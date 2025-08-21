9 kem chống nắng nâng tông: Bôi một phát da sáng như bật điện, mướt mịn đến mức filter chịu thua

Trong thế giới mỹ phẩm ngày càng đa dạng, kem chống nắng nâng tone trở thành người bạn thân của hội skincare, đặc biệt là team thích makeup kiểu tự nhiên hoặc trong những tình huống cần ra ngoài mà không cần trang điểm kĩ. Và nếu bạn đang tìm "chân ái" thì đây chính là top 9 sản phẩm hot hit đang được yêu thích nhất, giá cả cũng phải chăng lại đáp ứng đủ mọi nhu cầu từ da nhạy cảm đến da dầu.

1. Anessa Gold Milk SPF50 PA

"Ngôi sao quốc dân" Anessa không chỉ nổi tiếng vì khả năng chống nắng siêu đỉnh nhờ công nghệ Aqua Booster mà còn ghi điểm với hiệu ứng nâng tone tự nhiên, không hề trắng bệch. Chất sữa của em này mỏng nhẹ, thấm nhanh, tạo lớp nền trong veo kiểu da đẹp tự nhiên, cực hợp cho mùa hè hoặc những ngày không muốn makeup nhiều. Một điểm cộng lớn là kem chống nắng Anessa không gây bí da dù hoạt động ngoài trời lâu nên chị em cứ thoải mái dùng mà không sợ nặng mặt.





2. Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus

Nhắc đến Skin1004 là nhắc đến thành phần rau má đa năng. Không chỉ xoa dịu da nhạy cảm, em này còn có độ che phủ nhẹ nhàng, giúp da trông sáng mịn và bớt xỉn màu. Cảm giác apply lên da rất fresh, tạo lớp finish semi-matte - tức da trông mịn, ráo nhưng vẫn giữ được chút độ ẩm và tự nhiên, không khô căng, cũng không bóng dầu - nên nàng da dầu cũng sẽ thấy thoải mái. Thêm nữa là hiệu ứng nâng tone của Skin1004 khá trong trẻo, hợp với style no-makeup makeup của Gen Z.





3. EltaMD UV Clear Tinted Broad-Spectrum SPF46

EltaMD là lựa chọn không thể thiếu với team da mụn, da nhạy cảm. Phiên bản tinted có sắc be tự nhiên, vừa chống nắng, vừa như lớp kem nền mỏng che khuyết điểm nhẹ. Điểm nổi bật là sản phẩm chứa Niacinamide - thành phần vừa hỗ trợ làm dịu mụn viêm vừa cải thiện tone da đều màu hơn. Nhìn chung, em này cũng là loại kem chống nắng nâng tone tự nhiên, không bị giả trân.





4. Avène Very High Protection Tinted Fluid SPF50

Kem chống nắng nhà Avène luôn được đánh giá cao nhờ thành phần nước khoáng đặc trưng giúp làm dịu và cấp ẩm. Phiên bản tinted này lại tạo thêm lớp nền mịn, giúp da bật tone nhẹ nhàng nhưng không lo cakey. Ưu điểm nữa là chất kem lỏng, dễ tán, hợp cả da nhạy cảm. Cảm giác "dễ thở" trên da chính là chất riêng để Avène giữ chân được nhiều tín đồ skincare khó tính.





5. d'Alba UV Essence Waterfull Tone-Up

Kem chống nắng thuần chay 100% từ d'Alba gây ấn tượng nhờ chiết xuất nấm Truffle trắng, Vitamin E và Niacinamide giúp bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB, lại dưỡng sáng và cải thiện độ đàn hồi cho da. Công thức lai vật lý - hóa học cho khả năng chống nắng quang phổ rộng nhưng vẫn lành tính, được chứng nhận vegan V-Label Italy và thân thiện với môi trường biển.

Chất kem của em này màu hồng be nhẹ, mỏng mịn, dễ tán, giúp nâng tone da hồng hào tự nhiên mà không bị vón cục hay bết dính. Ngoài khả năng chống nắng SPF50 PA , sản phẩm còn dưỡng ẩm tốt, tạo hiệu ứng da căng mịn, rạng rỡ như vừa thoa lớp base nhẹ nhàng.





6. Beplain Clean Ocean Moisture Sunscreen

Beplain là một loại kem chống nắng mới nổi gần đây, thân thiện với môi trường và nhẹ dịu cho da. Công thức của em này chứa chiết xuất rong biển và các thành phần dưỡng ẩm để bảo vệ da, đồng thời duy trì độ ẩm cả ngày cho da. Hiệu ứng nâng tone ở mức tự nhiên để da khỏe sáng chứ không bóng loáng. Đây là sản phẩm hợp cho những ai chuộng sự tối giản và ưa thích mỹ phẩm "green beauty".





7. Cell Fusion C Official Store

Nổi tiếng trong giới da liễu, Cell Fusion C được khuyên dùng nhiều sau laser hay treatment. Kem chống nắng này vừa tạo lá chắn vững chắc, vừa có hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng, che phủ đỏ rát. Cùng với công thức giàu Peptide và Collagen giúp phục hồi da, đây là sự lựa chọn vàng cho nàng nào đang điều trị da nhưng vẫn muốn da glow xinh đẹp.





8. Espoir Water Splash Sun Cream Tone Up SPF50

Espoir là thương hiệu makeup Hàn đình đám đã biến kem chống nắng thành bước lót trang điểm hoàn hảo cho hội mê làm đẹp. Kết cấu của em này dạng cream hơi ẩm, khi tán ra cho hiệu ứng sáng hồng ngọt ngào như phủ lớp filter. Đây chính là bí kíp để da bật tone nhưng vẫn giữ được sự glowy mềm mại. Với ai hay makeup, em này có thể kiêm luôn vai trò làm kem lót.





9. CNP Laboratory Tone-Up Protection Sun

Nhà CNP vốn nổi tiếng nhờ phòng khám da liễu tại Hàn nên sản phẩm chống nắng cũng "chắc tay" trong hiệu quả. Kem chống nắng nâng tone của CNP có khả năng làm đều màu da, che phủ vết thâm nhẹ, đồng thời chứa các thành phần dưỡng da chống oxy hóa. Cảm giác finish semi-matte, không dính rít, nâng tone vừa phải, rất hợp cho dân văn phòng cần lớp nền gọn gàng.





