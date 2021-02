Diva chuyển giới Cát Thy sau cơn sốt bánh tráng trộn: Tôi mua được 15 căn biệt thự, tháng kiếm được 15 tỷ ngân hàng chứa không hết!

Sài Gòn là mảnh đất mà người ta làm cái gì cũng theo trend, một quán ăn chưa biết ngon dở thế nào, chỉ cần đi ngang qua mà thấy người ta "bu đông" thì kiểu gì cũng mặc định nghĩ chỗ này hot, đồ ăn okela thì mới đắt hàng đến vậy!

Nhưng cũng có những trường hợp, người ta đến ăn cốt chỉ để xem... chủ quán nói chuyện duyên dáng thế nào. Đó là trường hợp của Cát Thy - người tự nhận là "bà bê đê chuyển giới" được mọi người thương nên đặt cho cái tên Diva Bánh Tráng Trộn. Bây giờ tuy đã tạm gọi là "giải nghệ", nhưng Cát Thy vẫn xem những ngày ngồi lề đường trộn bánh tráng là kỷ niệm không thể nào quên của cuộc đời mình.

Cát Thy kể ngày xưa chỉ mong có tiền đủ nuôi gia đình sống hết hôm nay chứ chưa nói gì đến việc "dám" suy nghĩ là mình sẽ nổi tiếng: Đi diễn lô tô từng ấy năm không ai biết, trộn mấy thau bánh tráng vất vả khổ cực thế mà lại lại được khán giả thương!

Clip phỏng vấn Diva Bánh Tráng Trộn - Cát Thy: Nhiều người nhìn Cát Thy họ như thấy thương cái "bà bê đê" này

Cát Thy hỏi nhanh đáp gọn - Khi nào Cát Thy lấy chồng? Tết con Vịt mình sẽ làm đám cưới nha, năm nay Tân Sửu không phải năm Cát Thy lấy chồng. - Mẫu đàn ông lý tưởng của Cát Thy là... Mình là người không cầu kỳ, không thích phô trương, mình thích cái gì đơn giản, hình mẫu của mình là Vĩnh Thụy. - Nếu bây giờ cho trăm tỷ để Cát Thy chuyển giới làm đàn ông thì có chịu không? Lấy chứ! Trăm tỷ mà, chuyển giới tui về làm đàn ông đi, có trăm tỷ tui lại chuyển về làm phụ nữ, chừng đó tiền chuyển qua chuyển lại trăm lần cũng được. - Có bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ? Ghê quá, câu hỏi gì nghe... tâm linh quá vậy?

Tin đồn mua 7 căn biệt thự và nguồn gốc của cái sạp bánh tráng trộn nhiều "bê đê" nhất Sài Gòn

Đầu tiên phải chúc mừng Cát Thy, nghe nói bạn nghỉ bán bánh tráng trộn xong bạn đã mua được 7 căn nhà!

Không có bạn ơi, 7 căn nhà người ta nói sai đó, mình mua được 15 căn biệt thự lận. Bây giờ thu nhập được chừng 15 tỷ/một tháng, tiền Cát Thy nhiều tới nỗi không bỏ ngân hàng được mà chỉ bỏ... trong rương thôi, chứ ngân hàng nào chứa nổi tiền của mình.

Đùa vậy thôi chứ mình nghỉ bán bánh tráng trộn thì vẫn phải chạy show để kiếm cơm đều nha mọi người, đồn vậy ác cho Cát Thy.

Nhưng hẳn bây giờ cũng không còn phải ở căn trọ xập xệ nữa chứ?

Cũng phải cám ơn tình cảm của khán giả. Cuộc sống mình bây giờ đỡ rồi, không còn ở nhà thuê, đủ kinh phí tìm được căn nhà nho nhỏ để sinh sống.

2020 với bạn là 1 năm như thế nào?

Thật sự mình đồng cảm và hiểu cho mọi người vì hầu như ai cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhưng riêng cá nhân em, 2020 là năm mình cảm thấy có nhiều sự hạnh phúc và kỳ diệu mà cuộc đời đã mang đến mình, đó là cái tên "Bánh Tráng Trộn Diva Cát Thy".

Từ đâu Cát Thy có suy nghĩ mình sẽ ra đường bán bánh tráng trộn?

Mình phải tính toán đến chuyện kinh tế, bạn biết đấy, thu nhập của người chuyến giới đi hát lô tô, show đám ma đám hỏi có khi còn thua cả người đi làm công nhân. Vậy nên khi dịch bùng phát, mình phải "xoay".

Hồi đầu bán còn chưa giãn cách xã hội thì còn đỡ, sau đó con "cô vy" nó trở lại, thế là phải bán Online, bán được tí hết giãn cách, rồi lại giãn cách lại... Trời ơi, nó xà quần mãi một năm như thế!

Vậy thu nhập trước khi bán và sau khi bán khác nhau thế nào?

Thật sự là mình may mắn, nhiều người nhìn vào kiểu như thấy thương cái "bà bê đê" này. Nhìn bả ăn mặc xuề xoà đi bán bánh tráng trộn, không hề đẹp tí nào như vậy mà họ lại thích. Khách càng đến ngày một đông, tiền mình nhiều hơn. Hát lô tô chắc chắn không bằng rồi.

Nhưng dù sao bạn cũng là nghệ sĩ, bạn không ngại sao?

Trời, nhớ hồi mời ra bán có mấy "bà hàng xóm" còn bảo con này ra đây bán đúng rồi, hết thời, hát dở... đủ thứ. Nhưng thật sự thứ mình quan tâm chỉ là... túi tiền của mình thôi. Không lao động thì lấy gì mần ăn? Một bịch bánh, 5 nghìn - 10 nghìn mình cũng bán.

Tui cũng muốn mình đẹp chứ! Bà "bê đê" nào mà không "ngựa" muốn da phải trắng trẻo ngồi trong mát này kia. Nhưng không có tiền thì còn đáng sợ hơn xấu nữa đó mấy bà!

Đi bán bánh tráng trộn mà như tổ chức họp báo, tới lúc nghe tụ tập sẽ bị phạt "ba chục triệu" muốn xỉu up xỉu down

Lúc nào thì Cát Thy mới nhận ra chuyện mình đang rất nổi tiếng trên social?

Nói nghe, mới đầu bán thì YouTuber đến 1 người, ngày mai 2 người, rồi ngày mốt 3 người, mấy ngày sau... cả chục người! Ta nói cảm giác như mình là nghệ sĩ hạng A nổi tiếng đi họp báo vậy, cứ người này chĩa máy vô người kia chĩa máy vô.

Mình sống khép kín quen rồi nên tình huống này làm mình ngại vô cùng, nhưng không thể nào đuổi họ đi được, nhờ các bạn YouTuber quay thì mình được nhiều người biết đến hơn.

Buôn may bán đắt như thế hẳn, không biết các bà hàng xóm phản ứng sao nhỉ?

Nói thật là nhìn mình có khách tới lui hàng xóm nhìn vào cũng có vài người khó chịu. Có người thương tất nhiên cũng sẽ có một hai người gì đó không hài lòng về mình.

Nghe nói Cát Thy suýt nữa thì bị phạt 30 triệu vì tụ tập nhỉ?

Đây kể luôn, lúc mới bán chưa được bao lâu thì bùng dịch, bánh tráng trộn lúc đó đâu có được bán cho khách ngồi lại ăn nữa... Thế là may có anh chủ đất bán cafe gọi Cát Thy vào khu đó để bán ship cho mọi người. Nhưng mà mọi người, cứ tới rồi lại nán lại người chút, kiểu muốn đứng lại coi Cát Thy như nào, tâm sự nói chuyện sương sương, thành ra tụ một đám rất đông ở quán.

Lúc sau công an ập tới, nghe đâu phạt 30 triệu "tui" xỉu up xỉu down. Trời ơi mấy bà khách bê đê chạy đi đâu hết, mấy ảnh mới hỏi sao nói không tụ tập mà đông thế này...

Rồi cái kết như nào Cát Thy ơi kể nốt!

Các anh cũng dễ thương, kêu thôi phạt cảnh cáo lần đầu 200k, còn tái phạm là 30 triệu không nói nhiều. Mình nghe vừa sợ vừa biết ơn, sau đó là chỉ bán online cho đem về. Sau giai đoạn giãn cách thì Cát Thy bán luôn cho đến ngày hôm nay.

Chính Cát Thy cũng thấy bánh tráng trộn 30k phần là đắt đấy!



Mức giá 30k cho một bịch bánh bánh tráng trộn, Cát Thy thấy có đắt quá không?

Thật sự, chính Cát Thy cũng cảm thấy đắt nữa. Nhưng mọi người ơi, ở góc kinh doanh như Cát Thy thì cảm thấy 30k cho một bịch thế này xứng đáng vô cùng. Một phần bánh tráng trộn mình bán sẽ có 5 nguyên liệu chính: khô bò màu đen, khô bò màu đỏ, khô mực ruốc và đậu phộng.

Ngoài ra cũng phải phi tỏi riêng, nước tắc cũng là loại độc quyền tự làm, rau - xoài đều là hàng tuyển. Ngoài ra còn in ấn, bao bì... làm càng nhiều chi phí đội lên nữa. Vậy nên bịch 30k so với những nơi khác có thể đắt hơn, nhưng ai ăn của Cát Thy mọi người đều hài lòng.

Chân thành mà nói thì người ta đến với bạn đâu phải vì ăn bánh tráng trộn...

Nhiều người nhìn Cát Thy họ như thấy thương cái "bà bê đê" này, bả ăn mặc xuề xoà đi bán bánh tráng trộn, không hề đẹp tí nào như vậy mà họ lại thích.

Bản thân mình cho mọi người thấy trong cộng đồng LGBT nói chung và người chuyển giới nói riêng, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày, bỏ mồ hôi nước mắt ra để mọi người thấy không phải LGBT là một tệ nạn xã hội hay gì đó ghê gớm.

Đã bao giờ bạn bị người ta nói về việc trêu khách hơi quá đà chưa?

Bạn nghĩ xem, mình bán hàng từ 3 giờ chiều tới 12 giờ khuya, phải giỡn với khách liên tục thì tất nhiên sẽ có khoảnh khắc nào đó khiến họ không hài lòng. Nhưng người thích thì thấy dễ thương, còn ghét rồi thì nói Cát Thy giỡn lố.

Tiện đây Cát Thy rất cảm ơn khách hàng là các chị em, từ chị em LGBT đến các anh chị trai thẳng gái thẳng đã ủng hộ yêu thương em.



Nghỉ bán rồi, bạn có tiếc và nhớ nghề không?

Cát Thy rất tin vào tâm linh, ông trời cho tới đây nó đã hết rồi, muốn thêm cũng không được. Nhiều người nói vì Cát Thy mở chi nhánh 2 nên hết lộc, nhưng mà có người mở cả một chuỗi đó vẫn làm ăn tốt thì sao?

Bây giờ cuộc sống mình đã ổn định, okela rồi. Vậy nên Cát Thy ngưng kinh doanh để mình phát triển thêm con đường nghệ thuật, mình đi biểu diễn phục vụ khán giả.

Cám ơn Cát Thy vì buổi trò chuyện thú vị này!