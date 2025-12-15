2 loại rau “khoái khẩu” mùa lạnh dễ thành ổ sán, đứng đầu bảng mâm cơm nhà nào cũng có

Rau muống

Rau muống, món ăn quen thuộc của người Việt Nam rất bổ dưỡng và có công dụng chống lão hóa, bảo vệ tim mạch, tốt cho gan và hệ tiêu hóa...

Rau muống món ăn quen thuộc của mọi gia đình. Ảnh minh họa.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, trong một đĩa rau muống luộc khoảng hơn 3 lạng chứa:

Năng lượng: 78kcal;

Protein 10g;

Lipid 1,2g;

Glucid 6,6g;

Chất xơ 3,1g;

Beta-caroten 17.463mg;

Vitamin C 72mg;

Canxi 312 mg;

Sắt 4,4mg;

Natri 116,7mg;

Kali 1031,2 mg;

Kẽm 1,1mg.

Loại rau này không chỉ là món ăn quen thuộc hàng ngày đối với người Việt Nam, rau muống còn là thực phẩm yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như trên đảo Bali (Indonesia), Trung Quốc, Ấn Độ,... Ngày nay, món rau muống xào hay nộm rau muống trứ danh của người Việt Nam hiện diện ở nhiều nhà hàng trên thế giới từ Anh quốc, Mỹ đến Australia,...

Rau muống nước thường ăn ngon hơn rau muống cạn. Trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phốt pho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm chất này.

Điều đáng nói, rau muống chứa 13 loại hợp chất chống oxy hóa khác nhau, rau muống là món ăn hoàn hảo trong chế độ ăn ngừa ung thư.

Những chất chống oxy hóa này loại bỏ gốc tự do khỏi cơ thể, do đó ngăn ngừa sự hình thành và nhân lên của các tế bào ung thư.

Mặc dù rau muống giàu chất dinh dưỡng nhưng khi mua nên lựa chọn nơi đảm bảo an toàn, bởi rau muống mọc bò dưới nước, nếu sinh trưởng trong môi trường ô nhiễm sẽ chứa rất nhiều giun sán gây ảnh hưởng sức khoẻ. Khi chế biến, cần phải rửa rau thật kỹ và ngâm nước muối khoảng 30 phút.

Rau xà lách rất dễ nhiễm giun, sán

Xà lách là loại rau được bày bán phổ biến ngoài chợ, với những chiếc lá xanh mướt, giòn mát, không chỉ quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn là thành phần không thể thiếu trong các món salad. Bên cạnh hương vị dễ ăn, xà lách còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa.

Xà lách có nhiều loại như xà lách xoăn, xà lách romaine hay xà lách iceberg, mỗi loại mang hương vị và giá trị dinh dưỡng riêng. Tuy nhiên, do cấu trúc lá xếp lớp, nhiều kẽ hở, xà lách rất dễ nhiễm trứng giun, sán và vi khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để đảm bảo an toàn, cần rửa rau thật kỹ dưới vòi nước chảy, có thể ngâm nước muối loãng từ 20–30 phút trước khi sử dụng và nấu chín khi cần thiết. Hạn chế ăn xà lách sống nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cách phòng tránh nhiễm sán từ rau xanh

Việc phòng ngừa bệnh sán lá ruột không quá phức tạp nếu chúng ta tuân thủ các biện pháp an toàn sau:

- Không ăn sống các loại rau thủy sinh như cải xoong, rau cần nước, rau muống nước nếu không rõ nguồn gốc.

- Hãy rửa rau thật kỹ dưới vòi nước chảy, ngâm nước muối loãng ít nhất 20–30 phút.

- Chế biến nên ưu tiên nấu chín các loại rau, đặc biệt là rau mọc dưới nước.

- Tuyệt đối không sử dụng phân tươi để bón rau, đặc biệt là các loại rau ăn sống hoặc rau trồng dưới nước.

- Nên đảm bảo nguồn nước tưới rau và nguồn nước sinh hoạt sạch sẽ, không bị ô nhiễm.