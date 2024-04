Tiết mục gây tranh cãi nhất Đạp gió: Đạo nhái trắng trợn BLACKPINK từ concept đến vũ đạo, nhưng lỗi không phải ở Trương Dư Hi?

Sau khi vòng công diễn nhóm đầu tiên (Công 1) tại Đạp gió 2024, tiết mục Don't Start Now của Trương Dư Hi, Nicole Jung, Viên Á Duy và Ngô Dạng vướng tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Phần biểu diễn của 4 chị đẹp nói trên bị tố "copy ý tưởng" từ tiết mục Typa Girl của BLACKPINK tại Coachella 2023.

Cụ thể, 2 tiết mục này đều sử dụng concept múa quạt lông hoành tráng trên sân khấu. Sau khi so sánh kỹ, khán giả còn nhận ra sự tương đồng trong 1 số động tác vũ đạo cũng như cách bố trí đội hình giữa tiết mục Don't Start Now của đội Trương Dư Hi và Typa Girl của BLACKPINK.

Tiết mục Don't Start Now của Trương Dư Hi, Nicole Jung, Viên Á Duy và Ngô Dạng tại Công 1 Đạp gió

Tiết mục Typa Girl của BLACKPINK tại Coachella 2023

Tiến hành so sánh 2 tiết mục biểu diễn, khán giả phát hiện...

... động tác vũ đạo đoạn phần solo của Trương Dư Hi na ná phần biểu diễn của Jennie trong Typa Girl

Đội hình của 4 chị đẹp Đạp gió và động tác của vũ đạo của nhóm vũ công trong tiết mục Don't Start Now tương đồng với Typa Girl của BLACKPINK tại Coachella 2023. Do đó, cư dân mạng nghi vấn Đạp gió 2024 đã đạo nhái ý tưởng sân khấu của nhóm nhạc hàng đầu Kpop

Việc Đạp gió 2024 mới lên sóng nhưng bị tố đạo nhái ý tưởng vũ đạo khiến khán giả không khỏi hụt hẫng, thất vọng. Không ít người đã lên tiếng chỉ trích, yêu cầu Mango TV và nhà sản xuất Đạp gió bỏ thói sao chép ý tưởng vũ đạo, dàn dựng sân khấu của các nghệ nổi tiếng quốc tế. "Biên đạo lẫn đội ngũ sản xuất của Đạp gió nên làm việc nghiêm tục đi, đừng có cái gì cũng trộm của người ta", "Sao giống copy của Kpop về vậy", "Chất lượng của Đạp gió xuống hẳn vậy sao, đến ý tưởng sân khấu giờ cũng đi vay mượn", cư dân mạng chỉ trích đội ngũ sản xuất của chương trình.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng không chỉ BLACKPINK, còn có rất nhiều sân khấu khác cũng từng sử dụng quạt lông làm đạo cụ trình diễn. Hơn nữa, cũng không thể dựa vào 1 số động tác vũ đạo, đội hình na ná nhau để kết luận là tiết mục Don't Start Now "mượn ý tưởng" của nhóm nhạc Kpop.

Hiện, phía nhà sản xuất Đạp gió 2024 vẫn chưa lên tiếng về tranh cãi nói trên.

Nhà sản xuất Đạp gió vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn đạo nhái ý tưởng sân khấu của BLACKPINK trong tiết mục của Trương Dư Hi, Nicole Jung, Viên Á Duy và Ngô Dạng

Đạp gió 2024 quy tụ 36 chị đẹp đến từ nhiều quốc gia. Chương trình năm nay được đầu tư sân khấu hoành tráng, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng tham gia như Mai Davika (Thái Lan), Nicole Jung (Mỹ, cựu thành viên nhóm Kara), Joyce Jonathan (Pháp), Mari Kraimbrery (Nga), Sasha Alex Sloan... và Suni Hạ Linh là ca sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt. Đạp gió năm nay bị đánh giá giảm sức hút so với các mùa trước. Sau 2 tập lên sóng, chương trình vẫn chưa có phần biểu diễn nào gây bão dư luận.

Nguồn: Weibo