình thì quá trẻ để phải lo lắng.

Nỗi sợ sai chỗ của rất nhiều phụ nữ trẻ

Khi nhắc đến HPV, phần lớn phụ nữ đều nghĩ ngay đến sùi mào gà và cảm thấy hoảng sợ. Nhưng thực tế, sùi mào gà thường do các chủng HPV nguy cơ thấp gây ra. Dù gây phiền toái và dễ tái phát, đây là bệnh lành tính, không đe dọa tính mạng.

Điều đáng sợ hơn lại là HPV nguy cơ cao - những chủng virus có thể âm thầm tồn tại trong cơ thể nhiều năm, không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng dần dần làm biến đổi tế bào cổ tử cung. Đến khi phát hiện, tổn thương có thể đã tiến triển nặng.

Trớ trêu là rất nhiều phụ nữ trẻ lại… không sợ điều này. Họ sợ sùi, nhưng lại coi nhẹ HPV nguy cơ cao. Họ lo lắng vì những dấu hiệu nhìn thấy được, nhưng bỏ qua những rủi ro âm thầm không hề gây đau hay khó chịu.

Vì sao có thể nhiễm nhiều chủng HPV cùng lúc?

HPV lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Các thống kê cho thấy, phụ nữ trẻ trong độ tuổi bắt đầu quan hệ tình dục là nhóm có tỷ lệ nhiễm HPV cao nhất, với đỉnh rơi vào khoảng đầu tuổi 20.

Nguy cơ nhiễm tăng lên khi có nhiều bạn tình, quan hệ không sử dụng biện pháp bảo vệ, hoặc có các mối quan hệ không cố định. Một người hoàn toàn có thể nhiễm nhiều chủng HPV cùng lúc, chứ không phải chỉ một loại như nhiều người vẫn nghĩ.

Trong câu chuyện này, sau khi trao đổi thêm, người ta mới hiểu rằng ngoài mối quan hệ chính, cô gái còn có những mối quan hệ khác trong giai đoạn "thoải mái hơn" của tuổi sinh viên. Đây không phải để phán xét, mà để thấy rằng virus không quan tâm đến lời giải thích của chúng ta, nó chỉ tận dụng cơ hội khi có điều kiện thuận lợi để xâm nhập.

Phát hiện HPV không phải là dấu chấm hết

Nhiễm HPV không đồng nghĩa với ung thư. Rất nhiều trường hợp cơ thể có thể tự đào thải virus nếu hệ miễn dịch tốt. Nhưng điều quan trọng là không được bỏ qua việc theo dõi.

Khi phát hiện nhiễm HPV, bác sĩ thường khuyến nghị kiểm tra kỹ tình trạng cổ tử cung, tầm soát tế bào định kỳ và tái khám theo đúng lịch. Phát hiện sớm tổn thương sẽ giúp việc can thiệp trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Bài học dành cho những cô gái "còn trẻ"

Tuổi trẻ không phải là lá chắn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản. HPV là loại virus rất phổ biến, và bất kỳ ai từng có quan hệ tình dục đều có nguy cơ nhiễm.

Tiêm vắc xin HPV sớm, duy trì lối sống tình dục an toàn và đừng ngại tầm soát định kỳ, kể cả khi cơ thể chưa có dấu hiệu gì bất thường – đó mới là cách tự bảo vệ mình một cách thông minh.

Bởi đôi khi, thứ khiến chúng ta gặp nguy hiểm không phải là bệnh tật, mà là suy nghĩ: "Chắc không đến lượt mình đâu".

Phát hiện HPV rồi, cần làm gì?

Khi phát hiện nhiễm HPV, điều quan trọng nhất không phải là hoảng sợ, mà là đánh giá xem cổ tử cung có tổn thương hay chưa. Các bác sĩ thường khuyến nghị:

Thực hiện tầm soát tế bào cổ tử cung và các thăm khám chuyên sâu nếu cần

Theo dõi định kỳ sau 6 tháng nếu chưa có tổn thương

Can thiệp sớm nếu phát hiện bất thường

HPV không đồng nghĩa với ung thư, nhưng bỏ qua việc theo dõi mới là điều nguy hiểm.

Phòng ngừa HPV: Đừng đợi đến khi có kết quả xét nghiệm xấu

HPV là virus rất phổ biến, cả nam và nữ đều có thể nhiễm. Những biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là:

Duy trì lối sống tình dục an toàn

Tiêm vắc xin HPV sớm để tạo miễn dịch chủ động

Khám và tầm soát định kỳ, kể cả khi còn trẻ và không có triệu chứng

HPV không phải là câu chuyện để phán xét, mà là vấn đề sức khỏe cần được hiểu đúng và xử lý đúng. Bởi trong nhiều trường hợp, sự chủ quan mới chính là yếu tố khiến những rủi ro nhỏ âm thầm trở thành hậu quả lớn.