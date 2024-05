Suni Hạ Linh khoe body trên đường phố Trung Quốc, clip hậu trường "bóc" visual thật khác xa ảnh chỉnh sửa?

Mới đây, Suni Hạ Linh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe visual cực chất. Nữ ca sĩ mặc "cây đồ" cá tính với điểm nhấn là chiếc áo bra kết hợp chân váy độc đáo. Đây là dịp hiếm hoi Suni Hạ Linh ăn diện sexy, qua đó khéo léo trưng trổ body thon gọn. Trong vài khoảnh khắc, vòng 2 của giọng ca Cứ Chill Thôi còn hiện cả cơ bụng.

Trong đoạn clip hậu trường được chia sẻ sau đó, Suni Hạ Linh vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và xinh đẹp. Dù quay bằng camera thường nhưng nhan sắc của nữ ca sĩ so với bộ ảnh qua chỉnh sửa không khác biệt cho lắm. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng còn dành lời khen trước phong độ thời trang thăng hạng của Suni Hạ Linh.

Clip camera thường Suni Hạ Linh khoe dáng trên đường phố Trung Quốc

Suni Hạ Linh khiến dân mạng bất ngờ khi diện trang phục táo bạo khoe body thon gọn

Cư dân mạng dành lời khen trước phong độ nhan sắc của nữ ca sĩ

Trước đó, Suni Hạ Linh vướng phải tranh cãi vì thời trang không ấn tượng ở vòng lộ diện tại Đạp Gió 2024. Nữ ca sĩ thay đổi hình ảnh từ nữ tính, nhẹ nhàng sang phong cách cool ngầu, cá tính. Nhiều ý kiến chê nữ ca sĩ chọn đồ sến súa và lạc quẻ. Cư dân mạng còn góp ý nữ ca sĩ nên thay stylist. Đáp lại những ý kiến tranh cãi này, giọng ca sinh năm 1990 liền đưa ra thắc mắc: "Chị làm việc với nhiều stylist lắm, em muốn chị đổi stylist nào?".

Tuy nhiên từ Công 1 về sau, Suni Hạ Linh có sự thay đổi trong cách lựa chọn trang phục. Cô cũng được khen "lột xác" trong diện mạo lẫn phong cách trình diễn, qua đó tạo được nhiều điểm nhấn giữa dàn "tỷ tỷ" tài năng.

Được biết, Suni Hạ Linh bay liên tục từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại để quay hình các tập tiếp theo của Đạp Gió. Qua hoạt động mà nữ ca sĩ cập nhật, nhiều blogger xứ Trung cho rằng đại diện Việt Nam đi khá sâu ở chương trình năm nay.

Suni Hạ Linh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì gu ăn mặc lạc quẻ ở Đạp Gió 2024

Suni Hạ Linh đang bận rộn với lịch trình ghi hình cho Đạp Gió ở Trung Quốc

Suni Hạ Linh tên thật là Ngô Đặng Thu Giang, từng tham gia chương trình Kpop Star Hunt 2012 tại Việt Nam, và đoạt giải Á quân. Sở hữu chất giọng ngọt ngào và theo đuổi phong cách hơi hướng Kpop, Suni Hạ Linh nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ yêu thích. Sau nhiều năm ca hát, cô bỏ túi riêng cho mình nhiều bản hit như Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi, Chẳng Thể Là Ai Khác, Em Đã Biết, Say Yes, Không Sao Mà Em Đây Rồi, Cứ Chill Thôi...

Nhận lời tham gia Đạp Gió, Suni Hạ Linh vướng không ít ý kiến trái chiều. Không những vậy, Suni Hạ Linh còn liên tục bị mang ra so sánh với người tiền nhiệm là Chi Pu. Chia sẻ với chúng tôi, Suni Hạ Linh thẳng thắn: "Mọi người so sánh Suni và Chi Pu là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy có gì phải lo lắng hết. Suni và Chi Pu hay bất kỳ một nữ nghệ sĩ nào khác đều không giống nhau, thế nên mọi so sánh đều khập khiễng.

Bật mí với các bạn là trước lúc đi thi, Suni đã nhắn tin cho Chi để hỏi thăm kinh nghiệm và Chi cũng rất nhiệt tình chia sẻ với mình. Vậy nên, Suni hy vọng rằng thay vì đặt các nữ nghệ sĩ khác nhau lên bàn cân và tạo ra những tranh cãi không cần thiết, khán giả có thể ủng hộ những nỗ lực và cố gắng của tất cả mọi người trong việc mang đến những màn trình diễn tốt nhất".

Suni Hạ Linh mong khán giả không đặt cô và Chi Pu lên bàn cân vì mọi sự so sánh đều khập khiễng

Dù nhận về tranh cãi nhưng không thể phủ nhận công sức và sự đầu tư của Suni Hạ Linh khi tham gia Đạp Gió. Nữ ca sĩ cũng chứng minh được sức hút nhất định tại Trung Quốc. Đơn cử mới đây, một đoạn clip Suni Hạ Linh được fan vây quanh tại khách sạn xin chữ ký. Khi xuất hiện, nữ ca sĩ luôn lộ diện với thần thái tự tin và luôn tươi cười trước người hâm mộ.

Ngoài ra, tài khoản Weibo mà nữ ca sĩ lập nên đã nhanh chóng hút hơn 100 nghìn lượt theo dõi. Suni Hạ Linh cũng không ít lần lọt top hot search trên MXH xứ Trung. Cô cũng được fan chào đón khi di chuyển tại sân bay hoặc nhiều lần bị "team qua đường" nhận ra và tóm dính khi đang quay hình cho Đạp Gió 2024.