Ông bà dạy 5 thứ tạp uế chớ bày phòng khách kẻo phúc khí rò rỉ như nước qua kẽ tay

Phòng khách chính là bộ mặt của một ngôi nhà, nơi đầu tiên khách bước vào và cũng là nơi gia đình quây quần. Người xưa vẫn nhắc rằng khách đến nhà nhìn phòng khách mà đoán vận, phòng khách có sạch sẽ sáng sủa thì gia chủ dễ yên ấm làm ăn thuận lợi. Ngược lại phòng khách bừa bộn tối tăm chẳng khác nào tự xua tài lộc ra khỏi cửa. Có câu cửa miệng truyền đời khách đến chơi nhà mà phòng khách bày sai 5 thứ thì gia đạo khó bề hưng thịnh. Nghe qua tưởng chuyện huyền hoặc nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn có lý bởi sự bừa bộn và vi khuẩn ẩn nấp trong đó chính là mầm họa cho sức khỏe và cuộc sống.

Thứ nhất là thùng rác không có nắp đóng trong phòng khách. Thùng rác là món đồ nghe có vẻ tiện lợi nhưng thực tế chẳng cần thiết. Một khi đặt thùng rác ở đây chỉ ít lâu sau rác đầy tràn, mùa hè bốc mùi, ruồi muỗi và vi khuẩn kéo đến. Trẻ nhỏ dễ nghịch ngợm, thú cưng thì bới tung, để khi chủ nhân trở về chỉ thấy ngổn ngang bẩn thỉu. Cách tốt nhất là gom thẳng về bếp hoặc khu vực riêng, phòng khách nên sạch thoáng để luôn tươi mới.

Thứ hai là áo quần vứt trên ghế sofa. Ai cũng từng có thói quen vừa về đến nhà là quẳng áo khoác lên ghế. Nhưng khi cả gia đình cùng lặp lại thì sofa biến thành núi áo quần, chẳng còn chỗ ngồi, nhìn đâu cũng bừa bộn. Lý do thường chỉ vì lười hoặc thiếu chỗ để quần áo mặc dở. Hãy tạo ngay một góc treo riêng, hoặc bố trí tủ ở gần cửa ra vào, vừa tiện lại vừa giữ phòng khách gọn gàng.

Thứ ba là dụng cụ vệ sinh chất ở góc phòng. Quét dọn xong nhiều người tiện tay để chổi, cây lau, cây lau kính ngay trong phòng khách. Nhưng sự thật là chúng mang đầy bụi bẩn, vi khuẩn, khiến cả không gian luôn có cảm giác dở dang. Tốt nhất là đưa chúng vào tủ, lên ban công hay phòng giặt. Như vậy vừa sạch mắt vừa ngăn mùi khó chịu.

Thứ tư là những đống tạp vật. Giữ lại thùng giấy, vỏ hộp, đồ cũ vì tiếc rẻ sẽ khiến phòng khách biến thành kho chứa đồ. Đã có trường hợp mẹ trẻ tích tụ thùng giấy trong phòng khách suốt thời gian dài, kết quả con nhỏ mắc bệnh màng máu trắng do vi khuẩn và nấm mốc ẩn nấp. Đừng vì thói quen giữ của mà rước họa vào nhà. Có ích thì cất gọn, vô dụng thì mạnh dạn bỏ.

Thứ năm là tấm thảm trải sàn. Nhìn thì sang trọng nhưng lại là ổ trú ẩn của bụi, mạt, thức ăn vụn. Trẻ nhỏ bò chơi trên đó chẳng khác nào tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn. Giặt thảm lại vô cùng cực nhọc, khô lâu và tốn kém nếu gọi dịch vụ. Nhiều gia đình trải nghiệm xong chỉ muốn vứt đi để căn phòng vừa rộng rãi vừa dễ lau chùi.



