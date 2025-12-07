Xa Thi Mạn tuổi 50 da giàu collagen cực ít nếp nhăn: 1 món chống già không thể thiếu trong bữa sáng được tiết lộ!

Xa Thi Mạn, mỹ nhân thủ vai chính trong "Nữ Hoàng Tin Tức 2" hiện đang phát sóng, và tập cuối của phiên bản Đại lục đã được công bố. Phiên bản Hồng Kông của TVB cũng sắp kết thúc. Những tình tiết bất ngờ đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng, và tình trạng của "Chị Gái" Xa Thi Mạn trong phim đã trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều cư dân mạng khen ngợi cô, nói rằng "thời gian không thể đánh bại nhan sắc của cô ấy!" Chính xác thì "Chị Gái" đã duy trì phong độ đỉnh cao bằng cách nào?

Xa Thi Mạn bước chân vào làng giải trí với danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1997. Từ vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của Chu Tuấn Hạo trong "Hoa Cúc Trở Về", đến vẻ đẹp sâu lắng, trầm tư của Nhị Xuân trong "Thâm cung nội chiến", và giờ là "Nữ hoàng tin tức" quyền lực, 28 năm đã trôi qua như một cái chớp mắt. Nhiều khán giả đã chứng kiến sự thay đổi của cô qua nhiều giai đoạn khác nhau và tin rằng ở tuổi 50, cô không những không bị thời gian bào mòn mà còn đạt đến một đẳng cấp nhan sắc mới.

Thực tế, bí quyết giữ gìn tuổi thanh xuân của Xa Thi Mạn không hề có đường tắt, mà là kết quả của quá trình tập luyện kỷ luật lâu dài, chế độ ăn uống lành mạnh và tư duy tích cực. Điều này đã giúp cô duy trì vóc dáng thon thả 1m65, 46kg trong nhiều năm, cùng với vòng eo con kiến và chiếc cổ thiên nga đáng mơ ước.

1. Ăn uống nhẹ nhàng, 6 bữa nhỏ mỗi ngày

Xa Thi Mạn ủng hộ chế độ ăn uống lành mạnh và thanh đạm, ít dầu mỡ và muối, tránh xa đồ chiên rán và đồ ăn nhiều đường. Ngay cả khi ăn lẩu, cô cũng chỉ chọn vị sa tế, tránh các loại nước dùng đậm đà như nước dùng cay. Thói quen của cô là ăn thành nhiều bữa nhỏ, không ăn kiêng, chia thành 5 đến 6 bữa một ngày. Bằng cách chỉ ăn no 80%, cô giảm dung tích dạ dày, tạo cảm giác no, ổn định đường huyết, kiểm soát cân nặng hiệu quả và ngăn ngừa ăn quá nhiều.

2. Trứng luộc không bao giờ thiếu trong bữa sáng

Nhiều người nổi tiếng thường bỏ bữa sáng, chỉ ăn một bữa một ngày, để duy trì sự hiện diện trên màn ảnh. Tuy nhiên, Xa Thi Mạn nhắc nhở chúng ta rằng bữa sáng rất quan trọng để khởi động quá trình trao đổi chất. Cô thường ăn một quả táo vào bữa sáng, và trứng luộc là thực phẩm không thể thiếu để cung cấp protein chất lượng cao.

Vào bữa trưa, cô ăn một số loại rau tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như salad hoặc bơ, uống một ít nước ép trái cây hữu cơ (như nước ép quả mọng hỗn hợp) để bổ sung dinh dưỡng. Bữa tối thường bao gồm thịt và rau, hạn chế thực phẩm giàu tinh bột.

3. Ăn thêm bong bóng cá để giúp giữ độ ẩm cho da

Xa Thi Mạn chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô thường xuyên thay đổi khẩu vị của bong bóng cá. Bong bóng cá, còn được gọi là "nhân sâm biển", chứa tới 84% collagen chất lượng cao, dễ dàng được cơ thể hấp thụ. Sử dụng lâu dài có thể tăng khả năng giữ nước và độ đàn hồi của da, làm đầy lớp hạ bì chảy xệ, mang lại khuôn mặt đầy đặn và đôi má săn chắc.

4. Chạy bộ 45 phút mỗi ngày, sau đó tập plank và tập tạ

Dù bận rộn với lịch trình công việc, Xa Thi Mạn vẫn kiên trì tập luyện. Cô chạy bộ 45 phút mỗi ngày, đồng thời tập plank và tạ. Cô kết hợp tập aerobic với tập tạ để rèn luyện cơ tay, săn chắc cơ bụng và tạo vòng eo thon gọn, giúp cô trông tràn đầy năng lượng hơn.

5. Đắp mặt nạ 2 lần một ngày và tẩy trang 4 lần một ngày để làm sạch sâu

Xa Thi Mạn từng chia sẻ trong một chương trình rằng cô đắp mặt nạ một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối, tẩy trang 4 lần và làm sạch da để đảm bảo lỗ chân lông thông thoáng và làn da sáng mịn.

6. Duy trì tư duy tích cực để tránh da xỉn màu và chảy xệ

"Chăm sóc da tốt nhất chính là một tinh thần lạc quan", Xa Thi Mạn chia sẻ trên mạng xã hội. Lo lắng và căng thẳng kéo dài có thể khiến cơ thể tiết ra một lượng lớn cortisol, một chất gây tổn hại collagen trong da, dẫn đến tình trạng chảy xệ và xỉn màu.

Cô tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, yêu thích ẩm thực và bạn bè. Niềm vui nội tâm này mang lại cho cô làn da hồng hào tự nhiên, một sức sống mà mỹ phẩm không thể nào thay thế.

(Ảnh: Internet)