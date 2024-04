Phỏng vấn chị đẹp Suni Hạ Linh: "Đừng đặt tôi và Chi Pu lên bàn cân so sánh"

Suni Hạ Linh đang có những bước tiến đầu tiên tại show truyền hình hot nhất nhì Trung Quốc - Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2024. Là ca sĩ Việt Nam tiếp theo sau Chi Pu tham gia chương trình đình đám xứ tỷ dân, Suni Hạ Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Mới đây, Suni Hạ Linh đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với chúng tôi sau khi Đạp gió 2024 chính thức lên sóng tập đầu tiên. Giọng ca Cứ Chill Thôi cởi mở chia sẻ nhiều điều về quyết định dự thi show Trung cũng như cách đối diện với những sự so sánh, kỳ vọng khi đến Đạp gió dưới tư cách người đi sau Chi Pu.

Đã mang chuông đi đánh xứ người là chơi "khô máu"

Lời mời từ chương trình Đạp gió 2024 được gửi đến Suni Hạ Linh từ khi nào? Thời điểm được ê-kíp show truyền hình có độ hot nhất nhì Trung Quốc liên hệ, bạn có cảm xúc ra sao?

Suni nhận được lời mời tham gia Đạp gió vào khoảng tháng 12 năm ngoái. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào nên đồng ý ngay, thêm vào đó, cũng có một chút áp lực khi phía chương trình chia sẻ rằng Suni Hạ Linh sẽ là gương mặt khách mời duy nhất đại diện Việt Nam ở mùa này.

Tuy nhiên, ê-kíp của Suni đã dành gần 2 tháng để suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều yếu tố. Sau khi đã trao đổi thông tin kỹ lưỡng và nghiên cứu kỹ về chương trình, đến trước Tết Nguyên đán 2024, Suni chính thức nhận lời tham gia Đạp gió.



Tham gia show truyền hình nước ngoài đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp nhiều trở ngại, thử thách và áp lực thành tích. Vậy điều gì đã thôi thúc Suni Hạ Linh nhận lời đến với Đạp gió 2024?

Có 2 lý do khiến Suni "say yes" với Đạp gió, đó là vì khán giả và bản thân. Với khán giả, sau 8 năm theo đuổi đam mê nghệ thuật, tôi cảm thấy đã đến lúc mình cần phải cho người hâm mộ nhìn thấy một Suni Hạ Linh nhiều màu sắc, trọn vẹn và bùng cháy hơn. Suni muốn khán giả phải cảm nhận được mình vẫn còn rất "nhiệt" với con đường này. Còn với bản thân, Suni muốn đây sẽ là cơ hội lớn để thử thách giới hạn, vượt ra khỏi vùng an toàn từ trước đến nay và quan trọng nhất là được làm chính mình.

Như Suni Hạ Linh có chia sẻ, trước khi tham gia Đạp gió, Suni đã cùng ê-kíp mổ xẻ, lên chiến thuật để có cái thể hiện trước mọi người. Vậy, Suni đã mang theo hành trang gì đến Đạp gió?

Giây phút quyết định mang chuông đi đánh xứ người thì Suni và ê-kíp đã có tâm lý chơi "khô máu" rồi. Tuy nhiên, Đạp gió không chỉ là cuộc thi, đây còn là nơi để Suni trau dồi những thứ mình đã có từ âm nhạc, vũ đạo đến ngoại ngữ và học hỏi thêm những kỹ năng biểu diễn khác để khán giả nhìn thấy một Suni Hạ Linh mới mẻ, hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Không chỉ vậy, Suni và ê-kíp cũng muốn thông qua các màn biểu diễn của mình tại Đạp gió để tôn vinh, quảng bá văn hóa Việt Nam nữa.

Suni Hạ Linh bị so sánh với Chi Pu là chuyện hiển nhiên nhưng đó là so sánh khập khiễng

Suni Hạ Linh có theo dõi các mùa Đạp gió trước đây, đặc biệt là mùa có sự tham gia của Chi Pu vào năm ngoái hay không? Từ hành trình của Chi Pu, bạn có tham khảo và học hỏi chiến thuật trình diễn của đồng nghiệp để có thêm ý tưởng cho màn thể hiện của mình trong chương trình năm nay?

Tất nhiên là có chứ, Suni không chỉ theo dõi các tiết mục của Chi Pu mà còn quan tâm đến sự thể hiện của những chị đẹp khác trong chương trình. Nói thật là Suni rất thích ánh mắt đầy đam mê và tinh thần đầy máu lửa mà Chi Pu mang đến qua mỗi màn trình diễn của bạn ấy tại Đạp gió. Sự máu lửa và đam mê của Chi Pu cũng chính là động lực để tôi cố gắng thể hiện thật tốt trên các sân khấu Đạp gió năm nay.

Kể từ khi có thông tin Suni Hạ Linh chinh chiến tại Đạp gió, chị có theo dõi phản ứng của cư dân mạng? Suni có lo lắng bản thân sẽ bị so sánh với Chi Pu không?

Suni cho rằng không chỉ riêng mình mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng sẽ dõi theo phản ứng của khán giả khi sắp tham gia một show truyền hình hot như Đạp gió, và Suni luôn biết ơn sự quan tâm này.

Còn về việc mọi người so sánh Suni và Chi Pu là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy có gì phải lo lắng hết. Suni và Chi Pu hay bất kỳ một nữ nghệ sĩ nào khác đều không giống nhau, thế nên mọi so sánh đều khập khiễng.

Bật mí với các bạn là trước lúc đi thi, Suni đã nhắn tin cho Chi để hỏi thăm kinh nghiệm và Chi cũng rất nhiệt tình chia sẻ với mình. Vậy nên, Suni hy vọng rằng thay vì đặt các nữ nghệ sĩ khác nhau lên bàn cân và tạo ra những tranh cãi không cần thiết, khán giả có thể ủng hộ những nỗ lực và cố gắng của tất cả mọi người trong việc mang đến những màn trình diễn tốt nhất.

Năm ngoái Chi Pu đã đi đến vòng cuối và giành được suất thành đoàn, điều này có tạo áp cho Suni Hạ Linh khi đến với Đạp gió 2024?

Tâm thế của Suni đến với Đạp gió 2024 là "chơi tới bến", mang hết khả năng của mình để có những màn trình diễn tốt nhất. Còn chuyện đi được đến đâu lại là nằm ngoài khả năng quyết định của Suni.

Đạp gió là cơ hội để Suni tiến gần hơn đến ước mơ thực hiện concert đầu tiên

Tại Trung Quốc, Đạp gió được xem là show truyền hình "cứu vớt" sự nghiệp của các sao nữ hơn 30 tuổi và không còn ở đỉnh cao danh tiếng. Với Suni Hạ Linh, nhiều năm qua, sự nghiệp của bạn tương đối trầm lắng tại thị trường giải trí Việt. Vậy việc tham gia Đạp gió 2024 có phải là một cú liều với hy vọng giúp Suni Hạ Linh lột xác, tạo tiếng vang vực dậy tên tuổi?

Mỗi người sẽ có quan niệm khác nhau về danh tiếng. Với Suni, điều quan trọng nhất từ trước đến nay luôn luôn là âm nhạc. Và Suni cảm thấy khá hài lòng với những thành tích âm nhạc cũng như sự yêu mến của khán giả dành cho mình trong 8 năm. Còn với chặng đường mới ở Đạp gió, Suni nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để Suni tiếp cận với nhiều khán giả hơn, được thể hiện những phần cá tính trước giờ mình chưa có cơ hội được bộc lộ và tiến gần hơn đến ước mơ thực hiện concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Thời gian qua, không ít ý kiến cho rằng Suni Hạ có hình ảnh ngọt ngào, dễ gây thiện cảm nhưng lại tương đối an toàn. Liệu hình tượng này của Suni Hạ Linh có đang là điểm yếu lớn nhất của bạn?

8 năm vừa qua với Suni là một khoảng thời gian để nỗi sợ của người khác biến thành nỗi sợ của bản thân. Suni sợ không được yêu thương mà bản thân sẽ đưa ra những lựa chọn không đúng với con người mình. Vì vậy, Đạp gió 2024 sẽ là hành trình khán giả được chứng kiến sự lột xác của Suni. Suni biết rằng sẽ có rất nhiều người bỡ ngỡ, thậm chí là hoài nghi về Suni. Nhưng Suni tin rằng khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận được quyết tâm lột xác mạnh mẽ của Suni.

Nỗi sợ của người hướng nội

Nói một chút về những bước đi đầu tiên của Suni Hạ Linh tại Đạp gió, điều gì khiến bạn khó quên nhất khi đặt chân đến Trung Quốc và gặp gỡ ê-kíp chương trình?



Rất lạnh nha! Ngày đầu tiên Suni đặt chân đến Trung Quốc là gần cuối đông. Dù đã chuẩn bị kỹ đồ ấm, nhưng qua đến ngày thứ hai là Suni đã lăn ra ốm đến mức mất giọng. Suni cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp, chăm chỉ và phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp chương trình.

Lần đầu làm việc với ê-kíp chương trình và tập luyện cho các vòng thi, Suni Hạ Linh có gặp khó khăn nào không?



Suni biết tiếng Trung và cũng từng làm việc với nhiều ê-kíp nước ngoài nên không gặp quá nhiều khó khăn trong cách làm việc. Thay vào đó, khó khăn lớn nhất với Suni khi tham gia show thực tế được mệnh danh "khắc nghiệt nhất Trung Quốc", là việc lúc nào cũng có camera ghi hình 24/24 và phải giao tiếp với quá nhiều người mới trong một thời gian ngắn. Suni là người hướng nội nên chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người thân quen.

Cứ Chill Thôi là ca khúc viral khắp cõi mạng xứ Trung, giúp khán giả Trung Quốc biết đến Suni Hạ Linh. Có phải đây là lý do Suni chọn trình diễn bài hát này tại sân khấu mở màn Đạp gió không?

Tuy Cứ Chill Thôi rất viral ở Trung Quốc, nhưng cũng có nhiều khán giả không biết đến Suni. Dù vậy, Suni cho rằng việc bản thân lựa chọn biểu diễn ca khúc đã được một số khán giả xứ tỷ dân biết là phù hợp để giới thiệu mình trên sân khấu Đạp gió.

Suni Hạ Linh đã gặp gỡ và làm việc với dàn tỷ tỷ trong show. Vậy Suni có cảm nhận gì về các chị đẹp ở Đạp gió năm nay?

Ở Đạp gió, Suni ấn tượng với nhiều tỷ tỷ lắm. Chị Lưu Hân và Trần Lệ Quân rất ngầu nha. Chị Thích Vy và Mai Davika vừa cao, vừa đẹp lại còn cực kỳ thân thiện. Chị Hàn Tuyết hay cho Suni uống ké sữa đậu nành socola không đường mỗi sáng (cười). Rồi Vinida, Yamy Quách Dĩnh lại có khả năng trình diễn vô cùng tuyệt vời. Nói chung chị đẹp nào cũng có điểm mạnh để Suni học hỏi.

Trên mạng xã hội Weibo, có khá nhiều video Suni Hạ Linh được fan Trung vây quanh chụp ảnh, tặng hoa sau buổi ghi hình. Chị có bất ngờ về tình cảm của khán giả xứ tỷ dân dành cho mình?

Bất ngờ chứ! Lúc đầu Suni còn nghĩ đây là fan của các chị khác đó. Suni mới sang, chương trình còn chưa lên sóng làm gì có ai biết mặt mà chụp ảnh hay tặng hoa (cười). Khi đã tiếp xúc với người hâm mộ nước bạn, Suni cảm thấy ai cũng nhiệt tình, đáng yêu và cực kỳ mến khách.

Câu hỏi cuối cùng dành cho Suni Hạ Linh, chị có đặt mục tiêu thành tích nào cho bản thân tại Đạp gió 2024 không?

Suni đặt mục tiêu cho bản thân là dũng cảm và cố gắng hết sức. Suni cần dũng cảm để có thể vượt qua những nỗi sợ hãi và ám ảnh của quá khứ, để mang đến thật nhiều những sân khấu ấn tượng cho khán giả và những người ủng hộ mình. Và Suni cũng cần cố gắng hết sức để có thể kiên cường vượt qua lịch trình dày đặc ở một đất nước xa xôi mà không nhụt chí. Mọi người ơi, hãy ủng hộ Suni nhé!

Cảm ơn những chia sẻ của Suni Hạ Linh!



