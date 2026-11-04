Lợi ích không ngờ từ loại rau siêu quen thuộc

Đây là một trong những loại rau xanh phổ biến nhất trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, lại còn dễ trồng, dễ chế biến.

Trong bữa cơm thường nhật của người Việt, đặc biệt ở miền Bắc, rau muống là món rau siêu quen thuộc và được ưa chuộng hàng đầu.

Đáng chú ý, loại rau dân dã này có rất nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe. Đầu tiên, rau muống không chỉ tốt cho xương khớp lại còn hỗ trợ thải độc gan.

Với một số khoáng chất như canxi, magie, phốt pho cùng các vitamin, rau muống góp phần làm phong phú khẩu phần ăn. Tuy nhiên, hàm lượng thực tế có thể thay đổi theo giống rau, điều kiện trồng và cách chế biến.

Những dưỡng chất này có vai trò khác nhau trong hoạt động của cơ thể. Canxi là thành phần cấu tạo quan trọng của xương; magie tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa và chức năng cơ; trong khi protein, vitamin D và vận động chịu lực cũng cần được chú ý để duy trì sức khỏe hệ vận động.

Để hỗ trợ xương khớp, rau muống nên được kết hợp với những thực phẩm giàu đạm, nguồn canxi phù hợp như sữa và chế phẩm từ sữa, cá ăn được cả xương hoặc đậu phụ; đồng thời duy trì vận động và bảo đảm đủ vitamin D theo nhu cầu.

Rau muống là loại rau dễ trồng, dễ chế biến, dễ ăn. (Ảnh Internet)



Thực ra, rau muống không chỉ là món ăn quen thuộc ở Việt Nam, mà nó còn là thực phẩm được yêu thích ở nhiều nơi khác, chẳng hạn như Indonesia, Ấn Độ…

Ngày nay, món rau muống xào hay nộm rau muống trứ danh của người Việt hiện diện ở nhiều nhà hàng trên thế giới, từ Anh, Mỹ đến Australia…

Trong y học cổ truyền Vệ Đà của Ấn Độ, từ hàng ngàn năm qua, rau muống đã được sử dụng để điều trị bệnh vàng da và các bệnh về gan.

Có các nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ rau muống có thể bảo vệ chống lại tổn thương ở gan. Lý do là vì, trong thành phần của rau muống có chứa các chất tạo ra enzyme giải độc cho gan, nhờ đặc tính chống oxy hóa và loại bỏ gốc tự do.

Do đó, rau muống hoàn toàn có thể góp mặt trong chế độ ăn lành mạnh khi cung cấp chất xơ và vi chất tốt cho gan.

Bên cạnh đó, đây là loại rau giàu sắt – vi chất thiết yếu cho cơ thể và thành phần tạo nên các tế bào hồng cầu trong máu. Đặc biệt, lá rau muống non cực kỳ có lợi cho người bị thiếu máu và phụ nữ đang mang thai.

Rau muống xào tỏi là món ăn phổ biến, ngon miệng. (Ảnh Internet)

Lợi ích tiếp theo của rau muống có thể khiến những ai gặp vấn đề về tiêu hóa quan tâm. Với lượng chất xơ cao và chứa nhiều nước, đây là thực phẩm giúp giảm các chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón và khó tiêu một cách tự nhiên.

Rau muống cũng là món ăn tuyệt vời giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa giảm các gốc tự do trong cơ thể như vitamin A, vitamin C và beta-carotene, rau muống có thể giúp ngăn ngừa cholesterol bị oxy hóa, từ đó hạn chế các biến chứng tim mạch.

Ngoài ra, ma giê trong rau muống có công dụng hạ huyết áp một cách tự nhiên. Do đó, người huyết áp cao nên ăn rau muống để có một trái tim khỏe mạnh.

Đĩa rau muống luộc nổi bật giữa mâm cơm. (Ảnh Internet)

Một trong những công dụng của rau muống ít ai ngờ tới chính là khả năng giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu, rau muống có chứa hợp chất giúp tăng độ nhạy insulin, rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường.

Do đó, những ai có nguy cơ mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết nên bổ sung rau muống vào thực đơn một cách hợp lý.

Nhiều lợi ích là vậy, nhưng không phải ai cũng có thể ăn rau muống một cách tùy ý và thỏa thích. Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn hoặc phải hạn chế kali cần hỏi bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng về lượng rau phù hợp, bởi rau muống có chứa kali.

Một lưu ý quan trọng: Trong rau muống thường có một loại sán ký sinh cư trú có tên Fasciolopsis buski. Do đó, cần nấu rau chín tới hoặc kỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm.

(Theo Sức khỏe & Đời sống, Lao Động)