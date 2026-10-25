Thanh Hóa khẩn trương xử lý ổ dịch sốt xuất huyết

hường Hạc Thành phối hợp CDC Thanh Hóa triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, ngăn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Cán bộ ngành Y tế Thanh Hóa phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết Dengue tiếp tục phát sinh ca mắc, phường Hạc Thành (Thanh Hóa) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh triển khai các biện pháp giám sát, xử lý ổ dịch và phòng, chống bệnh lây lan trong cộng đồng.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 24/10/2026, địa bàn phường ghi nhận 7 ca mắc sốt xuất huyết trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 24/10/2026.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các điểm dịch tại tổ dân phố Đội Cung 2 và Trường Thi, lãnh đạo phường Hạc Thành đã trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý.

UBND phường tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy trong bán kính 200m tính từ nhà bệnh nhân. Các lực lượng chức năng phối hợp với tổ dân phố khẩn trương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn chuyên môn, chủ động phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh, hạn chế dịch lan rộng.

CDC Thanh Hóa phối hợp với phường Hạc Thành thực hiện các biện pháp giám sát, xử lý dịch sốt xuất huyết, ngăn chặn bệnh lây lan trong cộng đồng.

Cùng với các biện pháp xử lý ổ dịch, Trung tâm Y tế Hạc Thành đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại bỏ vật dụng đọng nước và diệt loăng quăng, bọ gậy.

Qua giám sát, điều tra tại các hộ dân, đoàn công tác của CDC Thanh Hóa nhận định ổ dịch đang ở mức nguy cơ cao, có khả năng tiếp tục phát sinh ca bệnh. Đoàn đề nghị địa phương và các cơ sở y tế duy trì giám sát chặt chẽ ca mắc, điều tra véc-tơ truyền bệnh, đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp và xác định những khu vực còn nguy cơ để có phương án xử lý phù hợp.

Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, đậy kín dụng cụ chứa nước; thay nước bình hoa, thu gom các vật dụng có thể đọng nước và duy trì diệt bọ gậy hằng tuần. Người dân cần ngủ màn, chủ động phòng tránh muỗi đốt; khi có biểu hiện sốt hoặc nghi mắc sốt xuất huyết, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.