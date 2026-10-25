Cảnh báo sốt xuất huyết diễn tiến nặng và nguy cơ sốc sớm ở trẻ nhỏ

Đồng Nai ghi nhận gần 18.000 ca sốt xuất huyết và 8 trường hợp tử vong tính đến hết tuần 41; nhiều trẻ diễn tiến nặng, sốc và tổn thương đa tạng sớm.

Ảnh: CDC Đồng Nai

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, số trẻ đến khám sốt xuất huyết Dengue mỗi ngày ở mức cao, khoảng 100-200 lượt, trong đó trung bình 40 trẻ phải nhập viện. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng, có biểu hiện tổn thương gan, tụt huyết áp và sốc.

ThS.BS.CKII Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết một số trẻ được đưa đến viện khi tình trạng đã nghiêm trọng. Điển hình là bệnh nhi N.T.A. nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nôn ói liên tục, tổn thương nhiều cơ quan. Trẻ được phát hiện mắc sốt xuất huyết từ những ngày đầu, sau đó tiểu cầu giảm sâu, tổn thương gan, thận, phổi và phải cấp cứu chống sốc trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hồi sức.

BS Nguyễn Thị Phương Linh, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết sốt xuất huyết Dengue nặng có thể gây thoát huyết tương dẫn đến sốc, tụt huyết áp, tổn thương gan cấp, rối loạn đông máu và xuất huyết nội tạng. Bệnh cũng có thể gây suy thận cấp hoặc tổn thương thần kinh với biểu hiện rối loạn tri giác, co giật, li bì, hôn mê.

Đáng chú ý, nếu trước đây bệnh thường chuyển sang giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 5-6, khoảng 1-2 năm gần đây, bệnh viện ghi nhận nhiều trẻ có thể sốc sớm ngay từ ngày thứ 3-4. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ mới sốt vài ngày hoặc bắt đầu giảm sốt.

Các dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay gồm nôn nhiều, đau bụng nhiều, lừ đừ, vật vã, chảy máu chân răng, bầm tím dưới da hoặc các biểu hiện bất thường khác. Trẻ cần được tái khám đúng lịch và theo dõi sát theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Chủ động phòng bệnh, xử trí đúng khi trẻ sốt

Ngành Y tế Đồng Nai đang phối hợp với các địa phương xử lý ổ dịch, tăng cường phun hóa chất diệt muỗi tại các điểm nóng, đồng thời nâng cao năng lực phân loại và xử trí bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị.

Để phòng bệnh, các gia đình cần thường xuyên loại bỏ nước đọng, cọ rửa dụng cụ chứa nước, lật úp chai lọ và vật dụng có thể trở thành nơi muỗi sinh sản; cho trẻ mặc quần áo dài tay, sử dụng biện pháp chống muỗi phù hợp và ngủ màn cả ban ngày.

Khi trẻ sốt, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám và tuân thủ lịch tái khám. Không tự ý dùng aspirin hoặc ibuprofen vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu ở người mắc sốt xuất huyết. Paracetamol chỉ nên sử dụng đúng liều theo hướng dẫn y tế.

Việc phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và nguy cơ tử vong.