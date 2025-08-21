Kim Tae Hee chấp nhận việc lão hóa ở tuổi 45

Kim Tae Hee từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của Hàn Quốc, với gương mặt đẹp chuẩn nữ thần và sự nghiệp diễn xuất bền bỉ. Ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời, khí chất thanh tao xứng danh “đại minh tinh” khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, ngay cả một nhan sắc đình đám như Kim Tae Hee cũng không thể tránh khỏi dấu vết của thời gian. Thay vì cố gắng níu giữ tuổi xuân bằng những phương pháp thâm mỹ, cô chọn cách đối diện một cách bình thản và thẳng thắn thừa nhận sự thật rằng lão hóa là điều tự nhiên. Quan điểm sống tích cực này không chỉ giúp Kim Tae Hee thêm phần cuốn hút, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về việc trân trọng vẻ đẹp tự nhiên và những dấu ấn của thời gian.

Kim Tae Hee thẳng thắn nói về chuyện lão hóa khi xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block.

Cụ thể, Kim Tae Hee nói về những dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên gương mặt mình gần đây:"Khi bạn già đi, bạn sẽ có ngày càng nhiều thứ bạn không thích. Nhưng tôi cảm thấy như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó ngay bây giờ. Và tôi hy vọng rằng những nếp nhăn do cười nhiều sẽ được nhìn nhận một cách tích cực và đẹp đẽ."

Trước đó, tại buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Butterfly ở New York (Mỹ), "hung thần" Getty Images đã có những hình ảnh zoom cận gương mặt của Kim Tae Hee. Ở tuổi 45, làn da của cô đã để lộ những dấu hiệu lão hóa tự nhiên như: nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt, rãnh cười hai bên má hằn sâu hơn, hốc mắt hơi trũng cùng vùng má kém đầy đặn. Đây đều là minh chứng cho quá trình suy giảm collagen, elastin cũng như sự hao hụt dần của mỡ dưới da và hyaluronic acid theo thời gian.

Hình ảnh lão hóa của Kim Tae Hee gần đây trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn.

Có thể thấy, dù gương mặt đã xuất hiện dấu hiệu tuổi tác nhưng không thể phủ nhận, đường nét xinh đẹp của cô vẫn vẹn nguyên, làn da giữ được vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nhiều người cũng cho rằng dấu hiệu của lão hóa cũng chứng minh vẻ đẹp tự nhiên của biểu tượng nhan sắc hàng đầu xứ Hàn.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc của Kim Tae Hee, dù cô có lão hóa vẫn xứng danh nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc.