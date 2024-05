Suni Hạ Linh tụt hạng, mặt biến sắc đầy hoang mang trong Công 2 Đạp gió 2024

Đạp gió 2024 tiếp tục lên sóng vào ngày 3/5. Trong tập này thứ hạng của các tỷ tỷ sau vòng công diễn nhóm 1 được công bố. Suni Hạ Linh xếp hạng 13 với 91 điểm, giảm 2 hạng so với vòng thi solo trước đó. Đây là kết quả cá nhân của từng chị đẹp do khán giả bình chọn trực tiếp tại trường quay sau khi xem tiết mục của các đội ở vòng công diễn 1. Tuy tụt hạng nhưng Suni Hạ Linh vẫn giữ vị trí khá cao, đảm bảo an toàn cho cô đi tiếp vào vòng trong.



Suni Hạ Linh xếp hạng 13 sau vòng công diễn nhóm 1

Theo QQ, sau 2 tập liên tiếp duy trì thành tích ổn định trong top 15 và gây ấn tượng với những màn biểu diễn nhiệt huyết, biến hoá trên sân khấu, Suni Hạ Linh nhận được sự tin tưởng của các chị đẹp. Cô được Nicole Jung (cựu thành viên nhóm KARA), Cận Mộng Giai và Quách Thư Dao chọn làm đội trưởng trong vòng công diễn 2.

Ở vòng thi sắp tới, đại diện Việt Nam sẽ cùng 3 tỷ tỷ chung đội biểu diễn ca khúc Sương Mù. Đây là 1 ca khúc được đánh giá rất khó hát và chính Suni Hạ Linh cũng đã phải thốt lên "Oh my god", "Khó quá" sau khi nghe đồng đội đọc lời bài hát và bước vào quá trình tập luyện. Ở cương vị đội trưởng cộng thêm việc chọn trúng bài hát có ca từ luyến láy, đòi hỏi người hát phải phát âm chuẩn từng từ một, đại diện Việt Nam gặp không ít áp lực, khó khăn trong vòng công diễn nhóm 2 tại Đạp gió.

Sau khi có thông tin Suni Hạ Linh "thăng chức" làm đội trưởng, các khán giả cũng bày tỏ sự mong chờ vào tiết mục của team đại diện Việt Nam. Ở mùa trước, Chi Pu cũng làm trưởng nhóm ở công diễn nhóm 2 và mang đến tiết mục đặc sắc nhận được 847 bình chọn từ khán giả trong trường quay, đứng thứ 2 trên tổng số 8 team. Cá nhân Chi Pu cũng giành được vị trí thứ 4, với 149 phiếu bình chọn. Do đó, người hâm mộ chờ đợi Suni Hạ Linh sẽ có màn dẫn dắt đồng đội ấn tượng như Chi Pu năm ngoái.

Suni Hạ Linh được Nicole Jung, Cận Mộng Giai và Quách Thư Dao tin tưởng chọn làm đội trưởng

Độ khó của ca khúc Sương Mù khiến Suni Hạ Linh biến sắc, phải thốt lên "Oh my god" sau khi nghe Cận Mộng Giai và Quách Thư Dao đọc sơ lời bài hát

"Khó quá", "Trời ơi" là câu nói Suni Hạ Linh và đồng đội liên tục thốt ra trong suốt quá trình tập luyện

Nhận lời tham gia Đạp gió, Suni Hạ Linh vướng không ít ý kiến trái chiều. Ngay từ tập mở màn, cô đã nhận cơn mưa lời chê vì lựa chọn trang phục kém đẹp mắt, rườm rà. Phần trình diễn Cứ Chill Thôi của nữ ca sĩ cũng bị đánh giá rời rạc, với màn đu dây không ăn nhập. Không những vậy, Suni Hạ Linh còn liên tục bị mang ra so sánh với người tiền nhiệm Chi Pu. Đối mặt với những tranh luận, chính giọng ca sinh năm 1990 cũng phải thừa nhận sau khi tập 1 của Đạp gió 2024 lên sóng, cô lần đầu tiên hiểu thế nào là áp lực dư luận.

Sang đến tập 2 Đạp gió, Suni Hạ Linh được khen tiến bộ hơn trong việc lựa chọn trang phục, kiểu tóc và không còn bị lạc quẻ như màn solo ở vòng mở màn. Trong tiết mục diễn nhóm, đại diện Việt Nam cũng có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Ngoài phân đoạn hát khoe giọng, Suni Hạ Linh còn được giao đứng trung tâm thực hiện màn nhảy break dance. Màn thể hiện của cô nhận được phản hồi tích cực trên mạng xã hội lẫn truyền thông Trung Quốc. Tờ Sohu khen ngợi Suni Hạ Linh có giọng hát khỏe khoắn, vũ đạo đẹp mắt, phát âm tiếng Trung tốt. Chung cuộc, nhóm Suni Hạ Linh đứng hạng 2 với 827 điểm.

Team Suni Hạ Linh biểu diễn Bông Tuyết Hình Lục Giác ở vòng công diễn nhóm 1 Đạp gió

Sau vòng mở màn đầy tranh cãi, Suni Hạ Linh có màn biểu diễn ấn tượng ở vòng công diễn nhóm 1

