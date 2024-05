Sốc: -18 độ chính thức nói lời chia tay, quán trà sữa tuổi thơ của bao thế hệ đã “rút lui khỏi cuộc chơi” sau 19 năm

Mới đây, trên fanpage chính thức của thương hiệu -18 độ đã thông báo sẽ chính thức đóng cửa vào tháng 6 tới đây. Biết được thông tin này, cư dân mạng lập tức trở nên xôn xao vì thương hiệu này đã là một phần ký ức của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở Sài Gòn. Thậm chí những quán trà sữa của -18 độ còn là tuổi thơ của nhiều người vì thương hiệu này đã xuất hiện ngót nghét 19 năm.

Cụ thể, thư ngỏ thông báo chia tay của -18 độ như sau: “ -18 IS CLOSING SOON.... Mười chín năm, 1 hành trình dài cho 1 sứ mệnh, và âm 18 độ C đã hoàn thành sứ mệnh đó.

"Trà sữa là 1 loại thức uống ngon trên thế giới, nó không đơn thuần là thức uống, giống như cafe, đó là văn hóa (Hongkong có trà sữa, Anh Quốc có trà sữa, Ấn Độ có trà sữa, nhưng Đài Loan là nước tạo ra hạt tapioca), và âm 18 độ muốn đem đến cho thị trường Hồ Chí Minh 1 loại thức uống ngon.

Sau 19 năm, giờ đây thị trường Việt Nam nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng, đã quá quen thuộc với trà sữa, và âm 18 độ cũng xin phép được rút lui khỏi cuộc chơi....

Vâng khoảng trong tháng 6, chúng tôi sẽ dừng hoạt động, rất cám ơn quý khách hàng ĐÃ ĐỒNG HÀNH TRÊN CON ĐƯỜNG CHẬT

Đây không phải là lời chia tay, chúng tôi vẫn hoạt động đến giữa tháng 6, đây chỉ là 1 lời cám ơn gửi đến quý khách hàng... rất mong được phục vụ quý khách đến khi chúng tôi ngừng hoạt động".

Nhiều năm trước, -18 độ từng là điểm hẹn tâm đắc của giới trẻ Sài Gòn. Chi nhánh của -18 độ cũng rộng khắp trung tâm thành phố, bất cứ thời điểm nào cũng đông đúc học sinh, sinh viên. Có thể nói, -18 độ đã được xếp vào hàng ăn uống “huyền thoại” của giới trẻ Sài Gòn như Alo Trà, Hoa Hướng Dương hay Trà sữa thế giới.

Qua nhiều biến động và khó khăn về kinh tế, thương hiệu trụ lại đến giờ này đã được xem là kỳ tích. Tưởng rằng -18 độ sẽ có thể vượt qua để tiếp tục kinh doanh, thế nhưng, họ đành nói lời tạm biệt.

Ở phía cuối bài đăng, thương hiệu cũng không quên nhắc đến hai món đã làm nên tên tuổi của mình là trà sữa trân châu và cơm cuộn trứng.

Dưới bài đăng, dân mạng cũng nhớ mãi hương vị của món ăn từng gắn bó với mình.



Dù phải rút lui vào tháng 6 nhưng chắc hẳn, thương hiệu -18 độ đã để lại một ấn tượng đẹp cho mọi người. Trước khi cửa hàng cuối cùng đóng cửa vào tháng 6, nhiều bạn trẻ cũng kháo nhau đi ăn uống lần cuối trước khi chính thức tạm biệt thương hiệu “huyền thoại” một thời.



https://kenh14.vn/soc-18-do-chinh-thuc-noi-loi-chia-tay-quan-tra-sua-tuoi-tho-cua-bao-the-he-da-rut-lui-khoi-cuoc-choi-sau-19-nam-20240509161526981.chn