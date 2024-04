Đạp gió 2024: Bị ném đá thậm tệ, "người đẹp quên hát" vội học 20 tiết luyện thanh

Phần trình diễn của Trương Dư Hi trong Đạp gió 2024 đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trước hết là do tạo hình xinh đẹp của nữ diễn viên khi mặc bộ váy đỏ phớt hồng, gắn nhiều trang sức điểm xuyết tôn vóc dáng. Cô phô diễn những động tác múa uyển chuyển của ca khúc Hồng chiêu nguyện. Ca khúc này từng được diễn viên Cúc Tịnh Y trình diễn rất thành công nhưng phiên bản của Trương Dư Hi cũng không hề thua kém.

Tuy nhiên giọng hát của "chị đẹp" họ Trương bị "ném đá" tơi tả vì chất giọng yếu, khàn đặc và lạc nhịp.

Trương Dư Hi đang đầu quân cho công ty giải trí nổi tiếng nên có cơ hội tham gia nhiều chương trình lớn như Đạp gió 2024.

Trương Dư Hi phải đăng bài thanh minh trên trang cá nhân weibo rằng mình bất ngờ với phản ứng của khán giả mấy ngày qua, không ngờ bản thân được bàn tán quá nhiều. Cô chia sẻ không cần phải uống thuốc chống khàn giọng vì người quản lý đã lên lịch học 20 tiết thanh nhạc để chuẩn bị cho những trình diễn sắp tới chỉn chu hơn.

Sự thành thật nhìn nhận điểm chưa tốt của mình và có ý chí cầu tiến của nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ của khán giả. Vốn dĩ Trương Dư Hi là diễn viên chứ không phải ca sĩ. Khi tham gia chương trình, cô đã vượt lên chính mình để tập luyện các tiết mục biểu diễn thật chuyên nghiệp. Ngay từ khi công bố thông tin tham gia, người đẹp phim Gió Nam hiểu lòng tôi đã chia sẻ đây là thử thách mới để bản thân luôn nỗ lực vượt qua giới hạn

Khán giả mong chờ sự tiến bộ của Trương Dư Hi trong những phần thi sắp tới

Trương Dư Hi sinh năm 1993 ở Cát Lâm, Trung Quốc. Cô từng gặp tai tiếng khi hẹn hò cùng thiếu gia Vương Tư Thông. Những bộ phim của cô trong giai đoạn khởi nghiệp khá mờ nhạt. Người đẹp chỉ được nhắc đến nhiều sau vai diễn kỹ nữ Thuỷ Linh Lung trong phim Như Ý truyện. Nhân vật này là nguyên nhân khiến Như Ý (Châu Tấn đóng) tranh cãi gay gắt với Càn Long (Hoắc Kiến Hoa đóng), dẫn đến hành động chấn động là cắt tóc tuyệt tình. Nhờ diễn tròn vai, người đẹp họ Trương được nhớ nhiều hơn.

Sau đó, Trương Dư Hi có thêm cơ hội nhận nhiều vai chính, sóng đôi cùng các bạn diễn nổi tiếng như Không thể ôm lấy em (đóng cùng Hình Chiêu Lâm), Uẩn sắc quá nồng (đóng cùng Đinh Vũ Hề), Khi màn đêm gợn sóng (đóng cùng Lưu Học Nghĩa), Dữ quân ca (đóng cùng Thành Nghị)…