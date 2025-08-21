Đây là thành viên hoàng gia Anh quyến rũ nhất mọi thời đại

Ngày 21/8 đánh dấu sinh nhật của Công chúa Margaret và cũng là dịp để công chúng một lần nữa chiêm ngưỡng hành trình thời trang đầy cảm hứng của bà. Trong lịch sử Hoàng gia Anh, hiếm ai có thể dung hòa được sự thanh lịch, duyên dáng và quyến rũ với chút nổi loạn phóng khoáng như Margaret.

Tại Cung điện Buckingham vào sinh nhật lần thứ 17 của công chúa, năm 1947.

Chiếc váy Dior làm nên lịch sử

Năm 1951, trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 21, Công chúa Margaret đã khiến cả thế giới thời trang chao đảo khi xuất hiện trong chiếc váy dạ hội bằng voan tulle màu kem, được nhà mốt Dior may riêng cho bà sau một buổi trình diễn riêng tư dành cho Hoàng thái hậu và Công chúa Elizabeth (sau này là Nữ hoàng Elizabeth II).

Bức ảnh chụp năm 1951

Bức ảnh chụp bởi Cecil Beaton không chỉ khắc họa vẻ đẹp rạng ngời của một công chúa trẻ tuổi mà còn trở thành biểu tượng kinh điển của Dior, couture và thời trang hoàng gia cho đến tận ngày nay.

Người dẫn đầu xu hướng qua từng thập kỷ

Trong thập niên 60, vóc dáng nhỏ nhắn của Margaret hoàn hảo với những chiếc váy mini và dáng váy chữ A đang thịnh hành. Sang thập niên 70, bà biến họa tiết xoáy lốc thành một "tuyên ngôn" phong cách, còn đến thập niên 80, vai phồng cùng lụa satin lấp lánh qua bàn tay Margaret trở nên sang trọng bậc nhất. Chính sự nhạy bén với xu hướng khiến bà được ca ngợi là "thành viên hoàng gia am hiểu thời trang nhất mọi thời đại" .

Dù không trở thành Nữ hoàng, Công chúa Margaret vẫn luôn tỏa sáng trong giới thượng lưu. Bà sải bước bên cạnh Sophia Loren, The Beatles và những minh tinh nổi bật nhất thời đại. Ở mọi sự kiện từ trường đua Ascot cho đến thảm đỏ quốc tế, phong cách của Margaret luôn được khen ngợi là tinh tế, sành điệu và truyền cảm hứng.

Ngay cả khi đã bước vào tuổi xế chiều, bà vẫn giữ được tinh thần thời trang mạnh mẽ, chứng minh gu thẩm mỹ của một người phụ nữ luôn biết tận hưởng cuộc sống bằng những lựa chọn trang phục tinh tế.

Công chúa Margaret là minh chứng cho việc thời trang không chỉ là váy áo, mà còn là thần thái và cá tính . Bà là thiên thần của Ascot, nàng thơ của Dior, và một trong những biểu tượng phong cách được tôn vinh nhất Hoàng gia Anh. Cho đến tận hôm nay, di sản ấy vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ yêu thời trang.

Theo Tatler