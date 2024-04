Suni Hạ Linh tung ảnh nét căng ở Đạp Gió, làm center nhưng vẫn bị nói "lép vế" với Chi Pu bởi 1 điều

Vừa qua, Công 1 của Đạp Gió 2024 lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập này, Suni Hạ Linh cùng chung đội với các chị đẹp Hà Khiết, Hàn Tuyết, Châu Dương Thanh, Quách Dĩnh, Vinida Weng và trình diễn ca khúc Bông tuyết hình lục giác. Trong phần thi, nữ ca sĩ Việt Nam được tạo nhiều đất diễn. Không chỉ làm tốt phần hát, Suni Hạ Linh còn khoe vũ đạo cực cháy và đoạn chiếm spotlight khi đứng hẳn center.

Trên trang cá nhân, Suni Hạ Linh đã xả kho loạt ảnh nét căng tại Công 1. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen trước màn "lột xác" của giọng ca Cứ Chill Thôi. So với phần trình diễn solo tập 1 thì Suni Hạ Linh được nhận xét thể hiện cuốn hút hơn, để lại nhiều điểm nhấn. Về phần trang phục, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã bớt "lạc quẻ" so với lần trước.

Suni Hạ Linh được ưu ái vị trí center khi trình diễn ở Công 1 Đạp Gió

Giọng ca đến từ Việt Nam thể hiện phong thái tự tin, khoe giọng hát và vũ đạo cuốn hút

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen có cánh thì một bộ phận cư dân mạng lại mang phần trình diễn của Suni Hạ Linh so sánh với Chi Pu. Nhiều người cho rằng dù Suni Hạ Linh được ưu ái thể hiện ở Công 1 nhưng chưa đủ tỏa sáng, thành tích mang về cũng không đọ được với Chi Pu ở Công 1 năm trước.

Còn nhớ ở Công 1 Đạp Gió 2023, Chi Pu đã cùng các "tỷ tỷ" diễn See Tình. Nữ ca sĩ cũng được ưu ái đảm nhận phần nốt cao ở cuối ca khúc. Phần thể hiện này của nữ ca sĩ khiến cho các thí sinh trong cuộc thi, đặc biệt là Amber phải trầm trồ. Kết quả tiết mục của Chi Pu nhận được số phiếu bầu cao nhất từ khán giả trường quay.

Từ sự thể hiện của Suni Hạ Linh, cư dân mạng không khỏi đặt cả hai ca sĩ Việt Nam lên bàn cân. Nhưng một số ý kiến khác cho rằng Suni Hạ Linh đã rất cố gắng mang đến phần trình diễn tốt, thay vì săm soi so sánh thì nên cổ vũ đại diện Việt Nam tại Đạp Gió mùa này nhiều hơn.

Tuy nhiên Suni Hạ Linh vẫn bị so sánh với màn thể hiện của Chi Pu

Nhiều ý kiến cho rằng Suni Hạ Linh có cố gắng nhưng vẫn chưa thể tỏa sáng như cách Chi Pu đã làm

Một bộ phận cư dân mạng tỏ ý bảo vệ Suni Hạ Linh và cho rằng nữ ca sĩ đã rất cố gắng, không nên so sánh khập khiễng

Nhận lời tham gia Đạp Gió, Suni Hạ Linh vướng không ít ý kiến trái chiều. Cô bị cho lựa chọn trang phục sến súa, không để lại ấn tượng. Các phần trình diễn của nữ ca sĩ bị nhận xét thiếu điểm nhấn. Không những vậy, Suni Hạ Linh còn liên tục bị mang ra so sánh với người tiền nhiệm là Chi Pu.

Về chuyện bị so sánh với Chi Pu, Suni Hạ Linh từng thẳng thắn: "Mọi người so sánh Suni và Chi Pu là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy có gì phải lo lắng hết. Suni và Chi Pu hay bất kỳ một nữ nghệ sĩ nào khác đều không giống nhau, thế nên mọi so sánh đều khập khiễng.

Bật mí với các bạn là trước lúc đi thi, Suni đã nhắn tin cho Chi để hỏi thăm kinh nghiệm và Chi cũng rất nhiệt tình chia sẻ với mình. Vậy nên, Suni hy vọng rằng thay vì đặt các nữ nghệ sĩ khác nhau lên bàn cân và tạo ra những tranh cãi không cần thiết, khán giả có thể ủng hộ những nỗ lực và cố gắng của tất cả mọi người trong việc mang đến những màn trình diễn tốt nhất", Suni Hạ Linh chia sẻ.

Suni Hạ Linh liên tục bị so sánh với Chi Pu khi thi Đạp Gió

Dù nhận về tranh cãi nhưng không thể phủ nhận công sức và sự đầu tư của Suni Hạ Linh khi tham gia Đạp Gió. Nữ ca sĩ cũng chứng minh được sức hút nhất định tại Trung Quốc. Như đơn cử mới đây, một đoạn clip Suni Hạ Linh được fan vây quanh tại khách sạn xin chữ ký. Khi xuất hiện, nữ ca sĩ luôn lộ diện với thần thái tự tin và luôn tươi cười trước người hâm mộ.

Ngoài ra, tài khoản Weibo mà nữ ca sĩ lập nên đã nhanh chóng hút hơn 100 nghìn lượt theo dõi. Suni Hạ Linh cũng không ít lần lọt top hot search trên MXH xứ Trung. Cô cũng được fan chào đón khi di chuyển tại sân bay hoặc nhiều lần bị "team qua đường" nhận ra và tóm dính khi đang quay hình cho Đạp Gió 2024.