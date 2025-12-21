Bà Sun Minghui, một công nhân đã nghỉ hưu 71 tuổi đến từ Mã An Sơn (Trung Quốc), đã dành hơn bốn năm tập thể dục mỗi ngày. Bà đã từ một "người mới" trở thành một "chuyên gia" thể hình và sở hữu một vóc dáng tuyệt đẹp. Mọi người gọi bà là "Bà lão cứng rắn".

Quan niệm "tuổi tác chỉ là một con số, chứ không phải là xiềng xích" được thể hiện rõ nét ở người phụ nữ này. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của bà.

"Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ gặt hái được thành quả!"

Tại một phòng tập thể hình ở Mã An Sơn, bà Sun Minghui đang tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh. Nếu không nhìn thấy mái tóc bạc của bà, mà chỉ nhìn vào những cơ bắp săn chắc và những động tác chuẩn xác, ổn định, khó có thể tưởng tượng rằng bà đã 71 tuổi.

Sun Minghui đã tập luyện tại phòng gym hơn bốn năm, tập ít nhất năm lần một tuần, mỗi lần từ một đến hai tiếng. Cô cho biết tốc độ tập luyện của người lớn tuổi khác với người trẻ, và họ phải tiến bộ dần dần theo phương pháp riêng của mình.

Bốn năm trước, Sun Minghui nảy ra một ý tưởng: liệu người lớn tuổi có thể phát triển cơ bắp khỏe mạnh và săn chắc như người trẻ thông qua tập luyện hay không? Vì vậy, bà đã đến phòng tập thể dục và quyết định thử.

Sau hơn một tháng thử nghiệm, Sun Minghui nhận thấy sự thay đổi đáng kể ở vóc dáng của mình: Cơ bắp tay cô ấy nổi lên, cơ lưng rộng cũng săn chắc hơn một chút. Đđiều này giúp bà tự tin hơn. Bà tập luyện với sự nhiệt tình ngày càng tăng, và những thay đổi trên cơ thể ngày càng rõ rệt. Sun Minghui đã kiên trì thực hiện phương pháp này trong hơn bốn năm.

"Tôi đã cải thiện sức khỏe của mình nhờ nỗ lực không ngừng, và chỉ cần bạn kiên trì, bạn sẽ gặt hái được thành quả!"

Thực tế, niềm đam mê thể hình của Sun Minghui đã được gieo mầm hơn 30 năm trước. Năm 1988, thể hình mới chỉ bắt đầu nổi lên ở Trung Quốc, bà là nhân viên của Công ty Gang thép Ma'anshan. Một ngày nọ, trên đường về nhà sau giờ làm việc, tình cờ đi ngang qua một câu lạc bộ, và theo lời khuyên của một huấn luyện viên, bà bắt đầu tham gia tập luyện thể hình.

Sun Minghui phát hiện ra niềm đam mê với thể hình, thậm chí bất ngờ giành chức vô địch nữ tại một cuộc thi thể hình địa phương. Do lịch trình làm việc bận rộn, Sun Minghui không thể tiếp tục tập luyện thể hình. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó trong tuổi trẻ, dù không để lại dấu ấn gì trên cơ thể, nhưng giống như một hạt giống nảy mầm trong bà.

Đạp xe đường dài, tham gia các cuộc thi thể hình khác nhau

Tại phòng tập, bà Sun Minghui tự học mọi động tác. Ban đầu, bà quan sát cách người khác thực hiện hoặc học qua các video trực tuyến, dần dần, bà đã thành thạo các kỹ thuật tập luyện phù hợp với mình.

Sun Minghui luôn quan tâm đến thể thao, đặc biệt là sau khi giải nghệ, vì bà mong muốn làm cho cuộc sống của mình năng động hơn. Năm 2013, theo lời khuyên của một người bạn học cũ yêu thích đạp xe, Sun Minghui bắt đầu thử môn thể thao này.

Năm 2014, bà Sun Minghui, 60 tuổi, đã đạp xe 6.316 km từ đảo Heixiazi thuộc tỉnh Hắc Long Giang đến Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam trong 45 ngày trong một sự kiện đạp xe. Trong bảy năm tiếp theo, bà tham gia một chuyến đi xe đạp đường dài mỗi năm. Cho đến năm 2021, bà chuyển sang tập luyện tại phòng tập trong nhà và bắt đầu tập luyện sức mạnh thường xuyên.

Sau khi bắt đầu tập luyện thường xuyên tại phòng gym, Sun Minghui thỉnh thoảng chia sẻ video về quá trình tập luyện của mình, thu hút rất nhiều sự chú ý và lượt thích từ cư dân mạng.

Một số nhà tổ chức cuộc thi thể hình bắt đầu tích cực mời Sun Minghui tham gia. Mặc dù có chút lo ngại, nhưng với bản tính yêu thích thử thách, bà quyết định thử sức, hy vọng rằng thông qua màn trình diễn của mình, nhiều người lớn tuổi hơn có thể nhìn thấy.

Tháng 6 năm nay, bà Sun Minghui, 71 tuổi, đã bước lên sân khấu cuộc thi thể hình. Là thí sinh lớn tuổi nhất, cơ bụng săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn của bà đã gây ấn tượng và mang về cho bà hai giải thưởng. Tháng 11, bà tiếp tục tham gia một cuộc thi thể hình khác và giành được nhiều giải thưởng khác.

Sun Minghui xúc động nói: "Tôi rất tự hào được đứng chung sân khấu với rất nhiều bạn trẻ. Tôi cũng hy vọng nhiều người hơn nữa có thể thấy được sự tự tin mà tôi thể hiện trên sân khấu, đặc biệt là những người muốn rèn luyện sức khỏe nhưng lại thiếu can đảm". Trong mắt mọi người, cô ấy tràn đầy năng lượng, không hề giống một bà cụ. Cô ấy rõ ràng là một "chị cả" thực thụ.

Hãy sống cuộc sống mà bạn muốn khi về già - Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Trong tất cả các giải thưởng đã nhận được, danh hiệu "Người mẫu mực về thể dục" là điều Sun Minghui yêu thích nhất, bởi vì bà hy vọng có thể truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa tập thể dục. Hiện tại, Sun Minghui cũng được mời làm "huấn luyện viên thể dục" trong cộng đồng, hướng dẫn những người cao tuổi đã nghỉ hưu tập luyện. Bàô chia sẻ tình yêu và niềm đam mê về sức khỏe, sắc đẹp và sự dẻo dai với những người xung quanh.

Tại khu dân cư Wanjia Yiyuan ở Ma'anshan, có một phòng sinh hoạt cộng đồng mở cửa miễn phí, được trang bị một số dụng cụ thể dục cơ bản. Cứ mỗi sáng thứ Hai lúc 8:30, Sun Minghui đều đến đây đúng giờ.

Trong lớp học, Sun Minghui không chỉ trình diễn các động tác chuẩn mà còn hướng dẫn cẩn thận cho từng học viên. "Chỉ cần họ vận động và kiên trì trong một khoảng thời gian, chắc chắn họ sẽ thấy sự thay đổi".

Nhờ tập luyện thể lực cùng Sun Minghui, mọi người đều thực sự cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình, và sự tự tin cùng tinh thần lạc quan cũng được củng cố.

Trong phòng sinh hoạt cộng đồng nhỏ này, các tình nguyện viên thay phiên nhau dọn dẹp và sắp xếp các thiết bị tập thể dục. Điều thu hút mọi người chính là nguồn năng lượng tràn đầy sức sống của bà Sun Minghui.

Sun Minghui nói: "Cho dù bạn tập luyện loại hình thể dục nào, thì loại tốt nhất là loại phù hợp với bạn. Chạy bộ, đi bộ, leo núi, leo đồi, bơi lội... miễn là bạn tập thể dục, cơ thể bạn chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn những người không tập thể dục. Đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi".

Từng thớ cơ trên cơ thể Sun Minghui dường như đều nói: cuộc sống là vận động, và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Điều khiến bà hạnh phúc là, trên con đường đến tuổi già, bà đã sống trọn vẹn cuộc đời mình mong muốn.

Bà Sun Minghui cũng nhắc nhở mọi người rằng việc tập thể dục cần phải phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và trong khả năng của mỗi người. Đặc biệt, người cao tuổi cần tập luyện một cách khoa học, ưu tiên an toàn và nỗ lực hết sức trong khả năng của mình.

Theo nguồn 163.com