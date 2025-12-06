Quy tắc buffet hai ngón tay và 7 mẹo khác giữ sức khỏe mùa lễ hội

Mùa Giáng sinh luôn gợi nhớ đến ánh đèn lung linh, những bữa tiệc quây quần và vô số món ăn ngon khó cưỡng. Nhưng bên cạnh không khí hân hoan ấy là thực tế ít vui hơn, mỗi dịp cuối năm, số ca khó tiêu, đầy bụng và nhiễm virus lại tăng, phần lớn xuất phát từ việc ăn uống quá đà và thói quen sinh hoạt đảo lộn. Theo các bác sỹ, đó chính là “mặt trái” quen thuộc của mùa lễ hội.

Bác sỹ Asia Ahmed, chuyên gia lâm sàng kỹ thuật số tại Medichecks (Anh), cho biết dịp tháng 1 luôn là thời điểm bà gặp nhiều bệnh nhân nhất, với những triệu chứng đi kèm cảm giác uể oải , căng thẳng và mất cân bằng sau kỳ nghỉ dài.

Tuy nhiên, theo bà, điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu mỗi người trang bị cho mình vài mẹo nhỏ nhưng hữu ích trong suốt tháng 12. “Bạn vẫn có thể tận hưởng mùa lễ hội mà không phải trả giá cho việc sức khỏe vào tháng 1”, bà nói.

Từ quan sát lâm sàng và kinh nghiệm cá nhân, bác sỹ Ahmed đã xây dựng một “cẩm nang nhỏ cho mùa lễ hội khỏe mạnh” vừa thực tế, dễ áp dụng, vừa không yêu cầu kiêng khem tuyệt đối. Dưới đây là 8 mẹo bà khuyến nghị, được thiết kế để bạn vẫn vui vẻ đón Giáng sinh mà không đánh mất sự cân bằng của cơ thể.

"Sọc ngựa vằn" – xen kẽ đồ uống có cồn và không cồn

Bí quyết được gói gọn trong một thói quen đơn giản đó là sau mỗi ly rượu, hãy uống một loại đồ uống không cồn, như soda chanh, kombucha hoặc một ly mocktail nhẹ nhàng.

Theo bác sỹ Ahmed, phương pháp “sọc ngựa vằn” gây sốt trên mạng xã hội bởi nó thực sự hiệu quả. Rượu khiến cơ thể mất nước và làm giảm tốc độ trao đổi chất. Khi bạn xen kẽ một loại đồ uống nhẹ, không chỉ lượng cồn nạp vào giảm đi một nửa mà cơ thể còn được bù nước tốt hơn. Những đồ uống có lợi cho đường ruột như kombucha cũng giúp giảm đầy hơi và hỗ trợ gan xử lý cồn.

“Càng lớn tuổi, rượu bia càng tác động rõ rệt đến cholesterol và đường huyết. Việc kiểm soát lượng cồn và giữ thói quen bù nước là điều ngày càng quan trọng”, bà nhấn mạnh.

Quy tắc buffet hai ngón tay

Khi đứng trước bàn buffet ngập tràn lựa chọn hấp dẫn, lời khuyên của bác sỹ Ahmed là đừng xếp đồ ăn cao quá hai ngón tay trên đĩa.

Đĩa lớn, nhiều món và tâm lý muốn thử tất cả khiến buffet trở thành “cái bẫy” khiến nhiều người ăn quá mức mà không nhận ra. Việc giới hạn độ cao của đồ ăn buộc bạn phải lựa chọn có chủ đích hơn. Bạn sẽ thưởng thức từng món chậm rãi và vẫn có thể quay lại bàn tiệc khi thật sự muốn, thay vì ăn quá nhanh rồi cảm thấy nặng bụng.

“Cơ thể cần khoảng 20 phút để nhận biết cảm giác no. Vì vậy hãy nhai chậm và để não có thời gian phân tín hiệu”, bà cho biết.

Khi dùng tiệc buffet, hãy kiềm chế ham muốn chất đống thức ăn thành một đĩa lớn như núi.

Đặt ‘báo thức ngược’ để giữ lịch ngủ

Thay vì đặt báo thức để thức dậy, hãy đặt báo thức để… đi ngủ. Âm thanh báo hiệu này nhắc bạn rằng đã đến lúc thư giãn, giảm ánh sáng và chuẩn bị cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Trong mùa lễ hội, những buổi tụ tập, phim ảnh kéo dài khiến giờ ngủ bị đẩy muộn hơn bình thường. Thiếu ngủ không chỉ làm suy giảm miễn dịch mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm giác thèm ăn và nhiều chức năng quan trọng khác. Theo bác sỹ Ahmed, một tín hiệu nhỏ như “báo thức ngược” tạo ra sự kỷ luật cần thiết giúp cơ thể không bị rơi vào trạng thái kiệt sức.

“Giấc ngủ tốt nghĩa là giảm ánh sáng trong phòng từ một giờ trước khi ngủ và tắt điện thoại, ngay cả khi bộ phim yêu thích đang mời gọi” , bà nói.

Trang trí đĩa ăn như trang trí cây thông Noel

Bác sỹ Ahmed gợi ý đưa cảm hứng Giáng sinh vào bữa tối bằng cách thêm các loại rau củ theo tông màu lễ hội như đỏ từ cà chua, xanh từ bông cải, vàng từ bí đỏ hoặc chút nghệ. Sau đó, hãy ăn phần rau trước khi động đến những món khác.

Một đĩa đầy màu sắc không chỉ đẹp mắt mà còn cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và giảm tốc độ tăng đường huyết sau bữa ăn. Bắt đầu bữa ăn bằng rau giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no và khiến phần còn lại của bữa tiệc trở nên cân bằng hơn.

“Thực phẩm lên men như Kefir (một loại đồ uống lên men từ sữa) và dưa chua cũng rất tốt cho đường ruột, giúp bữa ăn thêm hài hòa, nhưng nên ăn với số lượng vừa đủ” , bà chia sẻ.

Trò chơi ‘Không làm gì cả’

Mỗi ngày, hãy dành 10 phút để… không làm gì, không xem điện thoại, không mở tủ lạnh, không lướt web. Chỉ ngồi yên và để tâm trí được nghỉ.

Trong dịp lễ, lịch trình dày đặc và sự kích thích liên tục khiến não bộ hoạt động quá tải. Khoảng thời gian tĩnh lặng có chủ đích là “liều thuốc” đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp hệ thần kinh hạ nhiệt, khơi gợi sự sáng tạo và phục hồi tinh thần.

“Sự tĩnh lặng không phải là lười biếng. Đó là một hình thức phục hồi cho tâm trí và cơ thể”, bác sĩ Ahmed nói.

Sự tĩnh lặng có chủ đích là một liệu pháp tái thiết mạnh mẽ.

Chiêu 'Ba món ngon'

Thay vì ăn tất cả những món ngọt mà bạn nhìn thấy, hãy chọn đúng ba món bạn yêu thích nhất và thưởng thức chúng một cách trọn vẹn. Tất cả các món khác, hãy để sang một bên.

Theo bác sĩ Ahmed, mẹo này giúp biến sự nuông chiều thành lựa chọn có ý thức. Khi bạn ăn có chọn lọc, lượng đường nạp vào sẽ giảm đáng kể, đồng thời bản thân cũng cảm nhận hương vị tốt hơn thay vì ăn vô thức.

Đường làm tăng và hạ năng lượng rất nhanh, tác động đến tâm trạng và cả làn da. Hãy thưởng thức những món mình thích, nhưng ở mức độ cân bằng.

Quy tắc ‘nghỉ quảng cáo’

Mỗi khi quảng cáo xuất hiện hoặc khi ai đó tạm dừng phim để đi lấy đồ ăn, hãy đứng dậy đi lại, duỗi chân hoặc đi vòng quanh phòng khách vài bước.

Những chuyển động nhỏ giúp phá vỡ tình trạng ngồi lâu, một trong những nguyên nhân gây mệt mỏi, nặng người và giảm tập trung. Chỉ vài phút vận động cũng giúp máu lưu thông tốt hơn và ngăn cơ thể rơi vào cảm giác uể oải trong những ngày cày phim.

Những chuyển động nhỏ giúp cơ thể và tâm trí tỉnh táo, ngay cả khi bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ một cách thư thả nhất.

Khởi động ngày mới bằng bữa sáng

Bác sỹ Ahmed khuyên bắt đầu mỗi buổi sáng trong mùa lễ hội bằng một bữa sáng lành mạnh. Một bữa ăn lý tưởng nên bao gồm: Trứng giàu choline để hỗ trợ chức năng gann; yến mạch và chuối cung cấp serotonin và kali; kefir hoặc sữa chua Hy Lạp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột; trà thảo mộc hoặc nước dừa để bù nước và điện giải.

Sự kết hợp này giúp giải độc gan, cải thiện đường ruột, tăng cường độ ẩm và nâng cao tinh thần giống như một “cái ôm ấm” dành cho hệ tiêu hóa sau những bữa tiệc dài. Đừng chọn đồ chiên dầu mỡ vào buổi sáng. Nghe thì hấp dẫn, nhưng nó làm chậm tiêu hóa và khiến cơ thể thêm uể oải.

Hãy bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh giúp bạn phục hồi.

Mùa Giáng sinh luôn là dịp tận hưởng và theo bác sĩ Ahmed, không ai phải hy sinh niềm vui để giữ sức khỏe. Chỉ với vài điều chỉnh nhỏ, từ cách bạn chọn đồ ăn đến cách bạn nghỉ ngơi, cơ thể vẫn có thể duy trì sự cân bằng. Giữ thói quen thông minh trong tháng 12 chính là món quà tốt nhất bạn có thể dành cho chính mình để khởi đầu năm mới nhẹ nhàng, khỏe khoắn và đầy năng lượng.

(Nguồn: Daily Mail)