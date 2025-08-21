Đếm ngược Livestream Fandom Yêu Nước: Trọn bộ áo, mũ, khăn... rực rỡ tinh thần Việt, ngập tràn deal hot chờ bạn "chốt đơn"!

Hơn 24 giờ nữa, Livestream Fandom Yêu Nước: Tự hào hàng Việt sẽ chính thức lên sóng, tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa trong hành trình lan tỏa tình yêu nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Không chỉ mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động, phiên livestream còn tôn vinh tinh thần dân tộc qua những sản phẩm "Made in Vietnam" sáng tạo, đậm đà bản sắc và giàu tính ứng dụng của các thương hiệu Việt. Khán giả sẽ có cơ hội khám phá, mua sắm những thiết kế độc đáo, những món đồ xinh xắn mang đậm tinh thần yêu nước với mức giá vô cùng ưu đãi. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận từ phiên livestream đều dành để hỗ trợ dự án Wetreo, góp phần mang những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng đến trẻ em vùng cao - để tinh thần yêu nước không chỉ vang lên trong lời nói mà còn lan tỏa bằng hành động thiết thực.

Nhiều nghệ sĩ Việt diện trang phục của Vietnam Love - một trong những thương hiệu có mặt tại Livestream Fandom Yêu Nước: Tự hào hàng Việt

Trong phiên livestream, khán giả sẽ được thỏa sức mua sắm những thiết kế hàng Việt chất lượng đến từ các thương hiệu, doanh nghiệp uy tín như: Tofhe, Canifa, Vietnam Love và Merchandise ISP Vietnam thuộc Anngroup. Danh mục sản phẩm cực kỳ đa dạng, từ áo, mũ, túi tote, ví, khăn bandana, sổ tay cho đến móc treo thú bông... tất cả đều mang phong cách tinh tế, sáng tạo và rực rỡ tinh thần dân tộc. Mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ xinh đẹp mà còn là lời khẳng định bản sắc và niềm tự hào Việt.

Ngoài mức giá hấp dẫn, khán giả còn dễ dàng săn được nhiều ưu đãi độc quyền chỉ có trong livestream. Vừa mua hàng Việt chính hãng, vừa săn ưu đãi "có một không hai" - đây chính là trải nghiệm mua sắm mà bạn không nên bỏ lỡ tại Livestream Fandom Yêu Nước: Tự hào hàng Việt.

Hàng loạt phụ kiện xinh xắn như móc khóa, ví, khăn bandana... đang đợi bạn chốt đơn giá hời khi theo dõi livestream. Vừa thời thượng, vừa ngập tràn tinh thần yêu nước, lại còn nhiều deal hời khó cưỡng!

Không chỉ có phụ kiện, hàng loạt mẫu áo xinh xịn từ thương hiệu Việt đình đám cùng vô vàn món đồ đẹp mê ly khác cũng sẽ góp mặt trong Livestream Fandom Yêu Nước: Tự hào hàng Việt

Livestream Fandom Yêu Nước: Tự hào hàng Việt sẽ diễn ra từ 18h - 21h ngày 22/8 và 10h - 23h ngày 23/8, quy tụ dàn KOL/KOC nổi bật như Ngọc Kem, Long Chun, Đan Chi và Đức Duy, hứa hẹn mang đến không khí sôi động và nhiều tương tác thú vị. Livestream được phát sóng trên kênh TikTok của KOL và crosslive trên KAM On Homesite Kenh14, giúp khán giả dễ dàng theo dõi và "chốt đơn" mọi lúc, mọi nơi.

Dàn KOL/KOC góp mặt trong Livestream Fandom Yêu Nước: Tự hào hàng Việt

Đồng hành để tạo nên thành công cho Livestream Fandom Yêu Nước: Tự hào hàng Việt là sự góp sức từ nhiều đơn vị: VCCorp (đơn vị tổ chức), TikTok Shop (đơn vị hỗ trợ truyền thông nền tảng), KAM (đơn vị vận hành) và Social Impact (đơn vị tác động xã hội đang làm dự án Hạnh phúc được gọi tên cùng Wechoice - Hạt Vừng). Sự đồng hành của các đối tác giúp phiên livestream không chỉ là một sự kiện mua sắm hấp dẫn, mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần yêu nước bằng những hành động thiết thực, giàu giá trị cộng đồng.

Dự án Fandom Yêu Nước xin gửi lời cảm ơn chân thành đến BOXME - đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ dịch vụ lưu kho và hoàn tất đơn hàng. BOXME là công ty logistics và fulfillment hàng đầu Đông Nam Á, được thành lập từ năm 2015 tại Việt Nam, với mạng lưới trung tâm hậu cần rộng khắp và công nghệ hiện đại. Sự hợp tác của BOXME đã góp phần giúp dự án lan tỏa tinh thần yêu nước một cách thật trọn vẹn, cùng cộng đồng hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



