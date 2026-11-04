Cầu thủ 30 tuổi qua đời sau pha va chạm với đối phương: Bác sĩ lý giải vì sao tim đập rồi nhưng người vẫn không tỉnh

Tiền đạo của Tenerife có mạch trở lại sau khoảng 20 phút ngừng tuần hoàn, có thể tự thở nhưng không tỉnh lại. Điều này khiến nhiều người đau lòng đặt câu hỏi tại sao tim vẫn đập nhưng cầu thủ này không còn sống nữa?

Ngày 3/11, CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesus de Miguel đã qua đời sau sự cố nghiêm trọng trong trận đấu với FC Andorra diễn ra một ngày trước đó. Cầu thủ 30 tuổi bị ngừng tim sau pha va chạm với thủ môn Jesus Owono và không qua khỏi dù được các nhân viên y tế khẩn trương cấp cứu.

Theo Reuters, tình huống kinh hoàng xảy ra ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai. Thủ môn Jesus Owono bên phía Andorra lao ra khỏi vòng cấm để ngăn chặn một đường chuyền dài. Trong nỗ lực phá bóng, đầu gối của thủ thành này va trúng vùng ngực của De Miguel, khiến tiền đạo Tenerife đổ gục xuống sân.

Theo những thông tin ban đầu của báo chí Tây Ban Nha, tiền đạo của Tenerife có mạch trở lại sau khoảng 20 phút ngừng tuần hoàn, có thể tự thở nhưng không tỉnh lại. Điều này khiến nhiều người đau lòng đặt câu hỏi tại sao tim vẫn đập nhưng cầu thủ này không còn sống nữa?

Cú va chạm khiến tiền đạo Jesus de Miguel qua đời. (Ảnh: Reuter)

Vì sao tim đập lại rồi, người vẫn không tỉnh?

Chia sẻ về trường hợp này, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cho biết (thành viên Hội Mạch Máu Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông) cho biết, anh có xem cú va chạm đó qua màn hình. Bệnh nhân là một cầu thủ bóng đá bị cầu thủ đối phương va chạm trực tiếp ở vùng trước tim, gây sốc tim khá mạnh và ngưng tim đột ngột.

Theo BS Đoàn Dư Mạnh, với các trường hợp khác như ngừng tim trong bệnh viện, bệnh nhân đang có bệnh lý ngừng tim, bác sĩ cấp cứu kịp thời bằng cách sốc điện, ép tim ngoài lồng ngực rồi tiêm Adrenalin thì sẽ cung cấp oxy kịp thời cho não, giúp bệnh nhân có thể hồi tỉnh lại. "Tuy nhiên, trường hợp này bị chấn thương và ngưng tim ngoài gọi là ngưng tim ngoại viện. Vì vậy, cho dù có ở nước ngoài thì các trang thiết bị cấp cứu ngoại viện cũng không thể bằng ở trong bệnh viện được", BS Mạnh cho hay.

Khi tim ngừng, máu ngừng đưa oxy lên não, tế bào não chỉ chịu được khoảng 4-5 phút trước khi tổn thương không hồi phục. Tim có thể đập lại sau 10, 15 hay 20 phút, nhưng lúc đó não có thể đã không còn chờ được.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh. (Ảnh: BSCC)

Lời khuyên của chuyên gia

Từ trường hợp đáng tiếc trên, BS Đoàn Dư Mạnh khuyên mọi người, cần phải làm tầm soát các bệnh lý tim bẩm sinh, từ bệnh lý mạch vành, bệnh lý van tin, bệnh lý của nhịp tim, các rối loạn nhịp bẩm sinh, di chuyển ở trong quả tim trước khi tham gia hoạt động thể thao gắng sức như một vận động viên chuyên nghiệp.

Chuyên gia đặc biệt khuyến cáo đến những người tham gia các giải chạy marathon theo phong trào gần đây. Thực tế cho thấy rất nhiều bệnh nhân đang chạy giữa đường, đột ngột ngừng tim, sốc tim và phải cấp cứu, thậm chí đã có trường hợp không qua khỏi. "Tập thể thao, chơi thể thao là tốt nhưng cũng cần phải để ý đến những nguy cơ tim mạch tiềm ẩn và loại bỏ mối lo bằng cách đi thăm khám, tầm soát định kỳ", BS Mạnh chia sẻ thêm.