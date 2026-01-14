MBC mới đây đã tung loạt ảnh buổi đọc kịch bản, đồng thời chính thức công bố bộ phim In Your Radiant Season (tạm dịch: Mùa Em Rực Rỡ) sẽ lên sóng vào ngày 20/2 tới. Như vậy, khán giả sẽ bắt đầu 37 ngày đếm ngược trước khi được thưởng thức một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất đầu năm nay.

In Your Radiant Season đã chính thức chốt lịch phát sóng từ ngày 20/2.

In Your Radiant Season thu hút sự chú ý nhờ màn kết hợp của Lee Sung Kyung và Chae Jong Hyeop, hai gương mặt vừa có ngoại hình nổi bật, vừa được đánh giá cao về năng lực diễn xuất và đều là những cái tên quen thuộc của dòng phim lãng mạn Hàn Quốc.

Những hình ảnh trong buổi đọc kịch bản mới được công bố.

Với Lee Sung Kyung, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn đậm nét qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo và Người Thầy Y Đức (mùa 2 và 3). Trong khi đó, Chae Jong Hyeop là gương mặt quen thuộc với những vai nam chính ấm áp, gần gũi. Anh từng để lại dấu ấn trong Dẫu Biết, Chạy Đến Bên Em Với Vận Tốc 493km và Diva Của Đảo Hoang.

Lee Sung Kyung sẽ có sự trở lại đáng mong chờ với In Your Radiant Season.

Chae Jong Hyeop nổi tiếng với hình tượng nam chính ấm áp chung tình.

Không chỉ gây chú ý nhờ dàn cast, In Your Radiant Season còn được kỳ vọng bởi nội dung kết hợp ba thể loại hài, lãng mạn, bí ẩn. Phim xoay quanh câu chuyện của Sunwoo Chan, một họa sĩ hoạt hình làm việc tại một xưởng phim của Mỹ. Sau một tai nạn bất ngờ, anh mất đi thính giác và ký ức. Dù luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi sáng, tràn đầy năng lượng tích cực, Sunwoo Chan lại là một con người bí ẩn, che giấu nhiều bí mật phía sau nụ cười.

Màn kết hợp giữa Lee Sung Kyung và Chae Jong Hyeop hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Định mệnh đưa anh gặp Song Ha Ran, một nhà thiết kế nổi tiếng, chị cả trong gia đình có ba người con. Sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, khả năng sáng tạo nổi bật cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, Song Ha Ran đã xây dựng được vị thế vững chắc trong ngành. Dù luôn hòa nhã và dễ gần với mọi người xung quanh, cô lại âm thầm dựng lên một bức tường ngăn cách với tất cả. Tuy nhiên, mọi thứ khác đi khi Song Ha Ran trở thành người cứu rỗi cuộc đời Sunwoo Chan.

Với màu sắc chữa lành nhẹ nhàng, xen lẫn yếu tố bí ẩn và lãng mạn, cùng sự kết hợp của hai ngôi sao được yêu thích, In Your Radiant Season được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong thời gian tới.