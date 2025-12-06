"Mỗi ngày một quả táo, bệnh tật tránh xa", câu nói quen thuộc này hẳn ai cũng từng nghe qua. Táo không chỉ là loại trái cây phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà từ xa xưa còn được người xưa tôn là "ngọc dung đan", ám chỉ khả năng nuôi dưỡng làn da mịn màng, sáng khỏe như ngọc.

Thời cổ đại, táo thường được nấu thành cao, một dạng thực phẩm bồi bổ quý giá, phải đun liu riu suốt nhiều giờ mới thành. Còn ngày nay, có một cách ăn đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều nhưng vẫn giữ trọn giá trị dưỡng sinh: Táo hấp. Không chỉ giúp bảo toàn dưỡng chất tự nhiên trong táo, cách chế biến này còn "mở khóa" thêm nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, nếu kết hợp thêm một nguyên liệu quen thuộc, hiệu quả làm đẹp da lẫn ổn định tiêu hóa đều tăng lên rõ rệt.

Vì sao táo hấp lại bổ hơn táo sống?

Nhiều người có thói quen ăn táo sống, tuy nhiên sau khi hấp, tính chất và công dụng của táo thay đổi theo hướng có lợi hơn cho cơ thể, đặc biệt phù hợp với người thể trạng yếu.

1. Tính chất ôn hòa hơn, hợp nhiều cơ địa

Táo sống có tính thiên lương (mát), kết cấu cứng, với người tỳ vị yếu dễ gây đầy bụng, khó chịu. Khi được hấp chín, táo chuyển sang tính bình, thịt quả mềm mịn, dễ tiêu và dễ hấp thu hơn. Người lớn tuổi, trẻ nhỏ hay những người cần bồi bổ thể lực đều có thể yên tâm sử dụng.

2. Dưỡng chất dễ hấp thu, hiệu quả tăng lên

Táo rất giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan có lợi cho đường ruột. Ở trạng thái sống, pectin tương đối "cứng", nhưng sau khi hấp sẽ chuyển sang dạng mềm, dễ hấp thu hơn. Nhờ đó, táo hấp vừa giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đại tiện, vừa có khả năng hấp phụ chất có hại trong ruột, giúp điều hòa hệ tiêu hóa một cách nhẹ nhàng.

Theo y học cổ truyền, táo có tác dụng "bổ trung ích khí, hòa tỳ", tức là bồi bổ tỳ vị, cải thiện tình trạng suy nhược, mệt mỏi do tỳ vị kém. Khi được hấp chín, công dụng kiện tỳ hòa vị càng rõ rệt hơn, giống như "nâng cấp bộ xử lý" cho dạ dày - ruột; vừa giúp chuyển hóa thức ăn thành khí huyết tốt hơn, giúp sắc da hồng hào; vừa hỗ trợ đào thải nước dư thừa và chất thải chuyển hóa, rất hữu ích với người tỳ hư thấp trệ, hay bị béo giả, tích mỡ bụng dưới.

Thêm "vua bổ khí" giúp hiệu quả của táo hấp tăng gấp bội

Muốn nâng tầm công dụng dưỡng sinh của táo hấp, theo TS.DS Nguyễn Trung Tường (chuyên gia Đông y, làm việc tại Hà Nội), bạn có thể cho thêm một ít hoàng kỳ khi hấp. Hoàng kỳ được mệnh danh là "vua của các vị thuốc bổ khí", nổi bật với khả năng bồi bổ khí của tỳ và phổi, giúp "tiếp năng lượng" cho hệ tiêu hóa đang mệt mỏi, từ đó tăng cường khả năng chuyển hóa.

Táo và hoàng kỳ kết hợp được xem như "cặp đôi vàng trong dưỡng sinh":

Táo ôn hòa, dưỡng âm, kiện tỳ vị

Hoàng kỳ bổ khí, nâng dương, tăng sức vận hóa

2 vị tương hỗ lẫn nhau, giúp hiệu quả kiện tỳ, dưỡng vị tăng lên rõ rệt. Kiên trì dùng một thời gian sẽ thấy đường ruột dễ chịu hơn, sắc mặt hồng hào hơn, tinh thần cũng theo đó mà cải thiện.

Cách làm táo hấp hoàng kỳ đơn giản, dễ áp dụng

Chọn 1 quả táo tươi, rửa sạch, cắt miếng giữ nguyên vỏ để bảo toàn dưỡng chất.

Cho một lượng hoàng kỳ vừa đủ vào bát, thêm táo đã cắt và một ít nước.

Đặt bát vào xửng, hấp đến khi táo chín mềm. Táo sau khi hấp có vị ngọt dịu, bở mịn; phần nước hấp hòa quyện dược tính của hoàng kỳ, có thể dùng chung.

3 công dụng nổi bật của táo hấp hoàng kỳ

1. Điều hòa tiêu hóa, cải thiện rối loạn đường ruột

Biểu hiện thường gặp: Đầy bụng, tiêu chảy hoặc táo bón, đặc biệt sau khi ăn nhiều dầu mỡ

Phù hợp với: Trẻ em bị tích thực, người cao tuổi nhu động ruột chậm, giai đoạn hồi phục sau tiêu chảy

Cơ chế: Pectin trong táo hấp giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột, đồng thời bảo vệ niêm mạc ruột, làm dịu cảm giác khó chịu. Khi bị tiêu chảy, ăn một bát táo hấp ấm có thể giúp giảm triệu chứng rõ rệt.

2. Dưỡng da, cải thiện sắc mặt

Biểu hiện: Da xỉn màu, thiếu sức sống, khô ráp

Phù hợp với: Người khí huyết kém, thường xuyên thức khuya

Hiệu quả: Táo dưỡng âm, hoàng kỳ bổ khí, khí huyết lưu thông tốt hơn giúp sắc mặt hồng hào dần lên, mang lại hiệu quả "đẹp từ bên trong" một cách tự nhiên.

3. Trừ thấp, giảm tình trạng béo giả

Biểu hiện: Cơ thể nặng nề, bụng dưới to, phân dính bồn cầu, rêu lưỡi dày

Phù hợp với: Người ít vận động, ăn nhiều đồ ngọt, béo gây tỳ khí hư

Cơ chế: Cả táo và hoàng kỳ đều giúp kiện tỳ, hóa thấp, tăng khả năng chuyển hóa và đào thải nước dư, đờm thấp trong cơ thể, từ đó cải thiện cảm giác nặng người, hỗ trợ giảm mỡ bụng khó giảm.

Lưu ý khi sử dụng

Chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý dưới đây:

- Người đang sốt, viêm nhiễm cấp tính hoặc táo bón do nhiệt nên thận trọng, không dùng hoàng kỳ.

- Nếu sau khi ăn táo hấp hoàng kỳ thấy khô miệng, bứt rứt, có thể bỏ hoàng kỳ, chỉ hấp táo đơn thuần, hoặc thay bằng các vị dưỡng âm như mạch môn.

- Hoàng kỳ là dược liệu Đông y, người có bệnh mạn tính hoặc cơ địa đặc biệt nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng.

(Ảnh minh họa: Internet)