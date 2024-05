Hồ Ngọc Hà được BVLGARI ''Chọn mặt gửi vàng'' làm Friend of the house for Vietnam

Tối 6/5 Hồ Ngọc Hà chính thức được công bố trở thành ''Friend of the house for BVLGARI Vietnam''. Đại diện thương hiệu BVLGARI thông báo: ''Chúng tôi rất vui mừng khi được chính thức công bố nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã trở thành 'Friend of the house for BVLGARI Vietnam' (bạn thân thương hiệu của BVLGARI tại Việt Nam)''.



Chia sẻ về sự lựa chọn này, BVLGARI cho biết ở Hồ Ngọc Hà vì có sự đột phá, táo bạo, luôn là người dẫn dắt xu hướng. Bên cạnh tài năng, cô còn là một biểu tượng thời trang. ‘Chào mừng Hồ Ngọc Hà bước vào gia đình của BVLGARI. Hy vọng đây sẽ bước khởi đầu và trong tương lai chúng ta sẽ có mối quan hệ lâu dài với nhau’.

Theo BVLGARI với phong cách mạnh mẽ và đặc trưng, Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất làng giải trí Việt Nam, thu hút được lượng người theo dõi đông đảo. Là một biểu tượng thời trang, ngôi sao giải trí và nữ doanh nhân, những nỗ lực không ngừng nghỉ và hào quang của Hồ Ngọc Hà là hình ảnh thu nhỏ đại diện cho tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng nghỉ của Bulgari.

''Tầm ảnh hưởng và phong cách của cô ấy chắc chắn sẽ khuếch đại sự hiện diện của BVLGARI tại Việt Nam, phản ánh cam kết của thương hiệu đối với vẻ đẹp vượt thời gian và tay nghề thủ công tinh xảo. BVLGARI tự hào được đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà trong hành trình sắp tới của cô'', đại diện thương hiệu cho hay.

Sự kiện Hồ Ngọc Hà trở thành ''Friend of the house for BVLGARI Vietnam'' đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam có danh xưng chính thức này từ BVLGARI. Đồng thời, Hồ Ngọc Hà cũng trở thành sao Việt duy nhất trở thành ''Bạn thân thương hiệu'' của hai thương hiệu toàn cầu, tính đến thời điểm hiện tại.

Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ: ''Là gương mặt được đồng hành cùng những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu là một vinh dự, nhưng được gọi tên, được có những đặc quyền như thế này thì Hà vô cùng biết ơn. Đã một năm Hà được giới thiệu đến Bulgari và làm việc, có rất nhiều hình ảnh đáng nhớ. Điều đó quá đủ cho một lời cam kết của Hà khi được làm việc cùng một nhãn hàng lớn như thế này''.

Hồ Ngọc Hà cho rằng thương hiệu đã nhìn thấy ở cô hình ảnh, phong cách mạnh mẽ, luôn luôn đổi mới, phù hợp với những gì mà họ hướng tới. Vì vậy cô đã được chọn trở thành ''Bạn thân thương hiệu''. Nữ ca sĩ nói sẽ cố gắng hơn nữa trong hành trình sắp tới.

Hồ Ngọc Hà cho hay cô không quá áp lực khi đảm nhận vai trò mới. Từ trước đến nay cô luôn trau dồi kiến thức mỗi ngày, để có thể tự tin đi bất cứ nơi đâu, tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô cảm thấy hào hứng vì việc đồng hành với Bulgari sẽ giúp cô được đi đến nhiều nơi, học hỏi thêm nhiều điều.

Dù chỉ vừa mới đồng hành cùng Bulgari 1 năm qua, song sự gắn kết giữa Hồ Ngọc Hà và thương hiệu trang sức cao cấp này vô cùng mạnh mẽ, nữ ca sĩ cũng ưu tiên lựa chọn mang BVLGARI gắn liền trong các dự án âm nhạc, hình ảnh nghệ thuật hay các sự kiện quan trọng. Các sự kiện Quốc tế của BVLGARI khi Hồ Ngọc Hà tham dự (tại Bali và Thái Lan) suốt 1 năm qua cũng tạo sự thu hút truyền thông mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện và gặp gỡ các sao Quốc tế tại sự kiện này.

Với vai trò mới là ''Bạn thân thương hiệu'' cho BVLGARI Việt Nam, thương hiệu mong chờ được làm việc với Hồ Ngọc Hà để truyền tải các giá trị cốt lõi, di sản và sự đổi mới qua các sản phẩm trang sức và đồng hồ cùng nhiều dự án mới tại Việt Nam và trên Thế giới.

Là một phần của Tập đoàn LVMH, BVLGARI được thành lập tại Rome vào năm 1884, là một cửa hàng trang sức. BVLGARI đã tạo dựng được danh tiếng trên toàn thế giới về sự xuất sắc của Ý và nổi tiếng với nghề thủ công tinh xảo.

Nếu quan tâm đến trang sức Bulgari, bạn có thể liên hệ cửa hàng Bulgari chính hãng ở Việt Nam.