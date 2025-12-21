Bữa cơm nhà thêm thịnh soạn và ấm áp, ai cũng khen ngon miệng và hoàn hảo khi có 3 món ăn này

Trong những ngày mùa đông lạnh giá, điều hạnh phúc nhất là cả gia đình quây quần bên bàn ăn và thưởng thức bữa cơm gia đình ấm áp, nóng hổi. Không cần những món ăn cầu kỳ sự ấm áp giản dị của những món ăn nhà làm mới thực sự là điều an ủi trái tim. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 3 món ăn làm dễ mà cực ngon cho bữa cơm gia đình. Những món ăn này có hương vị thơm ngon, được cả người lớn và trẻ em yêu thích, ai ăn cũng khen ngon không ngớt!

1. Thịt gà kho nấm hương

Thịt gà là lựa chọn tuyệt vời để bồi bổ cơ thể trong mùa đông, và món gà kho nấm hương mang đến sự "tươi mát" và "ấm áp" tột đỉnh. Nửa con gà thả vườn với thịt chắc và mềm, kết hợp cùng nấm hương khô đã được ngâm nở mềm. Hương thơm của nấm hòa quyện với hương thơm của thịt, và mỗi miếng ăn đều tràn đầy sức sống.

Nguyên liệu: 1 nửa con gà ta, 1 nhánh gừng, 8-10 cây nấm hương khô, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương đen, rượu nấu ăn, lượng muối vừa phải.

Cách làm món thịt gà kho nấm hương

Bước 1: Sơ chế sạch thịt gà rồi chặt thành miếng vừa ăn. Cho thịt gà vào âu to, thêm hành lá, nước tương, gừng băm, rượu nấu ăn rồi trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút. Ngâm nấm hương khô trong 30 phút, bỏ chân nấm và cắt làm đôi hoặc khía hai đường trên bề mặt để giúp nấm ngấm nước dùng.

Bước 2: Xào một chút gừng và hành lá trong nồi cho thơm, sau đó cho thịt gà đã ướp vào xào đến khi ngả màu hơi vàng. Thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn để khử mùi tanh, rồi cho nấm hương vào. Đổ một lượng nước nóng ngập các nguyên liệu, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 1 giờ. Nấu cho đến khi nước dùng sánh lại và gà mềm. Nêm thêm muối cho vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi tắt bếp.

Thành phẩm món thịt gà kho nấm hương

Lớp da gà vàng óng được phủ đều nước dùng, nấm hương bóng mượt và căng mọng. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được thịt gà mềm tan trong miệng, và nấm thấm đẫm hương vị đậm đà của thịt. Nước dùng ấm rất thích hợp để trộn với cơm, không hề thấy ngán. Cả gia đình sẽ thích món này!

2. Rau tiến vua tươi xào mộc nhĩ và trứng

Bữa tối gia đình luôn có các món thịt, nhưng những món rau tươi mát cũng rất cần thiết để cân bằng độ béo ngậy. Rau xà lách xào nấm mộc nhĩ và trứng là một sự kết hợp hoàn hảo. Rau tiến vua tươi giòn và mọng nước, mộc nhĩ mềm và giòn, còn trứng mềm ngậy thơm. Sự kết hợp của ba nguyên liệu này tạo nên hương vị đậm đà mà lại ít chất béo, phù hợp cho cả người già và trẻ em.

Nguyên liệu: 1 cây rau tiến vua tươi, 2-3 quả trứng gà, vài cây mộc nhĩ, 3 tép tỏi, nước tương, lượng muối vừa phải.

Cách làm món rau tiến vua tươi xào mộc nhĩ và trứng

Bước 1: Tước vỏ và rửa sạch rau tiến vua sau đó thái mỏng. Ngâm mộc nhĩ cho nở mềm rồi rửa sạch và xé thành các miếng nhỏ. Đập trứng vào bát và đánh tan cùng với một chút muối. Sau đó đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi đun nóng. Tiếp theo cho trứng vào chiên đến khi có dấu hiệu đông lại thì đảo đều cho chín rồi lấy ra, để riêng.

Bước 2: Thêm một chút dầu vào chảo, thêm tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó cho rau tiến vua và mộc nhĩ vào, xào trên lửa lớn trong khoảng 2 phút. Sau đó cho trứng đã chiên vào, thêm muối và 1 thìa canh nước tương, đảo đều. Khi các nguyên liệu ngấm gia vị thì tắt bếp và lấy ra đĩa.

Thành phẩm món rau tiến vua tươi xào mộc nhĩ và trứng

Món ăn này có màu sắc tươi tắn, với độ giòn của rau tiến vua, độ mềm mượt xen lẫn giòn của nấm mộc nhĩ và độ bông mềm của trứng. Mỗi miếng ăn đều tươi mát và không ngấy, đồng thời có thể cân bằng độ béo ngậy của các món thịt khác, làm cho bữa tối gia đình thêm phần cân bằng.

3. Thịt viên xào giấm

Bữa cơm mùa đông càng thêm ngon với những món ăn có vị chua ngọt. Thịt viên xào giấm với lớp bên ngoài giòn và bên trong mềm, nước sốt chua ngọt đậm đà vừa ngon miệng lại vừa hoàn hảo khi ăn kèm với cơm – món ăn được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Những viên thịt được làm thủ công, dai dai, được phủ một lớp nước sốt giấm sánh đặc, và khi cắn vào, bạn có thể cảm nhận được vị thịt mọng nước bên trong – càng nhai, hương thơm càng nồng nàn.

Nguyên liệu: 400g thịt nạc vai băm, 1 cây hành lá thái nhỏ, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 lòng trắng trứng gà, lượng bột bắp vừa phải, dầu ăn, 1 thìa canh nước tương, 2 thìa canh giấm balsamic, 1 thìa canh đường

Cách làm món thịt viên xào giấm

Bước 1: Cho thịt băm, hành lá và gừng băm, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 lòng trắng trứng và một ít bột bắp vào âu. Trộn đều các nguyên liệu cho đến khi hỗn hợp quyện vào nhau và dẻo. Tiếp theo bạn vo thành những viên thịt nhỏ, đều nhau. Làm nóng dầu trong chảo đến 60 độ C. Sau đó cho thịt viên vào chiên đến khi vàng giòn. Vớt thịt viên ra và để riêng.

Bước 2: Để lại một chút dầu trong chảo, sau đó xào thơm một ít gốc hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ đến khi dậy mùi thơm. Thêm nước tương, giấm balsamic, đường và một ít nước vào, nấu cho đến khi nước sốt sánh lại. Cho thịt viên đã chiên vào và đảo đều đến khi mỗi viên thịt được phủ đều nước sốt. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Thành phẩm món thịt viên xào giấm

Vị chua ngọt kết hợp với lớp vỏ giòn dai và nhân mềm mại khiến món ăn trở nên khó cưỡng. Bất cứ ai ăn món này cũng khó mà dừng lại khiến bao nhiêu cơm nấu ra cũng hết. Nhất là phần sốt chua ngọt trộn thấm vào từng hạt cơm, ăn cuốn vô cùng.

Trên đây là 3 món ăn giúp bạn thay đổi thực đơn gia đình mỗi ngày. Mỗi món ăn đều mang những hương vị, mang đến sự ấm áp cho gia đình bạn. Hãy cùng khám phá 3 công thức món ăn dễ thực hiện mà ai cũng yêu thích, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Những món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn khiến bữa cơm gia đình thêm phần ý nghĩa. Đừng bỏ lỡ cơ hội thỏa mãn vị giác với những món ngon này trong những ngày lạnh!

(T/h)