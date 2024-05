Cả 3 nữ diễn viên này đều sở hữu nhan sắc nổi bật và khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Tên tuổi của họ cũng gắn với nhiều tác phẩm giúp nội dung Hàn Quốc trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.

Bộ ba thế hệ mới (Ảnh: Kdrama)

Kim Ji Won



Nữ diễn viên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2010 với vai trò là người mẫu quảng cáo điện thoại di động trước khi lấn sân sang diễn xuất. Năm 2013, Kim Ji Won bắt đầu gây chú ý khi vào vai Rachel Yoo một tiểu thư tài phiệt trong phim The Heirs. Tuy nhiên Descendants of the Sun đóng cùng Song Hye Kyo, Song Jong Ki và Jin Goo được xem là bộ phim đã thay đổi cuộc đời cô. Kể từ đó Kim Ji Won luôn được lựa chọn cho những vai diễn nặng ký trong các bộ phim như: Fight for My Way, Arthdal Chronicles, My Liberation Notes và mới đây nhất là Queen of Tears.

Kim Ji Won (Ảnh: Soompi)

Kim Ji Won cũng là diễn viên duy nhất được cả 3 biên kịch hàng đầu của Hàn Quốc là Kim Eun Sook, Park Ji Eun và Im Sang Chun lựa chọn.



Kim Go Eun

Được mệnh danh là ‘nàng thơ" của điện ảnh Hàn quốc, Kim Go Eun sở hữu khả năng diễn xuất ấn tượng được giới chuyên môn đánh giá cao ngay từ khi mới vào nghề. Năm 2012, cô tạo dấu ấn với tác phẩm 18+ A Muse của đạo diễn Jung Il Woo. Phim xoay quanh câu chuyện tình ái của một nhà thơ 70 tuổi và cô nữ sinh 17 tuổi. Khi ra mắt, A Muse được đánh giá cao về mặt nghệ thuật nhưng cũng gây tranh cãi không ít vì cảnh giường chiếu táo bạo của Kim Go Eun. Dẫu vậy, vai diễn này đã mang về cho cô tới 9 giải thưởng tại các lễ trao giải và liên hoan phim. Trong đó có giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Rồng xanh lần thứ 33.

Tiếp theo đó Kim Go Eun đã khẳng định tên tuổi là một diễn viên thực lực qua nhiều dự án điện ảnh đình đám như: Monster, Coin Locker Girl, Memories of The Sword… Vai cô gái bị bỏ rơi ở ga điện ngầm trong bộ phim Coin Locker Girl đã giúp Kim Go Eun nhận được nhiều lời khen ngợi ở các liên hoan phim (LHP) và được trình chiếu tại LHP Cannes 2015. Một năm sau đó Kim Go Eun vào vai "cô dâu của yêu tinh" trong siêu phẩm Goblin. Bộ phim này đã đưa tên tuổi của cô vang danh khắp châu Á.

Kim Go Eun (Ành: Scmp)

Trong lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang vừa diễn ra, Kim Go Eun lại tiếp tục nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh cho màn trình diễn ấn tượng trong Exhuma, bộ phim đã thu hút hơn 11 triệu lượt khán giả tới rạp tại Hàn Quốc.



Kim Hye Yoon

Người cuối cùng trong danh sách ‘nữ thần thế hệ mới" của Hàn Quốc chính là Kim Hye Yoon. Nữ diễn viên sinh năm 1996 tốt nghiệp đại học Konkud chuyên ngành điện ảnh. Năm 2018 cô bắt đầu gây chú ý khi vào vai Kang Ye Seo - cô tiểu thư quyết liệt và đầy tham vọng - trong bộ phim Sky Castle. Vai diễn này cũng đã giúp Kim Hye Yoo nhận được giải thưởng Nghệ thuật Beaksang lần thứ 55 cho "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất". Sau đó nữ diễn viên liên tục chinh phục người xem với các bộ phim như: Extraodinary You (2019), Secret Royal Inspector (2021), Midnight (2021), Snowdrop (2022) … Vai diễn đầu tiên của Kim Hye Yoon trên màn ảnh rộng là trong The Girl on Bulldozer. Bộ phim không chỉ thành công tại phòng vé mà còn giành được nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế. Vai diễn này đã mang về cho cô giải thưởng "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2022.

Kim Hye Yoon (Ảnh: zaapzee)

Hiện tại Kim Hye Yoon đang gây sốt toàn cầu với bộ phim ngôn tình Lovely Runner của đài TvN. Bộ phim kể về một cô gái bất ngờ có cơ hội xuyên không trở về quá khứ để thay đổi số phận của bản thân và người mình yêu.