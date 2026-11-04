Nam IT 35 tuổi kiếm hơn 100 triệu mỗi tháng bỗng bỏ nghề, biết lý do ai cũng thở dài: Nên nghỉ sớm hơn!

Thu nhập hàng tháng vượt mốc trăm triệu đồng nhưng người đàn ông 35 tuổi vẫn quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Lý do phía sau khiến những người bạn từng ghen tị với anh cũng phải thở dài xót xa.

Những câu chuyện về mức lương thưởng hậu đĩnh của dân IT hay ngành công nghệ luôn là chủ đề khiến không ít người tò mò và ghen tị. Thế nhưng, đằng sau bảng lương lung linh ấy đôi khi là cái giá quá đắt mà không phải ai cũng chịu đựng nổi. Câu chuyện của anh Ngô (Zhang Wu), 35 tuổi, sống tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc vừa qua đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, giọt nước tràn ly khiến hàng triệu người lao động phải nhìn lại thói quen sinh hoạt của chính mình.

Cơn đột quỵ giữa đêm và cái giá của bảng lương trăm triệu

Theo báo chí Trung Quốc ghi nhận, anh Ngô vốn là một lập trình viên cứng cựa với mức thu nhập khủng lên tới 30.000 Nhân dân tệ một tháng (khoảng hơn 106 triệu đồng). Đây là con số khiến nhiều người vô cùng tò mò và ghen tị ở độ tuổi 35.

Tuy nhiên, đổi lại mức lương trăm triệu là một lịch trình làm việc bào mòn thể xác. Mỗi ngày, anh Ngô thường xuyên phải gồng mình tăng ca, thức khuya dán mắt vào màn hình máy tính đến ít nhất 1 hay 2 giờ sáng để kịp tiến độ công việc. Đêm ngủ không đủ giấc, chỉ đến 7 giờ sáng hôm sau, anh lại phải bật dậy bắt đầu một chuỗi guồng quay áp lực mới.

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Chuyện gì đến cũng phải đến, cơ thể anh Ngô phát ra cảnh báo đỉnh điểm bằng một cơn nguy cấp. Anh gục ngã và phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp do đột quỵ xuất huyết vùng thân não, một trong những dạng đột qụy não nguy hiểm bậc nhất. May mắn nhờ được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời trong khung giờ vàng, anh Ngô đã giữ được tính mạng và dần ổn định sức khỏe.

Nằm trên giường bệnh, chứng kiến toàn bộ gánh nặng gia đình và sinh hoạt đột ngột gánh hết lên vai người vợ nhỏ bé, anh Ngô mới bừng tỉnh. Chia sẻ với truyền thông, nam lập trình viên cay đắng thừa nhận bản thân đã quá chủ quan với sức khỏe. Anh quyết định buông bỏ hoàn toàn công việc lập trình hiện tại: "Tôi sẽ nghỉ hẳn nghề lập trình viên. Sau khi phục hồi, tôi tính sẽ mở một gian hàng nhỏ kinh doanh buôn bán để tự chủ thời gian, giữ gìn sức khỏe và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn bên gia đình".

Quyết định rời bỏ guồng quay công việc quá khắc nghiệt của anh Ngô lập tức nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng mạng. Hàng ngàn bình luận cho rằng anh nên nghỉ việc từ sớm hơn để tránh thảm cảnh đánh đổi tính mạng lấy tiền bạc: "Làm bao nhiêu tiền rồi cuối cùng lại cúng hết cho bệnh viện, thật sự không đáng chút nào", một độc giả để lại bình luận.

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Thức khuya kéo dài tàn phá cơ thể khủng khiếp thế nào?

Câu chuyện của anh Ngô không chỉ là một lời thức tỉnh về tâm lý mà hoàn toàn có cơ sở khoa học đắt giá phía sau. Nhiều người trẻ vẫn lầm tưởng thức khuya chỉ gây thâm quầng mắt hay mệt mỏi đơn thuần, nhưng thực tế y khoa chứng minh đây là hành vi tự sát chậm đối với toàn bộ hệ thống cơ quan trong cơ thể.

Phân tích về cơ chế nguy hiểm này, Bác sĩ Liao Benli (Bệnh viện đa khoa Chang Gung, Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, việc thức khuya triệt để tàn phá đồng hồ sinh học của cơ thể. Khi bạn cố tình ép bản thân thức muộn, cơ thể sẽ lập tức phản ứng bằng cách tiết ra hàng loạt hormone căng thẳng như Adrenaline và Norepinephrine, đồng thời kích thích hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức.

Hệ quả trực tiếp của phản ứng sinh học này là nhịp tim đập nhanh liên tục và các mạch máu co thắt mạnh, đẩy huyết áp vọt lên cao. Nếu tình trạng tăng huyết áp kéo dài do thức khuya thường xuyên, áp lực nội mạch sẽ liên tục bào mòn và làm tổn thương thành mạch máu não. Đến một mốc giới hạn, thành mạch suy yếu sẽ bị xé rách, gây ra thảm kịch vỡ mạch máu và đột quỵ xuất huyết brain cực kỳ nguy hiểm.

Bên cạnh hệ thần kinh và tim mạch, thói quen thức đêm tàn phá cơ thể trên nhiều mặt trận:

- Suy giảm miễn dịch trầm trọng: Đêm là thời gian hệ miễn dịch sản sinh cytokine bảo vệ cơ thể. Thức khuya khiến khả năng đề kháng tụt dốc, khiến cơ thể dễ nhiễm trùng và đối mặt với nguy cơ tế bào ung thư phát triển.

- Suy giảm trí nhớ và tổn thương não: Brain bộ loại bỏ độc tố tích tụ trong ngày qua hệ thống glymphatic trong lúc ngủ sâu. Khi thiếu ngủ, độc tố bám lại làm teo brain, giảm khả năng tập trung và gia tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ sớm.

- Rối loạn chuyển hóa và hại gan: Đêm là khung giờ gan và tụy phục hồi. Thức khuya gây kháng insulin, gia tăng nguy cơ tiểu đường, gan nhiễm mỡ và béo phì.

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Không chỉ dừng lại ở các ca lâm sàng riêng lẻ, bức tranh nguy cơ này đã được khẳng định bằng số liệu quy mô toàn cầu. Báo cáo nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố trên tạp chí Forbes cho thấy, những người làm việc từ 55 giờ mỗi tuần trở lên có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn tới 35% so với những người giữ mức làm việc tiêu chuẩn (35 đến 40 giờ một tuần).

Tiến sĩ Maria Neira, Giám đốc Bộ Môi trường, Biến đổi Khí hậu và Sức khỏe thuộc WHO đưa ra lời cảnh báo đanh thép: "Làm việc trên 55 giờ mỗi tuần là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe con người. Đã đến lúc chúng ta phải dừng việc coi thường các tín hiệu cầu cứu của cơ thể".

Tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng sức khỏe và tính mạng một khi đã mất đi thì không mức lương trăm triệu nào có thể mua lại. Quyết định buông bỏ của nam lập trình viên 35 tuổi chính là bài học đắt giá cho bất kỳ ai đang ngày đêm bán sức cho những cơn thức khuya xuyên đêm. Lắng nghe cơ thể và thiết lập lại nhịp sống cân bằng ngay hôm nay trước khi quá muộn!

Nguồn và ảnh: Sina, Asian One