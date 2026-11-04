Nước dừa: Cách uống ĐÚNG - SAI nhiều người Việt vẫn đang mắc phải

Uống quá nhiều, sử dụng không đúng thời điểm hoặc uống thay bữa ăn đều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Dưới đây là những tư vấn của ThS.BS Dương Thị Phượng, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược – cơ sở Linh Đàm (Hà Nội) về những điều đúng và lỗi sai khi uống nước dừa.

ĐÚNG: Người khỏe mạnh có thể uống một cốc nước dừa mỗi ngày

Nước dừa là loại đồ uống tự nhiên, có chứa các chất điện giải như kali, magie cùng một lượng carbohydrate nhất định. Thành phần này tương đối gần với một số loại nước bổ sung điện giải, giúp cơ thể bù nước và điện giải.

Với người khỏe mạnh, việc uống nước dừa thường xuyên về cơ bản không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Mỗi ngày, một người có thể uống khoảng một cốc 300 ml mà không có vấn đề gì, bác sĩ Phượng nói.

Tuy nhiên, điều quan trọng là cần sử dụng với lượng vừa phải, không nên lạm dụng hoặc uống quá nhiều trong ngày.

Đúng - sai khi uống nước dừa (ảnh AI khởi tạo).

ĐÚNG: Ưu tiên nước dừa tươi thay vì các sản phẩm đóng chai nhiều phụ gia

Trên thị trường hiện có nhiều loại nước dừa đóng chai được quảng cáo là nước dừa tươi. Tuy nhiên, sản phẩm đóng chai có thể được bổ sung thêm đường, hương liệu hoặc chất bảo quản, tùy công thức sản xuất. Vì vậy, người tiêu dùng cần đọc kỹ thành phần và thông tin trên nhãn sản phẩm trước khi lựa chọn.

Bác sĩ Phượng cho rằng nếu có điều kiện, nước dừa tươi tự nhiên vẫn là lựa chọn nên ưu tiên hơn các sản phẩm đóng chai có bổ sung nhiều thành phần khác.

SAI: Người mắc bệnh thận mạn, tăng kali máu có thể uống nước dừa tùy ý

Nước dừa có chứa kali nên không phải ai cũng có thể uống thoải mái.

Đặc biệt, những người mắc bệnh thận mạn, người có tình trạng tăng kali máu hoặc đang sử dụng một số loại thuốc có thể làm tăng kali máu, chẳng hạn thuốc điều trị tăng huyết áp, cần thận trọng khi sử dụng.

Bác sĩ Phượng khuyến cáo, việc uống nhiều nước dừa có thể làm tăng nguy cơ tăng kali máu ở những đối tượng này. Ngoài ra, người mắc suy tim cũng cần chú ý bởi nhóm bệnh nhân này thường phải kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể.

Vì vậy, người mắc các bệnh lý kể trên cần lưu ý lượng nước dừa sử dụng, tránh uống tùy ý hoặc lạm dụng.

SAI: Uống nước dừa ngay trước khi đi ngủ

Hiện chưa có khuyến cáo cụ thể bắt buộc phải uống nước dừa vào thời điểm nào trong ngày hoặc phải tránh thời điểm nào. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phượng, nếu uống một lượng nước dừa tương đối lớn, chẳng hạn khoảng 300 ml, ngay trước khi đi ngủ thì có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản.

Thông thường, cơ thể cần khoảng 1,5 - 2 giờ để tiêu hóa lượng thức ăn, đồ uống trong dạ dày. Do đó, mọi người nên tránh uống một lượng nước lớn sát giờ đi ngủ. Có thể lựa chọn uống nước dừa vào những thời điểm khác trong ngày.

SAI: Nhịn ăn sáng, chỉ uống một quả dừa để thay bữa ăn

Uống một vài ngụm nước dừa khi bụng đói về cơ bản không gây vấn đề đáng kể. Tuy nhiên, nếu nhịn ăn sáng và chỉ uống một quả dừa lớn thì đây không phải lựa chọn phù hợp.

Bác sĩ Phượng cho biết, bữa sáng cần cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động trong ngày. Người dân nên lựa chọn thực phẩm có tinh bột, protein và chất xơ để tạo thành một bữa ăn cân đối.

Đặc biệt, sau một đêm dài, dạ dày vẫn tiết dịch vị axit. Việc chỉ uống nước dừa mà không ăn sáng có thể không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đồng thời không phải cách ăn uống có lợi cho dạ dày. Người có vấn đề về dạ dày càng cần chú ý đến việc duy trì bữa sáng đầy đủ.

SAI: Ăn quá no rồi tiếp tục uống nhiều nước dừa

Một sai lầm khác là uống thêm một lượng lớn nước dừa ngay sau khi vừa ăn no. Khi thức ăn và đồ uống cùng được đưa vào dạ dày với lượng lớn, thể tích dịch và thức ăn trong dạ dày tăng lên, có thể ảnh hưởng đến quá trình co bóp, nhào trộn và tiêu hóa thức ăn.

Theo bác sĩ Phượng, lượng nước uống trong bữa ăn cũng cần được kiểm soát. Với người trưởng thành, tổng lượng nước đưa vào trong một bữa, bao gồm cả nước canh và các loại đồ uống, không nên quá nhiều. Lượng nước uống trực tiếp trong bữa nên ở mức khoảng 50 - 100 ml, tùy nhu cầu.

Thay vì uống nhiều nước cùng lúc, mọi người nên chia lượng nước cần thiết ra các thời điểm khác nhau trong ngày để cơ thể hấp thu và tiêu hóa thuận lợi hơn.