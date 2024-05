Frankly Speaking (Phát Thanh Viên Thành Thật) hiện đang thu hút sự chú ý của khán giả bởi màn trình diễn xuất sắc của nam diễn viên Go Kyung Pyo. Trong phim, anh vào vai Song Ki Baek, một phát thanh viên với hình tượng hoàn hảo, độc thân, giàu có, thật thà và luôn đối đãi tốt với mọi người. Thế nhưng một tai nạn điện giật đã khiến Ki Baek trở thành con người khác khi anh không thể nói dối. Liên tiếp sau đó là những tình huống oái oăm, khi Ki Baek phải cố để kìm chế việc nói ra sự thật nhưng không thành. Anh phá hỏng cả một lễ trao giải danh giá, khiến cả đồng nghiệp lẫn cấp trên bàng hoàng và sau đó là quyết định nghỉ việc.

Khán giả xem tập những tập đầu tiên của phim thực sự đắm chìm tuyệt đối vào màn trình diễn của Go Kyung Pyo. Truyền thông Hàn thậm chí còn tung hô mỹ nam họ Go là "phù thủy cơ mặt" bởi biểu cảm quá tài tình của nam diễn viên. Trang OSEN đã đăng tải bài viết với tiêu đề đầy tính hoài nghi: "Go Kyung Pyo, sao mắt anh biến thành hình vuông được vậy?" để bày tỏ sự ngạc nhiên với những biểu cảm tài tình, diễn xuất bằng cả cơ mặt của sao nam họ Go. Dù xuyên suốt bộ phim, Go Kyung Pyo có rất biểu cảm đậm chất cường điệu nhưng khán giả lại không cảm thấy bị quá lố hay khó chịu.

Những biểu cảm đặc sắc của Go Kyung Pyo

Trang OSEN nhận định: "Những người xem bị mê hoặc bởi biểu cảm của diễn viên họ Go đã đáp lại bằng những tràng cười. Cảnh gặp gỡ căng thẳng đầu tiên với Woo Joo (Kang Han Na), cảnh điện giật diễn xuất bằng cả cơ thể, cảnh anh ấy như biến thành Hulk tấn công thần tượng nổi tiếng P.N (Jang) và sếp Kim bằng những sự thật tàn nhẫn,... Go Kyung Pyo đã hoạt động tích cực như một 'quả bom gây cười' siêu mạnh."

Thêm vào đó, nhân vật Song Ki Baek còn gợi lên sự đồng cảm từ người xem, khi anh ta trải qua những niềm vui và nỗi buồn của những người làm việc nơi công sở, phải tuân thủ mọi phép tắc mà không được phép nói lên cảm xúc của mình. Sự bùng nổ của Ki Baek sau khi mắc chứng "không thể nói dối" thực sự khiến người xem thỏa mãn. Go Kyung Pyo đã thể hiện vai diễn này một cách thuyết phục, là con át chủ bài của tác phẩm.

Nguồn ảnh: JTBC

https://kenh14.vn/my-nam-duoc-tung-ho-la-phu-thuy-co-mat-dien-qua-dinh-khien-khan-gia-cuoi-khong-ngung-nghi-20240509114210601.chn