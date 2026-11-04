Đột quỵ cũng phải "sợ" những ai uống nước vào đúng giờ này: Thải bay độc tố, cơ thể trông trẻ khỏe hơn hẳn

Uống nước vào thời điểm nào sẽ đem lại lợi ích đối với sức khỏe tim mạch?

Nước là thành phần thiết yếu đối với cơ thể, cần được bổ sung đều đặn mỗi ngày. Lượng nước phù hợp thường dao động khoảng 1,8-2,2 lít, tùy thuộc vào thể trạng và mức độ vận động của mỗi người. Bên cạnh việc uống đủ nước, thời điểm bổ sung cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm, đặc biệt là thói quen uống nước trước khi đi ngủ.

Uống một cốc nước trước khi ngủ có giúp phòng ngừa đột quỵ?

Nguy cơ đột quỵ có xu hướng gia tăng vào ban đêm và trong những thời điểm thời tiết lạnh. Một trong những yếu tố được đề cập là tình trạng cơ thể thiếu nước, khiến máu có thể trở nên cô đặc hơn, làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành trong lòng mạch.

Đối với người có bệnh lý nền liên quan đến mạch máu, chẳng hạn xơ vữa động mạch, nguy cơ biến cố tim mạch càng cần được lưu ý. Cục máu đông khi di chuyển theo dòng máu có thể gây tắc nghẽn mạch tại những cơ quan quan trọng như não và tim, dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng huyết khối là nguyên nhân chính trong nhiều trường hợp tắc nghẽn mạch vành và mạch máu não. Vì vậy, uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ được cho là có thể giúp duy trì trạng thái đủ nước, hỗ trợ tuần hoàn trong thời gian nghỉ ngơi. Theo website Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, thói quen này có thể góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông và hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch.

Lượng nước cần bổ sung không giống nhau ở tất cả mọi người. Cân nặng, cường độ hoạt động và điều kiện môi trường đều ảnh hưởng đến nhu cầu của cơ thể. Người thường xuyên tập luyện, làm việc ngoài trời hoặc đổ nhiều mồ hôi cần chú ý bổ sung nước để tránh mất nước.

Duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, trong đó có việc bổ sung một lượng nước phù hợp trước khi ngủ, là cách hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, không nên xem đây là biện pháp có thể trực tiếp ngăn ngừa đột quỵ.

Những lợi ích khác của việc uống đủ nước trước khi ngủ

Không chỉ cần thiết vào ban ngày, việc bổ sung nước với lượng phù hợp vào buổi tối cũng được cho là mang lại một số lợi ích. Theo Boldsky, thói quen này có thể hỗ trợ cơ thể ở nhiều khía cạnh.

Duy trì trạng thái đủ nước

Trong lúc ngủ, cơ thể không được bổ sung nước thường xuyên như ban ngày, dù các hoạt động trao đổi chất vẫn tiếp diễn. Uống một lượng nước vừa phải trước khi đi ngủ giúp duy trì trạng thái hydrat hóa, hỗ trợ các cơ quan hoạt động ổn định trong suốt thời gian nghỉ ngơi.

Hỗ trợ quá trình đào thải chất thải

Hằng ngày, cơ thể liên tục tạo ra các chất thải trong quá trình hoạt động và trao đổi chất. Nước đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển, đào thải những chất này thông qua hệ bài tiết. Bổ sung đủ nước vào buổi tối giúp duy trì hoạt động bài tiết ngay cả khi cơ thể đang nghỉ ngơi.

Góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ

Nước giúp duy trì sự cân bằng khoáng chất và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trong khi ngủ, cơ thể thực hiện nhiều quá trình phục hồi và điều chỉnh chức năng. Việc cung cấp đủ nước hỗ trợ các hoạt động này, đồng thời góp phần duy trì trạng thái thư giãn của cơ bắp và khớp. Nhờ đó, cơ thể có thể cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn hơn khi thức dậy.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nước không chứa calo nhưng có vai trò trong quá trình trao đổi chất. Một số quan điểm cho rằng uống nước, nhất là nước mát, có thể khiến cơ thể tiêu hao thêm năng lượng để điều chỉnh nhiệt độ. Điều này được xem là yếu tố có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Dù vậy, hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống và mức độ vận động của mỗi người.

Hạn chế nguy cơ chuột rút vào ban đêm

Thiếu nước có thể là một trong những yếu tố liên quan đến tình trạng chuột rút khi ngủ. Bổ sung đủ nước giúp duy trì cân bằng điện giải, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ co thắt cơ gây đau và khó chịu trong đêm.