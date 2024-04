Sao nữ Vbiz được săn đón ở Trung Quốc, fan tụ tập chờ sẵn ở khách sạn để xin chữ ký

Sau khi lên sóng chương trình Đạp Gió 2024, Suni Hạ Linh ngày càng nhận được sự quan tâm hơn từ công chúng. Hiện tại, nữ ca sĩ bận rộn bay đi bay lại giữa Việt Nam - Trung Quốc để ghi hình cho các vòng công diễn sắp tới. Trên fanpage của người hâm mộ Suni Hạ Linh mới đây vừa đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ được các fan tại đất nước tỷ dân vây quanh.

Trong clip, Suni Hạ Linh lộ diện với gương mặt ít son phấn, đeo kính cận trông gần gũi và dễ thương. Nữ ca sĩ ghi điểm với thần thái tươi tắn, thái độ thân thiện ký tặng fan theo chân mình đến tận khách sạn. Giọng ca Cứ Chill Thôi cười tươi rói trước những món quà đáng yêu mà người hâm mộ chuẩn bị. Được biết, đây là nơi nghỉ ngơi của Suni Hạ Linh trong quá trình quay hình Đạp Gió ở Trung Quốc.

Suni Hạ Linh rạng rỡ ký tặng fan khi đang thi Đạp Gió 2024

Suni Hạ Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Đạp Gió 2024 tại Trung Quốc. Thời gian qua, cô bay liên tục sang Trung Quốc để ghi hình cho show âm nhạc hot nhất nhì đất nước tỷ dân. Mỗi khi xuất hiện, nữ ca sĩ luôn lộ diện với thần thái tự tin và luôn tươi cười vẫy tay với ống kính truyền thông.

Suni Hạ Linh cũng có sức hút nhất định ở Trung Quốc hiện tại. Bằng chứng là MXH Weibo mà nữ ca sĩ lập nên đã nhanh chóng hút hơn 100 nghìn lượt theo dõi. Không những vậy, nữ ca sĩ Việt Nam cũng không ít lần lọt top hot search trên MXH xứ Trung. Cô cũng được fan chào đón khi di chuyển tại sân bay hoặc nhiều lần bị "team qua đường" nhận ra và tóm dính khi đang quay hình cho Đạp Gió 2024.

Suni Hạ Linh tạo được sức hút nhất định khi sang Trung Quốc thi Đạp Gió 2024

Mở màn tại Đạp Gió, Suni Hạ Linh lựa chọn bài hát Cứ Chill Thôi để trình diễn solo. Trên sân khấu mở màn show, nữ ca sĩ ghi điểm với giọng hát tốt và màn đu dây, nhào lộn nguy hiểm trên cao. Trang QQ khen ngợi Suni Hạ Linh có màn biểu diễn độc đáo, cho thấy sự chuẩn bị và đầu tư chỉn chu.

Tuy nhiên, cô cũng nhận được không ít ý kiến đánh giá tiêu cực về ý tưởng đu dây "lạc quẻ" so với bài hát và lựa chọn trang phục kém thu hút trên sân khấu. Ngoài ra, váy áo của Suni Hạ Linh bị một số khán giả chê vì cho rằng không phù hợp với ngoại hình, khí chất mà còn khiến nữ ca sĩ không tạo được dấu ấn cá nhân.

Màn biểu diễn solo của Suni Hạ Linh tại Đạp Gió

Phần trình diễn mở màn của Suni Hạ Linh nhận về nhiều tranh cãi

Sang đến Công 1, Suni Hạ Linh vào đội của các đàn chị Hà Khiết, Hàn Tuyết và trình diễn ca khúc Bông tuyết hình lục giác. Suni Hạ Linh được chia nhiều đất diễn để thể hiện bản thân. Cô hoàn thành tốt các phân đoạn hát của mình, khoe vũ đạo cực cháy bên đồng đội. Đại diện Việt Nam đã được vào ngay vị trí center lúc diễn chính thức. Phần thi ở Công 1 của Suni Hạ Linh nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Team Suni Hạ Linh biểu diễn Bông tuyết hình lục giác ở Công 1

Nói về những tranh cãi khi tham gia Đạp Gió 2024, Suni Hạ Linh chia sẻ: "Khi tập 1 của Đạp Gió 2024 lên sóng cũng là lần đầu tiên mình hiểu thế nào là áp lực dư luận. 8 năm qua, khi mình có những lựa chọn an toàn, mình chưa bao giờ phải đối mặt với khen chê hay những bình luận 'toxic'. Nhưng không có sự chuyển mình nào là dễ dàng và được chấp nhận ngay từ đầu. Mình đủ trưởng thành để phân biệt những bình luận mang tính xây dựng và những bình luận xuất phát từ những vấn đề của chính chủ nhân của chúng. Nhưng vì mình và ekip của mình đều là con người có trái tim, có cảm xúc.

Khi đọc được những bình luận tiêu cực, tụi mình chỉ biết cố gắng hết sức để duy trì tâm lý vững vàng và tiếp tục hoàn thành công việc ở cuộc thi vất vả nhất Trung Quốc này. Suni vô cùng biết ơn những ai đã và đang quan tâm, yêu thương và ủng hộ Suni trên hành trình mới của mình. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, chúng mình không thể tránh khỏi những sơ suất nhưng mong sẽ tiếp tục nhận được sự dõi theo của mọi người

Suni cho rằng không chỉ riêng mình mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng sẽ dõi theo phản ứng của khán giả khi sắp tham gia một show truyền hình hot như Đạp Gió, và Suni luôn biết ơn sự quan tâm này".

Suni Hạ Linh thừa nhận gặp nhiều áp lực trước những ý kiến trái chiều từ khán giả

Về chuyện bị so sánh với Chi Pu, Suni Hạ Linh thẳng thắn: "Mọi người so sánh Suni và Chi Pu là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy có gì phải lo lắng hết. Suni và Chi Pu hay bất kỳ một nữ nghệ sĩ nào khác đều không giống nhau, thế nên mọi so sánh đều khập khiễng.

Bật mí với các bạn là trước lúc đi thi, Suni đã nhắn tin cho Chi để hỏi thăm kinh nghiệm và Chi cũng rất nhiệt tình chia sẻ với mình. Vậy nên, Suni hy vọng rằng thay vì đặt các nữ nghệ sĩ khác nhau lên bàn cân và tạo ra những tranh cãi không cần thiết, khán giả có thể ủng hộ những nỗ lực và cố gắng của tất cả mọi người trong việc mang đến những màn trình diễn tốt nhất", Suni Hạ Linh