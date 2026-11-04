Cứu sống trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan nặng

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Tp.HCM) vừa cứu sống một trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi bị sốc sốt xuất huyết, rối loạn đông máu và tổn thương gan nặng.

Bệnh nhi là bé trai, ngụ ở Tân Vĩnh Lộc, Tp.HCM.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Tp.HCM) cho biết, khai thác bệnh sử, ghi nhận trẻ bị sốt cao vừa, không liên tục trong 2 ngày, có giật mình khi ngủ, da nổi mẩn đỏ. Tại bệnh viện, bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết ngày thứ 2, điều trị hạ sốt, bú mẹ.

Diễn tiến ngày 3, ghi nhận trẻ lừ đừ, quấy khóc, mạch quay nhẹ, chi mát, huyết áp xâm lấn 60/40mmHg, nổi chấm xuất huyết ở chân, tay, bụng, da nổi bông.

Ảnh minh họa.

Kết quả các xét nghiệm tiếp theo cho thấy dung tích hồng cầu tăng 45% (bình thường chỉ 28-35%), tiểu cầu 24000/mm3 (bình thường 200000-300000/mm3), men gan tăng dần AST: 1369 đv/L ALT: 245 đv/L (bình thường AST/ALT < 40 đ/L).

Trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết tổn thương gan nặng và được điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ.

Trong quá trình điều trị, trẻ vẫn còn da nổi bông, mạch nhẹ chi mát, huyết áp 55/40mmHg, ói ra dịch nâu đen, bầm vết chích nhiều nơi do trẻ quá nhỏ, khó thiết lập đường truyền.

Trẻ được tiếp tục truyền dịch chống sốc với dung dịch cao phân tử volulyte 6%, xét nghiệm chức năng đông máu rối loạn nặng nên được truyền máu, tiểu cầu đậm đặc, truyền albumin hỗ trợ chống sốc, điều trị hỗ trợ gan, hỗ trợ hô hấp, thở oxy, CPAP.

Sau 72 giờ điều trị, tình trạng huyết động, tổn thương gan trẻ cải thiện, không thấy xuất huyết thêm, trẻ tỉnh táo, bú khá, tiểu khá.

Được biết, mẹ của trẻ mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, ngày thứ 8 xuất viện, sau đó đến lượt trẻ sốt.

Bác sĩ lưu ý sốt xuất huyết có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh nhưng trẻ có thể biểu hiện không điển hình như sốt cao vừa, không liên tục, dễ lầm tưởng với các bệnh lý nhiễm trùng huyết hoặc xuất huyết giảm tiểu cầu… Do đó, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi sơ sinh để thăm khám xét nghiệm, xác định bệnh chính xác để điều trị thích hợp cho trẻ.

Theo y văn, sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra, nhưng không phải biểu hiện thường gặp nhất. Phần lớn các trường hợp Dengue sơ sinh được công bố có biểu hiện sốt, giảm tiểu cầu, xuất huyết dưới da hoặc gan to và hồi phục với điều trị hỗ trợ.

Ở trẻ lớn, sốc sốt xuất huyết Dengue thường liên quan đến thoát huyết tương trong giai đoạn nguy hiểm. Ở trẻ sơ sinh, tình trạng hạ huyết áp hoặc tưới máu kém có thể do nhiều cơ chế:

-Thoát huyết tương gây giảm thể tích tuần hoàn.

-Xuất huyết nặng.

-Suy cơ tim hoặc viêm cơ tim.

-Nhiễm trùng huyết đồng mắc.

-Rối loạn huyết động liên quan bệnh lý sơ sinh khác.

Do đó bác sĩ cần đánh giá thận trọng và chi tiết biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng kể cả chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ để có kế hoạch điều trị thích hợp, tối ưu hóa cho từng cá thể trẻ sơ sinh.