Đàn ông hãy sống như Taeyang (BIGBANG)!

Khi những hình ảnh tranh thủ chạy bộ ngoài trời giữa thủ đô Hà Nội của Taeyang (BIGBANG) xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, không ít người tự hỏi: "Bao lâu rồi mình chưa vận động đúng nghĩa?".

Trong hai ngày 24 và 25/10/2026, sân vận động Mỹ Đình trở thành tâm điểm của truyền thông và nhiều người hâm mộ cả nước khi chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI chính thức sáng đèn. Giữa guồng quay tổng duyệt âm thanh kéo dài đến đêm muộn, áp lực chuẩn bị cho những màn trình diễn vũ đạo nghẹt thở trước hàng vạn khán giả và lịch trình di chuyển dày đặc, thói quen chạy bộ đều đặn của thành viên Taeyang trên đường phố thủ đô đã lập tức gây bão mạng xã hội.

Không khí đêm diễn đầu tiên của concert BIGBANG tại Hà Nội ngày 24/10/2026

Dù đến Hà Nội vào tối muộn ngày 23/10, ngay hôm sau (24/10), trước thềm đêm diễn mở màn, giọng ca chính của BIGBANG đã tranh thủ xỏ giày chạy bộ quanh khu vực Hồ Tây vào sáng sớm. Đặc biệt, ngày 25/10, sau đêm diễn thứ nhất vắt cạn sức lực đến nửa đêm tại Mỹ Đình, Taeyang vẫn rời nơi lưu trú để hoàn thành nhịp chạy giữa không gian cánh đồng lau gần đó trước khi bước vào đêm diễn thứ hai.

Lối sống vận động không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ giữa lịch trình lưu diễn dày đặc mang đến một góc nhìn sâu sắc về kỷ luật thể trạng và sức bền của phái mạnh, nhất là khi bước qua tuổi 30.

Taeyang tranh thủ chạy bộ ngoài trời tại Hà Nội dù lịch trình bận rộn

Phục hồi chủ động: Cơ chế sinh học đằng sau thói quen chạy bộ

Nhiều người thường lầm tưởng rằng sau những giờ phút tiêu hao thể lực lớn trên sân khấu, cách tốt nhất để phục hồi là nằm nghỉ thụ động. Tuy nhiên, y học thể thao hiện đại chỉ ra rằng việc nằm nguyên một chỗ thường khiến cơ thể rơi vào trạng thái uể uải do sự tích tụ của các chất chuyển hóa thứ cấp. Thói quen chạy bộ ngoài trời của Taeyang chính là liệu pháp phục hồi chủ động (Active Recovery) mang lại những giá trị sinh học rõ ràng:

- Giải phóng Acid Lactic và thúc đẩy lưu thông máu: Việc vận động ở nhịp tim Zone 2 giúp tăng cường tuần hoàn máu ngoại vi mà không làm tăng tải trọng lên hệ tim mạch. Dòng máu mang nhiều oxy và dưỡng chất sẽ nhanh chóng quét sạch Acid Lactic tích tụ trong các mô cơ sau đêm diễn, giảm thiểu tình trạng căng mỏi và đẩy nhanh tốc độ tái tạo sợi cơ.

- Kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm: Áp lực từ ánh đèn sân khấu khiến hệ thần kinh giao cảm (Sympathetic) bị kích thích quá mức, dễ dẫn đến khó ngủ sâu và tăng nồng độ Cortisol. Những bước chạy nhịp nhàng giữa thiên nhiên giúp kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm, đưa cơ thể về trạng thái cân bằng, làm dịu tâm trí và tối ưu hóa chất lượng giấc ngủ phục hồi sau đó.

Body "khét lẹt" và sức bền trên sân khấu của Taeyang có sự đóng góp từ thói quen chạy bộ, tập luyện thường xuyên

- Bảo toàn khả năng kiểm soát cột hơi: Duy trì nhịp thở sâu và đều đặn khi chạy bộ giúp rèn luyện sự dẻo dai của cơ hoành. Đây là yếu tố quyết định giúp Taeyang duy trì dung tích phổi, kiểm soát luồng hơi vững vàng để vừa thực hiện vũ đạo vừa hát live chuẩn xác mà không bị đứt nhịp.

Kìm hãm đà suy giảm sinh lý U40 bằng kỷ luật rèn luyện toàn diện

Bước qua mốc 35 tuổi, nam giới phải đối mặt với hai rào cản sinh học lớn: Tốc độ suy giảm Testosterone tự nhiên khoảng 1% mỗi năm và hiện tượng mất khối lượng cơ tự nhiên (Sarcopenia). Khung thân vạm vỡ, bờ vai rộng, tỷ lệ mỡ mỏng cùng thể lực trên sân khấu của Taeyang ở 38 tuổi là kết quả của việc kết hợp khoa học giữa 5 trụ cột:

1. Chạy bộ duy trì sức bền và hệ tim mạch

Thói quen xỏ giày chạy trong phòng tập hay ra đường chạy đều đặn giúp anh duy trì dung tích phổi lớn, kiểm soát nhịp thở ổn định để vừa thực hiện vũ đạo nặng nhọc vừa hát live suốt nhiều giờ mà không đứt nhịp.

2. Tập kháng lực bảo tồn mật độ cơ và hormone

Tại phòng gym, Taeyang ưu tiên các bài tập đa khớp mang tính nền tảng như Squat, Bench Press, Deadlift. Lực tác động từ tạ tạo ra các vi tổn thương tích cực trên sợi cơ, kích thích cơ thể tự sản sinh Testosterone và Growth Hormone (GH) để tái tạo, từ đó duy trì khối lượng cơ bắp và bảo vệ mật độ xương trước quá trình lão hóa.

3. Calisthenics và sự linh hoạt của hệ cơ lõi

Bên cạnh tập tạ, anh kết hợp các bài tập thể trọng như xà đơn, chống đẩy và các bài tập củng cố vùng cơ lõi (Core). Việc làm chủ trọng lượng cơ thể giúp tăng độ dẻo dai cho hệ dây chằng và các khớp gối, giúp anh thực hiện các chuyển động vũ đạo phức tạp mà không gây áp lực lệch tải lên đĩa đệm cột sống.

Từ lâu Taeyang đã nổi tiếng là chăm vận động trong giới idol Kpop

4. Cung cấp nhiên liệu sạch bằng cách ưu tiên dinh dưỡng nguyên bản

Taeyang duy trì triết lý Eat Clean nghiêm ngặt. Anh tập trung vào nguồn đạm hoàn chỉnh từ ức gà, cá hồi, trứng để cung cấp đủ amino acid cho quá trình tổng hợp cơ, kết hợp với tinh bột hấp thu chậm từ khoai lang, yến mạch nhằm giữ đường huyết ổn định. Việc hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn và duy trì đủ 2.5 - 3l nước mỗi ngày giúp giảm tải cho gan, thận và giữ cho lớp mỡ dưới da luôn ở mức tối thiểu.

5. Tối ưu hóa giấc ngủ và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần

Bước sang U40, giấc ngủ chất lượng và tinh thần minh mẫn là chìa khóa vàng để phục hồi hệ thần kinh trung ương và trẻ hóa tế bào. Taeyang duy trì việc ngủ đủ giấc, tách biệt khỏi áp lực công việc thông qua âm nhạc, yoga và các hoạt động thư giãn tinh thần ngoài trời. Việc kiểm soát hormone căng thẳng (Cortisol) ở mức thấp không chỉ giúp cơ thể tránh tình trạng tích mỡ bụng mà còn giữ cho làn da, thần thái luôn trẻ trung, đầy sức sống.

Văn hóa thể thao và tinh thần làm chủ bản thân của người đàn ông hiện đại

Hình ảnh Taeyang miệt mài trên đường chạy Hà Nội còn phản ánh một văn hóa rèn luyện thể chất sâu rộng. Theo báo cáo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố đầu năm 2026, có đến 62,9% người dân quốc gia này tham gia tập luyện thể thao ít nhất 1 lần mỗi tuần và các ngôi sao giải trí đóng vai trò rất lớn trong việc lan tỏa thói quen tích cực này.

Từng được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2017, Taeyang luôn duy trì hình ảnh một nam nghệ sĩ năng động, lấy thể thao làm kim chỉ nam để duy trì phong độ qua nhiều năm lưu diễn toàn cầu.

Điều làm nên sự khác biệt ở thành viên BIGBANG này là tư duy quản trị bản thân trước sự gián đoạn (Disruption Management). Trong cuộc sống, đàn ông rất dễ từ bỏ các thói quen tốt khi nhịp sinh hoạt bị xáo trộn bởi chuyến đi xa hay áp lực công việc, khi có gia đình và con cái. Việc Taeyang tự giác xỏ giày bước ra đường chạy tại Hà Nội dù bận rộn cho thấy anh không phụ thuộc vào điều kiện hoàn hảo của phòng tập hay hoàn cảnh xung quanh. Đối với anh, thể thao là một cam kết cá nhân không có ngoại lệ.

Hình ảnh đời thời của Taeyang bên bà xã diễn viên Min Hyo-rin

Ở vai trò của một nghệ sĩ lớn, một người chồng và một người cha, Taeyang hiểu rằng thể trạng tráng kiện và tinh thần minh mẫn chính là nền tảng để gánh vác mọi trách nhiệm. Sự chủ động chăm sóc bản thân không phải là hành vi ích kỷ, mà là biểu hiện của tính trách nhiệm đối với sự nghiệp và gia đình.

Hình ảnh Taeyang sải bước trong cái lạnh đầu mùa của Hà Nội những ngày cuối tháng 10 mang đến một thông điệp sắc sảo: Phong độ của người đàn ông không được định đoạt bởi tuổi tác, mà được quyết định bởi tính kỷ luật trong những hành động nhỏ nhất mỗi ngày. Hãy ngừng tìm kiếm lý do trì hoãn, không nhất thiết phải xỏ giày đi chạy nhưng ít nhất hãy bắt đầu từ việc tăng cường vận động, quan tâm hơn tới sức khỏe và tốc độ lão hóa của bản thân!

Ảnh: Sưu tầm Internet, Kenh14, All Kpop