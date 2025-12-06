Bạn đang chật vật với những cân nặng cứng đầu và dễ dàng bị tái tăng cân? Vấn đề có thể không nằm ở ý chí của bạn, mà là cơ chế "hạnh phúc" trong não bộ. Câu chuyện của người mẫu mạng Ona đã chứng minh điều này.

Dù từng rơi vào khủng hoảng vì giai đoạn chững cân, nhưng nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng, Ona đã vượt qua mọi rào cản, có được vóc dáng và tinh thần khỏe mạnh hơn. Cô khẳng định: "Không nhịn đói, giảm cân vui vẻ mới thực sự là phương pháp bền vững".

Ona, người từng làm việc hậu trường cho chương trình Kangxi Lai Le (Khang Hy Đến Rồi), trong quá khứ thường được mọi người khuyên nên phẫu thuật thu nhỏ dạ dày vì vấn đề béo phì. Điều này khiến mẹ cô lo lắng đến mức phải khóa tủ lạnh lại. Kể từ khi tham gia một nền tảng dinh dưỡng trực tuyến trong nước, cô dần chuyển trọng tâm sang "ăn đúng" thay vì "ăn ít".

Và cô gọi đây là phương pháp "giảm cân vui vẻ" hay là "ăn uống vui vẻ, hạnh phúc".

Cô bắt đầu bằng việc chọn ức gà và trứng luộc trà khi ăn ngoài, chuyển sang uống nước lẩu thanh (nước lèo trong) khi ăn lẩu, và bổ sung thêm nhiều rau củ. Điều này giúp cô ăn no trong các bữa chính và không còn ăn uống vô độ nữa, nhờ đó đã giảm thành công gần 60kg trong vòng 4 năm.

Khoa học đằng sau việc "ăn uống hạnh phúc" giúp giảm cân

Lý giải cho phương pháp giảm cân của Ona, Bác sĩ Lý Đường Việt, Giám đốc Bệnh viện Chujin Kaohsiung, đã trích dẫn một nghiên cứu đột phá đăng trên tạp chí Nature vào tháng 3 năm nay: Quan niệm cũ cho rằng thất bại trong giảm cân là do "ham ăn". Tuy nhiên, nghiên cứu trên chuột cho thấy, những con chuột ăn chế độ giàu chất béo (HFD) dù tăng cân nhanh hơn, lại ăn ít hơn và ít hứng thú hơn với thức ăn ngon khi chúng có thể tiếp cận dễ dàng. Hiện tượng này được gọi là "sự mất giá trị của thức ăn khoái lạc" (hedonic devaluation).

Phân tích sâu hơn cho thấy, việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo trong thời gian dài làm giảm đáng kể mức Neuropeptide S (NTS)—chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác hạnh phúc trong não. Khi hệ thống phần thưởng này bị "tắt", việc ăn uống không còn là sự hưởng thụ mà trở thành sự "bù đắp theo quán tính" cho thói quen tiêu thụ calo cao, tạo ra một vòng luẩn quẩn độc hại. Khi các nhà nghiên cứu khôi phục tín hiệu NTS, hành vi ăn uống của chuột trở lại bình thường, hoạt động tăng lên và tốc độ tăng cân chậm lại rõ rệt.

Bác sĩ Lý Đường Việt nhấn mạnh, mặc dù đây là nghiên cứu trên động vật, nó đã phản ánh một chân lý quan trọng trong việc giảm cân: Cốt lõi của giảm cân không phải là kìm nén, mà là giúp cơ thể cảm nhận lại niềm vui khi ăn uống. Khi bạn biết "ăn đúng", bạn sẽ thoát khỏi sự lệ thuộc vào thực phẩm không lành mạnh, từ đó quá trình giảm cân mới thực sự bền vững và không tái tăng cân.

Bí quyết vàng để giảm cân, không tái tăng cân

Bản thân bác sĩ Lý Đường Việt cũng từng phải đối mặt với áp lực giảm cân khi cân nặng suýt chạm mốc 100kg. Sau khi trải qua thất bại với phương pháp "ăn ít, vận động nhiều" vì quá mệt mỏi, ông đã đúc kết ra 4 bí quyết giúp giảm cân thành công và bền vững:

1. Hiểu rõ bản thân

Quan sát: Lưu ý những tình huống khiến bạn thèm ăn đặc biệt, hoặc những loại thức ăn gây đầy hơi, mệt mỏi sau khi ăn.

Kiểm tra: Nếu cần, hãy sử dụng các xét nghiệm để nắm rõ dữ liệu cơ thể. Điều giúp điều chỉnh chế độ ăn uống chính xác hơn.

2. Nhận biết thực phẩm

Chất béo: Chất béo tốt giúp trao đổi chất, chất béo xấu gây viêm mãn tính.

Tinh bột: Không cần kiêng hoàn toàn. Hãy chọn tinh bột nguyên cám như gạo lứt, lúa mì nguyên hạt, hoặc khoai lang.

3. Phương pháp chuẩn xác

Thứ tự ăn uống: Áp dụng nguyên tắc "Nước - Thịt- Rau - Cơm - Trái cây" trong mỗi bữa ăn.

Tỉ lệ: Kết hợp với tỉ lệ đĩa ăn "211" (2 phần rau, 1 phần đạm, 1 phần tinh bột) để tăng cảm giác no, giảm thiểu ăn quá mức và ăn vô độ.

4. Hòa giải với thức ăn

Sống thực tế: Các buổi tụ tập, tiệc tùng, hay uống rượu là một phần của cuộc sống.

Linh hoạt: Học cách thay thế (chọn món lành mạnh hơn), giảm lượng hoặc điều chỉnh chế độ ăn vào ngày hôm sau. Việc này hiệu quả hơn nhiều so với việc cấm đoán hoàn toàn, giúp thói quen sống khỏe duy trì lâu dài.

Bác sĩ Lý Đường Việt kết luận, khởi điểm của việc giảm cân không phải là theo đuổi kết quả ngay lập tức, mà là đạt được những thay đổi nhỏ mỗi lần. Sức khỏe thể chất là điều cần duy trì trọn đời, và cách tốt nhất là học cách giảm cân một cách hạnh phúc.