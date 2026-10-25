Việt Nam có loại cá được chuyên gia Trung Quốc khen “tốt hơn cá hồi”, là món lý tưởng để bồi bổ cơ thể

Không chỉ giàu protein, loại cá này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, được chuyên gia đánh giá cao về khả năng hỗ trợ phục hồi và bồi bổ cơ thể.

Cá hồi thường được đánh giá cao nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng , nếu mục tiêu là giảm mỡ và bổ sung protein, có một loại cá khác đáng để cân nhắc. Đó là cá vược , còn được gọi là cá chẽm, loại cá khá phổ biến ở Việt Nam.

Chia sẻ trên China Times , bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện, chuyên gia về giảm cân (Trung Quốc), cho biết cá vược có hàm lượng chất béo tương đối thấp, gần tương đương với ức gà. Không chỉ phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng, loại cá này còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình phục hồi sức khỏe .

Vì sao cá vược được đánh giá tốt hơn cá hồi đối với người muốn giảm mỡ?

Cá vược hấp (Ảnh: iCook)

Bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện đánh giá cá vược tốt hơn cá hồi đối với người muốn giảm mỡ do có hàm lượng chất béo thấp hơn đáng kể. Đây là sự khác biệt đáng chú ý.

"Khi giảm mỡ, lựa chọn cá vược sẽ tốt hơn cá hồi. Mỗi 100g cá vược chỉ chứa khoảng 2-5g chất béo, tương đương với ức gà" , bác sĩ Tiêu cho biết.

Trong khi đó, cá hồi dù giàu axit béo omega-3 nhưng có hàm lượng chất béo cao hơn, khoảng 10-15g trong mỗi 100g thịt cá.

Theo vị chuyên gia, chỉ một lát cá hồi cũng có thể cung cấp lượng calo tương đương gần nửa bát cơm. Vì vậy, những người đang trong quá trình giảm mỡ cần chú ý đến khẩu phần ăn, tránh tiêu thụ quá nhiều.

Điều này không có nghĩa cá hồi là thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người muốn bổ sung protein mà không nạp quá nhiều chất béo, cá vược là lựa chọn đáng cân nhắc.

Cá vược giàu dinh dưỡng, hỗ trợ phục hồi và bồi bổ cơ thể

Cá vược tươi (Ảnh minh họa)

Không chỉ có lợi thế về hàm lượng chất béo, cá vược còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng.

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình (Trung Quốc) cho biết, súp cá vược thường được lựa chọn để bồi bổ cho người vừa trải qua phẫu thuật, người suy nhược sau khi mắc bệnh hoặc phụ nữ sau sinh.

"Cá vược chứa lượng protein dồi dào, dễ tiêu hóa, ít chất béo và cung cấp nhiều khoáng chất như magiê, canxi, kẽm. Phần da cá còn chứa chất keo, góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi vết thương và bổ sung thể lực" , chuyên gia giải thích.

Một thành phần đáng chú ý khác trong cá vược là glutamine, loại axit amin đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe.

Theo chuyên gia Lý Uyển Bình, glutamine là nguyên liệu tham gia quá trình tổng hợp protein. Khi cơ thể khỏe mạnh và được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cơ thể có thể tự tổng hợp loại axit amin này mà không cần bổ sung thêm.

Tuy nhiên, trong một số tình trạng đặc biệt như sau phẫu thuật, hóa trị hoặc nhiễm trùng, nhu cầu glutamine có thể tăng lên, khiến việc cung cấp qua chế độ ăn trở nên quan trọng hơn.

Bổ sung kẽm và sắt, có lợi cho người cần hồi phục sức khỏe

Súp cá vược (Ảnh: Fishvilla)

Một lợi ích khác của cá vược được chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình nhấn mạnh là khả năng cung cấp kẽm.

Theo chuyên gia, thiếu kẽm có thể khiến vị giác suy giảm hoặc hoạt động bất thường, từ đó ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng và khiến người bệnh chán ăn.

"Đặc biệt, những người bị thương, vừa trải qua phẫu thuật hoặc mắc bệnh ung thư cần chú ý bổ sung thực phẩm chứa kẽm để hỗ trợ cải thiện cảm giác thèm ăn" , chuyên gia cho biết.

Ngoài kẽm, cá vược còn chứa sắt, khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, góp phần giúp cơ thể bù đắp lượng máu đã mất.

Với nguồn protein dễ tiêu hóa, hàm lượng chất béo thấp cùng nhiều khoáng chất thiết yếu, cá vược là thực phẩm phù hợp để đưa vào chế độ ăn của người muốn kiểm soát cân nặng hoặc cần bồi bổ sức khỏe.

Tuy nhiên, việc lựa chọn cá vược hay cá hồi vẫn nên dựa trên nhu cầu dinh dưỡng cụ thể, bởi mỗi loại cá đều có những ưu điểm riêng.