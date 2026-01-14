Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ trên Tiểu Hồng Thư câu chuyện tình cờ bắt gặp Xa Thi Mạn cùng người thân đi ăn chè. Theo lời người này, nữ diễn viên đình đám TVB ngoài đời còn xinh hơn trên phim với gương mặt nhỏ nhắn, trẻ trung đến mức chỉ như mới hơn 20 tuổi.

Cư dân mạng bắt gặp Xa Thi Mạn ngoài đời và bị sốc visual trước vẻ đẹp bất chấp thời gian của nữ minh tinh.

Không chỉ ngoại hình, phong cách đời thường của Xa Thi Mạn cũng nhận được nhiều lời khen. Cư dân mạng này tiết lộ nữ diễn viên hoàn toàn không có dáng vẻ ngôi sao, ăn xong liền bắt taxi rời đi, không rình rang, không kiểu cách, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện.

Xa Thi Mạn ngoài đời được nhận xét là trông như mới hơn 20 tuổi dù đã 51 và đẹp ăn đứt trên phim.

Khi câu chuyện được lan truyền lên mạng xã hội, đông đảo netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung và sự giản dị của Xa Thi Mạn. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Sao mà chị cool ngầu mọi khoảng khắc được vậy ta. - Xinh quá trời! Phong cách trong phim Nữ Hoàng Tin Tức ôi mê lắm. Mà cô mặc gì cũng đẹp. - Cung Tâm Kế tưởng như mới đây thôi mà 51 tuổi rồi. Mấy bà Hồng Kông này trẻ thật á, như Tuyên Huyên cũng trẻ hơn tuổi thật ít nhất 10 tuổi. - Mình thấy cô sống kiêu đơn giản, tự do và hào sảng, kiểu trọng tình trọng nghĩa hehe. - Bả đẹp bả trẻ ghê bây ơi! Không hổ danh hoa hậu.

Nói thêm về Xa Thi Mạn, cô sinh năm 1975 và là một trong những minh tinh tiêu biểu của TVB cũng như cả làng điện ảnh xứ Cảng Thơm nói chung. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Thâm Cung Nội Chiến, Cung Tâm Kế, Pháp Chứng Tiên Phong...

Ở tuổi 51, Xa Thi Mạn vẫn giữ được sức hút lớn với khán giả nhờ các vai diễn ấn tượng cùng khả năng diễn xuất không chê vào đâu được.

Những năm gần đây, cô được khán giả trẻ quan tâm trở lại nhờ vai chính trong bộ phim Nữ Hoàng Tin Tức. Đây là một tác phẩm xoay quanh cuộc chiến quyền lực nơi tòa soạn, phát sóng từ cuối năm 2023 và có phần tiếp theo ra mắt hồi năm ngoái.

Trong phim Xa Thi Mạn hóa thân thành nữ phóng viên tài ba Văn Huệ Tâm, người vươn lên đỉnh cao nghề nghiệp tại đài truyền hình lớn SNK-NEWS. Cô phải đối mặt với nhiều thử thách lớn, tìm cách "sống sót" trong thế giới truyền thông cạnh tranh khốc liệt và khẳng định vị thế nữ hoàng tin tức của mình.